Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воукс Сэм
|1
|0.25
|2.
|Браун Джейкоб
|1
|0.25
|3.
|Кэмпбелл Тайрес
|1
|0.25
|4.
|Томпсон Джордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0.5
|2.
|Регилон Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Орье Серж
|1
|0
|2.
|Танганга Джафет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сток Сити
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Сток Сити Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сток Сити 1:0 Блэкберн КПР 0:0 Сток Сити Дерби 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:2 Кардифф Сити
Сток Сити 1:0 Мидлсбро Уиком 0:1 Сток Сити Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:3 Норвич Сток Сити 4:3 Хаддерсфилд Таун Рединг 0:3 Сток Сити Уотфорд 3:2 Сток Сити Сток Сити 1:0 Ротерхэм Суонси 2:0 Сток Сити Сток Сити 3:2 Брентфорд Сток Сити 2:2 Барнсли Лутон Таун 0:2 Сток Сити Сток Сити 1:1 Бирмингем Астон Вилла 0:1 Сток Сити Престон Норт Энд 0:1 Сток Сити Сток Сити 1:0 Джиллингем
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен
Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Сток Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Сток Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Сток Сити 0:0 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 3:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Сток Сити Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Сток Сити Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сток Сити» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сток Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сток Сити» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сток Сити - Тоттенхэм
Исход игры
Сток Сити
2.2% (1)
Ничья
6.5% (3)
Тоттенхэм
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
41.3% (19)
0:2 Тоттенхэм
23.9% (11)
1:3 Тоттенхэм
13% (6)
1:1 Ничья
6.5% (3)
0:1 Тоттенхэм
4.3% (2)
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