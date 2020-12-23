  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
24' Желтая карточка
Ссимани Денис
50' Желтая карточка
Гассер Седрик
56' Желтая карточка
Обексер Линус
1:0
58' Пенальти
Киэ Грежон
61' Желтая карточка
Киэ Грежон
1:1
87' Гол
Визер Сандро
90' Желтая карточка
Сеспедес Борис
90'+4
32
Фрик
Джереми
7
Moussa
Diallo
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
35
Фофана
Бубакар
II
25
Киэ
Грежон
8
Конья
Тимоте
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
27
Обексер
Линус
24
Гассер
Седрик
30
Люхингер
Габриэль
14
Гайич
Милан
28
Прокопич
Борис
9
Зуттер
Мануэль
Серветт
4-1-2-3
Вадуц
5-4-1

Ход матча

9'
 
Чичек Тунахан
Прокопич Борис
24'
 
Ссимани Денис
50'
 
Гассер Седрик
56'
 
Обексер Линус
58'
Киэ Грежон
1:0
61'
Киэ Грежон
 
73'
Менди Ариал
Фофана Бубакар II
 
73'
Имери Кастриот
Валь Тео
 
78'
 
Dejan Djokic
Гайич Милан
79'
 
Визер Сандро
Гассер Седрик
83'
Mathis Holcbecher
Конья Тимоте
 
86'
 
Сантин Себастьян
Дорн Пиус
87'
1:1
Визер Сандро
(Люхингер Габриэль)
88'
Вуйоз Николя
Moussa Diallo
 
90'
Сеспедес Борис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 5 (2) 0.36
2. Схалк Алекс 3 (1) 0.21
3. Стеванович Мирослав 1 0.07
4. Валь Тео 1 0.07
5. Конья Тимоте 1 0.07
6. Фофана Бубакар II 1 0.07
7. Руй Стив 1 0.07
8. Сассо Венсан 0 0
9. Moussa Diallo 0 0
10. Имери Кастриот 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.23
2. Гайич Милан 1 (1) 0.08
3. Люхингер Габриэль 1 0.08
4. Милинчану Николай 1 0.08
5. Зуттер Мануэль 1 0.08
6. Визер Сандро 1 0.08
7. Дорн Пиус 1 0.08
8. Кулибали Мохамед II 1 0.08
9. Joel Schmied 1 0.08
10. Dejan Djokic 0 0
11. Прокопич Борис 0 0
12. Обексер Линус 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 5 0
2. Ондуа Гаэль 5 0
3. Сотье Антони 4 0
4. Киэ Грежон 4 0
5. Фофана Бубакар II 1 1
6. Koro Kone 2 0
7. Стеванович Мирослав 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Руй Стив 1 0
12. Конья Тимоте 1 0
13. Moussa Diallo 1 0
14. Севрен Йоан 1 0
15. Имери Кастриот 1 0
16. Ricardo Azevedo 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 4 1
2. Ссимани Денис 5 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Гассер Седрик 3 0
7. Дорн Пиус 2 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Обексер Линус 1 0
12. Кулибали Мохамед II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)
 Вадуц 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт
Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Вадуц Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Вадуц 0:2 Серветт Суперлига Вадуц 1:5 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Серветт 4:1 Вадуц Челлендж Лига
Вадуц 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 0:0 12 4 7 1 13 - 10 19
5. Цюрих 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт 0:0 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 0:0 13 2 6 5 13 - 19 12
10. Вадуц 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 0:0 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Серветт 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Сьон 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Санкт-Галлен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 0:0 6 1 5 0 7 - 6 8
6. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Ссимани Денис получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Прокопич Борис уходит с поля. Чичек Тунахан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.20 4.70
  7.36 1.17 13.50

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 10.50 1.03 1.37 2.95 3.25 1.31 1.02 11.00 1.90 1.90 1.67 2.20 1.04 9.00 1.21 4.20 1.05 8.50 1.06 8.50 1.05 9.10 0.00 15.00
11.50 1.01 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.22 1.73 1.70 2.15 1.44 2.69 1.21 4.05 1.14 4.70 1.04 8.10
4.06 1.25 3.40 1.33 2.72 1.48 2.00 1.87 2.50 1.55 2.05 1.81 1.58 2.45 1.37 3.15 1.19 4.90 1.69 2.23 1.48 2.72 1.55 2.55 1.16 5.40 1.16 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 2.14 1.71 1.17 4.70 1.17 4.70 1.01 12.60
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.82 2.05 1.51 2.63 1.20 4.66 1.50 2.65 1.36 3.22 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
4.45 1.21 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Серветт 1:1 Вадуц онлайн

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