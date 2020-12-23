Цюрих
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Летцигрунд
Сьон
28' Желтая карточкаРуиз Жан
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
34
Ндойе
Бирама
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
10 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
19 Siyar Doldur
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.29
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.21
|3.
|Aiyegun Tosin
|3
|0.21
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0.14
|5.
|Домджони Тони
|2
|0.14
|6.
|Зобих Лассе
|2
|0.14
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.07
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|9.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.07
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Silvan Wallner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|3 (1)
|0.23
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.15
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.15
|4.
|Jared Khasa
|2
|0.15
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.08
|6.
|Абделлауи Аюб
|1
|0.08
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.08
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.08
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Sandro Theler
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|5
|0
|2.
|Aiyegun Tosin
|3
|1
|3.
|Nathan V
|4
|0
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|9.
|Бреше Янник
|1
|0
|10.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|11.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|12.
|Домджони Тони
|1
|0
|13.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Ди Сере
|3
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|5.
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|6.
|Араз Муса
|2
|0
|7.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|8.
|Бамер Жан
|2
|0
|9.
|Зок Кристиан
|2
|0
|10.
|Baltazar
|2
|0
|11.
|Оаро Гийом
|1
|0
|12.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|13.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|14.
|Гргич Анто
|1
|0
|15.
|Руиз Жан
|1
|0
|16.
|Sandro Theler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Сьон
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|20 - 10
|28
|2.
|Базель
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|4.
|Лугано
|0:0
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|5.
|Цюрих
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|10.
|Вадуц
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Серветт
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|Сьон
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Люцерн
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|0:0
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|6.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Сьон
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
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