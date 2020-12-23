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  3. Швейцария
Люцерн
1:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
23' Гол
Кабрал Артур
0:2
36' Гол
Касами Пайтим
38' Желтая карточка
Касами Пайтим
50' Желтая карточка
Lorik Emini
1:2
66' Гол
Шюрпф Паскаль
90'+5
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
19
Угриниц
Филип
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
11
Шюрпф
Паскаль
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
72
Andrea
Padula
23
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Julian
Von
Moos
98
Кабрал
Артур
Люцерн
4-3-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Кабрал Артур
(Julian Von Moos)
36'
0:2
Касами Пайтим
(Жегрова Эдон)
38'
 
Касами Пайтим
50'
Lorik Emini
 
66'
Шюрпф Паскаль
(Lucao II)
1:2
72'
Швеглер Кристиан
Silvan Sidler
 
72'
Ibrahima N'Diaye II
Lorik Emini
 
73'
 
Маршан Янник
Жегрова Эдон
79'
 
Пюлюлю Афимико
Julian Von Moos
84'
Yvan Alounga
Шауб Луис
 
85'
 
Ван дер Верфф Яспер
Ван Волфсвинкель Рикки

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 4
  • 16 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 5 0.36
2. Шюрпф Паскаль 3 0.21
3. Шауб Луис 2 0.14
4. Шульц Марвин 2 (2) 0.14
5. Stefan Knezevic1 1 0.07
6. Lucao II 1 0.07
7. Угриниц Филип 1 0.07
8. Ташар Варол 1 0.07
9. Ibrahima N'Diaye II 1 0.07
10. Yvan Alounga 1 0.07
11. Silvan Sidler 0 0
12. Ashvin Balaruban 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 6 (1) 0.43
2. Касами Пайтим 6 0.43
3. Штокер Валентин 3 0.21
4. Пюлюлю Афимико 1 0.07
5. Жегрова Эдон 1 0.07
6. Фрай Фабиан 1 0.07
7. Клозе Тимм 1 0.07
8. Маршан Янник 1 0.07
9. Видмер Сильван 0 0
10. Julian Von Moos 0 0
11. Дзуффи Лука 0 0
12. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
13. Жорже Марко 0 0
14. Кампо Самуэле 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Соргич Деян 3 0
3. Мюллер Мариус 3 0
4. Silvan Sidler 3 0
5. Ташар Варол 3 0
6. Угриниц Филип 3 0
7. Lorik Emini 3 0
8. Lucao II 1 1
9. Шауб Луис 2 0
10. Бюрки Марко 2 0
11. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
12. Yvan Alounga 2 0
13. Stefan Knezevic1 2 0
14. Шульц Марвин 1 0
15. Ibrahima N'Diaye II 1 0
16. Вока Идриз 1 0
Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Касами Пайтим 2 0
5. Жегрова Эдон 2 0
6. Пюлюлю Афимико 2 0
7. Маршан Янник 2 0
8. Буняку Оргес 2 0
9. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
10. Линднер Хайнц 1 0
11. Клозе Тимм 1 0
12. Видмер Сильван 1 0
13. Жорже Марко 1 0
14. Альдерете Омар 1 0
15. Andrea Padula 1 0
16. Николич Джордже 1 0
17. Петретта Рауль 1 0
18. Julian Von Moos 1 0
19. Albian Hajdari 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 22.22% (4)
 Базель 20% (4) 10% (2) 35% (7) 10% (2) 10% (2) 15% (3)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз
Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн
Базель Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон
Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Базель 3:2 Люцерн Суперлига Базель 0:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Базель Суперлига Люцерн 2:1 Базель Суперлига
Базель 3:0 Люцерн Суперлига Базель 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Базель Суперлига Люцерн 1:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Люцерн Суперлига Базель 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи Базель 2:1 Люцерн Кубок Люцерн 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Базель Суперлига Люцерн 4:0 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 0:0 12 4 7 1 13 - 10 19
5. Цюрих 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт 0:0 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 0:0 13 2 6 5 13 - 19 12
10. Вадуц 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 0:0 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Серветт 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Сьон 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Санкт-Галлен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 0:0 6 1 5 0 7 - 6 8
6. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 5.40 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.10 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.60 3.12
  9.95 3.86 1.45

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 11.00 1.02 3.55 1.27 3.55 1.27 3.25 1.31 2.03 1.79 1.79 2.03 1.40 2.80 1.25 3.75 1.02 11.00 1.07 7.50 1.09 6.50 1.01 14.00 1.03 10.00
12.00 1.01 11.50 1.02 4.40 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.77 2.05 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
4.51 1.21 2.57 1.53 5.38 1.16 1.92 1.94 3.80 1.28 2.48 1.56 2.78 1.46 2.28 1.66 1.77 2.09 1.49 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.26 1.66 1.25 3.75 1.17 4.40 1.22 4.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.01 1.40 2.48 1.56 1.94 1.92 1.58 2.45 2.05 1.81 1.68 2.23 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Люцерн 1:2 Базель онлайн

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