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Сток Сити
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Сток Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воукс Сэм 1 0.25
2. Браун Джейкоб 1 0.25
3. Кэмпбелл Тайрес 1 0.25
4. Томпсон Джордан 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 1 0.5
2. Регилон Серхио 0 0

Карточки

Сток Сити
# Игрок      
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Орье Серж 1 0
2. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сток Сити 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Сток Сити Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сток Сити 1:0 Блэкберн КПР 0:0 Сток Сити Дерби 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:2 Кардифф Сити
Сток Сити 1:0 Мидлсбро Уиком 0:1 Сток Сити Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:3 Норвич Сток Сити 4:3 Хаддерсфилд Таун Рединг 0:3 Сток Сити Уотфорд 3:2 Сток Сити Сток Сити 1:0 Ротерхэм Суонси 2:0 Сток Сити Сток Сити 3:2 Брентфорд Сток Сити 2:2 Барнсли Лутон Таун 0:2 Сток Сити Сток Сити 1:1 Бирмингем Астон Вилла 0:1 Сток Сити Престон Норт Энд 0:1 Сток Сити Сток Сити 1:0 Джиллингем
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен
Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Сток Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:1 Сток Сити Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Сток Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Сток Сити 0:0 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 3:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Сток Сити Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Сток Сити Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Сток Сити 2.2% (1)
    X 6.5% (3)
    Тоттенхэм 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сток Сити
    Ничья
    Тоттенхэм
    6.12
    4.80
    1.56
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.50 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.70 1.52
    Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.80 1.56
      6.12 4.51 1.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Сток Сити» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сток Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сток Сити» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.50 1.01 4.90 1.16 4.10 1.23 2.46 1.55 1.98 1.88 1.77 2.14 1.61 2.40 1.32 3.40 1.23 4.10 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00 1.01 12.00
    5.20 1.17 4.15 1.24 2.49 1.55 1.96 1.86 1.64 2.40 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.00 1.09 7.80 1.02 14.25
    5.52 1.16 2.52 1.55 2.25 1.68 1.98 1.88 1.75 2.14 1.61 2.40 1.24 4.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.55 1.60 2.33 1.25 4.20
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.17 1.38 2.51 1.56 1.88 1.98 1.61 2.39 1.42 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.52 2.53 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.18
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Сток Сити - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Сток Сити - Тоттенхэм

    Исход игры
    Сток Сити
    2.2% (1)
    Ничья
    6.5% (3)
    Тоттенхэм
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    41.3% (19)
    0:2 Тоттенхэм
    23.9% (11)
    1:3 Тоттенхэм
    13% (6)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Тоттенхэм
    4.3% (2)
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