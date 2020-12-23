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  3. Швейцария
Цюрих
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Сьон
0'
28' Желтая карточка
Руиз Жан
29'
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
71
Крьезиу
Хекуран
20
Ousmane
Doumbia
27
Шёнбахлер
Марко
32
Nils
Reichmuth
9
Сисей
Ассан
15
Aiyegun
Tosin
1
Timothy
Fayulu
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
77
Sandro
Theler
20
Араз
Муса
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
21
Dennis
Iapichino
15
Yamato
Wakatsuki
17
Карлен
Гаэтан
Цюрих
4-2-3-1
Сьон
3-5-2

Ход матча

13'
 
Руиз Жан
Dennis Iapichino
28'
 
Руиз Жан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.29
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.21
3. Aiyegun Tosin 3 0.21
4. Сисей Ассан 2 0.14
5. Домджони Тони 2 0.14
6. Зобих Лассе 2 0.14
7. Шёнбахлер Марко 1 0.07
8. Крамер Блаж 1 0.07
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.07
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 3 (1) 0.23
2. Робертс Улдрикис 2 0.15
3. Бамер Жан 2 0.15
4. Jared Khasa 2 0.15
5. Карлен Гаэтан 1 0.08
6. Абделлауи Аюб 1 0.08
7. Зок Кристиан 1 0.08
8. Ди Сере 1 (1) 0.08
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Sandro Theler 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 5 0
2. Aiyegun Tosin 3 1
3. Nathan V 4 0
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Сисей Ассан 2 0
8. Шёнбахлер Марко 1 0
9. Бреше Янник 1 0
10. Кололли Беньямин 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Домджони Тони 1 0
13. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Ди Сере 3 0
4. Ндойе Бирама 1 1
5. Карлен Гаэтан 2 0
6. Араз Муса 2 0
7. Робертс Улдрикис 2 0
8. Бамер Жан 2 0
9. Зок Кристиан 2 0
10. Baltazar 2 0
11. Оаро Гийом 1 0
12. Dennis Iapichino 1 0
13. Тосетти Маттео 1 0
14. Гргич Анто 1 0
15. Руиз Жан 1 0
16. Sandro Theler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Сьон 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен
Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон
Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:2 Сьон Суперлига
Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 0:0 12 4 7 1 13 - 10 19
5. Цюрих 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт 0:0 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 0:0 13 2 6 5 13 - 19 12
10. Вадуц 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 0:0 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Серветт 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Сьон 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Санкт-Галлен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 0:0 6 1 5 0 7 - 6 8
6. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Сьон
2.16
3.78
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.55 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.40 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.78 3.75
  2.16 3.29 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 9.70 1.03 3.75 1.25 3.10 1.33 1.97 1.77 1.86 1.94 1.63 2.26 1.37 2.95 1.19 4.40 1.13 5.40 1.04 8.90 1.03 10.00 1.01 16.00
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60 1.05 7.60
3.59 1.30 2.66 1.50 2.10 1.77 1.82 2.05 1.62 2.34 1.44 2.86 1.53 2.60 1.30 3.58 1.17 5.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.14 1.71 1.44 2.65 1.16 4.80 1.09 6.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.78 1.46 2.28 1.66 1.76 2.11 1.48 2.72 1.34 3.32 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05 1.29 3.40
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Сьон онлайн

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