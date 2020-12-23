Люцерн
1:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Базель
0:1
23' ГолКабрал Артур
0:2
36' ГолКасами Пайтим
38' Желтая карточкаКасами Пайтим
50' Желтая карточкаLorik Emini
1:2
66' ГолШюрпф Паскаль
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
10
Шауб
Луис
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
-
22 Yvan Alounga
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
23'
0:1
36'
0:2
38'
50'
66'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 4
-
16 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|5
|0.36
|2.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.21
|3.
|Шауб Луис
|2
|0.14
|4.
|Шульц Марвин
|2 (2)
|0.14
|5.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.07
|6.
|Lucao II
|1
|0.07
|7.
|Угриниц Филип
|1
|0.07
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.07
|9.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.07
|10.
|Yvan Alounga
|1
|0.07
|11.
|Silvan Sidler
|0
|0
|12.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.43
|2.
|Касами Пайтим
|6
|0.43
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.21
|4.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.07
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.07
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0.07
|8.
|Маршан Янник
|1
|0.07
|9.
|Видмер Сильван
|0
|0
|10.
|Julian Von Moos
|0
|0
|11.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|12.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|13.
|Жорже Марко
|0
|0
|14.
|Кампо Самуэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Соргич Деян
|3
|0
|3.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|4.
|Silvan Sidler
|3
|0
|5.
|Ташар Варол
|3
|0
|6.
|Угриниц Филип
|3
|0
|7.
|Lorik Emini
|3
|0
|8.
|Lucao II
|1
|1
|9.
|Шауб Луис
|2
|0
|10.
|Бюрки Марко
|2
|0
|11.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|12.
|Yvan Alounga
|2
|0
|13.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|14.
|Шульц Марвин
|1
|0
|15.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0
|16.
|Вока Идриз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Касами Пайтим
|2
|0
|5.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|6.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|7.
|Маршан Янник
|2
|0
|8.
|Буняку Оргес
|2
|0
|9.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|10.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|11.
|Клозе Тимм
|1
|0
|12.
|Видмер Сильван
|1
|0
|13.
|Жорже Марко
|1
|0
|14.
|Альдерете Омар
|1
|0
|15.
|Andrea Padula
|1
|0
|16.
|Николич Джордже
|1
|0
|17.
|Петретта Рауль
|1
|0
|18.
|Julian Von Moos
|1
|0
|19.
|Albian Hajdari
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|Базель
|20% (4)
|10% (2)
|35% (7)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз
Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн
Базель Последние 20 матчей: +9 =2 -9Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон
Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Базель 3:0 Люцерн Суперлига Базель 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Базель Суперлига Люцерн 1:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Люцерн Суперлига Базель 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи Базель 2:1 Люцерн Кубок Люцерн 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Базель Суперлига Люцерн 4:0 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|20 - 10
|28
|2.
|Базель
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|4.
|Лугано
|0:0
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|5.
|Цюрих
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|10.
|Вадуц
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Серветт
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|Сьон
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Люцерн
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|0:0
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|6.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Сьон
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
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