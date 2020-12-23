Серветт
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Вадуц
24' Желтая карточкаСсимани Денис
50' Желтая карточкаГассер Седрик
56' Желтая карточкаОбексер Линус
1:0
58' ПенальтиКиэ Грежон
61' Желтая карточкаКиэ Грежон
1:1
87' ГолВизер Сандро
90' Желтая карточкаСеспедес Борис
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Менди АриалЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Защитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Dejan Djokic
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
24'
50'
56'
58'
1:0
61'
87'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|5 (2)
|0.36
|2.
|Схалк Алекс
|3 (1)
|0.21
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.07
|4.
|Валь Тео
|1
|0.07
|5.
|Конья Тимоте
|1
|0.07
|6.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.07
|7.
|Руй Стив
|1
|0.07
|8.
|Сассо Венсан
|0
|0
|9.
|Moussa Diallo
|0
|0
|10.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.23
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.08
|3.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.08
|4.
|Милинчану Николай
|1
|0.08
|5.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Визер Сандро
|1
|0.08
|7.
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|8.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.08
|9.
|Joel Schmied
|1
|0.08
|10.
|Dejan Djokic
|0
|0
|11.
|Прокопич Борис
|0
|0
|12.
|Обексер Линус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|5
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|3.
|Сотье Антони
|4
|0
|4.
|Киэ Грежон
|4
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|6.
|Koro Kone
|2
|0
|7.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Руй Стив
|1
|0
|12.
|Конья Тимоте
|1
|0
|13.
|Moussa Diallo
|1
|0
|14.
|Севрен Йоан
|1
|0
|15.
|Имери Кастриот
|1
|0
|16.
|Ricardo Azevedo
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|4
|1
|2.
|Ссимани Денис
|5
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Гассер Седрик
|3
|0
|7.
|Дорн Пиус
|2
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Обексер Линус
|1
|0
|12.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
|Вадуц
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт
Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Вадуц Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен
Последние игры между собой
Серветт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Вадуц 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|20 - 10
|28
|2.
|Базель
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|4.
|Лугано
|0:0
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|5.
|Цюрих
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|10.
|Вадуц
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Серветт
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|Сьон
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Люцерн
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|0:0
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|6.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Сьон
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
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