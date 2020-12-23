  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
0:0
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
28' Желтая карточка
Руиз Жан
33' Желтая карточка
Nathan V
44' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
60' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
78' Желтая карточка
Sandro Theler
90'+3
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
71
Крьезиу
Хекуран
20
Ousmane
Doumbia
27
Шёнбахлер
Марко
32
Nils
Reichmuth
9
Сисей
Ассан
15
Aiyegun
Tosin
1
Timothy
Fayulu
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
77
Sandro
Theler
20
Араз
Муса
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
21
Dennis
Iapichino
15
Yamato
Wakatsuki
17
Карлен
Гаэтан
Цюрих
4-2-3-1
Сьон
3-5-2

Ход матча

12'
 
Руиз Жан
Dennis Iapichino
28'
 
Руиз Жан
33'
Nathan V
 
44'
 
Карлен Гаэтан
57'
Маркезано Антонио
Nils Reichmuth
 
57'
Degnand Wilfried Gnonto
Шёнбахлер Марко
 
60'
 
Абделлауи Аюб
63'
 
Итаитинга
Карлен Гаэтан
63'
 
Мартич Иван
Гргич Анто
63'
 
Ди Сере
Абделлауи Аюб
78'
 
Sandro Theler
79'
Домджони Тони
Ousmane Doumbia
 
81'
 
Siyar Doldur
Yamato Wakatsuki

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.29
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.21
3. Aiyegun Tosin 3 0.21
4. Сисей Ассан 2 0.14
5. Домджони Тони 2 0.14
6. Зобих Лассе 2 0.14
7. Шёнбахлер Марко 1 0.07
8. Крамер Блаж 1 0.07
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.07
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 3 (1) 0.23
2. Робертс Улдрикис 2 0.15
3. Бамер Жан 2 0.15
4. Jared Khasa 2 0.15
5. Карлен Гаэтан 1 0.08
6. Абделлауи Аюб 1 0.08
7. Зок Кристиан 1 0.08
8. Ди Сере 1 (1) 0.08
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Sandro Theler 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 5 0
2. Nathan V 5 0
3. Aiyegun Tosin 3 1
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Сисей Ассан 2 0
8. Шёнбахлер Марко 1 0
9. Бреше Янник 1 0
10. Кололли Беньямин 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Домджони Тони 1 0
13. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 3 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Карлен Гаэтан 3 0
4. Ди Сере 3 0
5. Ндойе Бирама 1 1
6. Араз Муса 2 0
7. Руиз Жан 2 0
8. Робертс Улдрикис 2 0
9. Бамер Жан 2 0
10. Зок Кристиан 2 0
11. Baltazar 2 0
12. Sandro Theler 2 0
13. Оаро Гийом 1 0
14. Dennis Iapichino 1 0
15. Тосетти Маттео 1 0
16. Гргич Анто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Сьон 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен
Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон
Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:2 Сьон Суперлига
Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 12 4 7 1 13 - 10 19
5. Цюрих 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 13 2 6 5 13 - 19 12
10. Вадуц 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Серветт 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Сьон 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Санкт-Галлен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
6. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 7 0 3 4 6 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Карлен Гаэтан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Nathan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Руиз Жан получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Деннис Иапичино уходит с поля. Руиз Жан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 1.14 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 1.11 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.78 3.75
  3.85 1.58 6.40

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.11 5.80 9.70 1.03 1.20 4.20 3.10 1.33 1.02 11.00 1.86 1.94 1.63 2.26 1.03 10.00 1.19 4.40 1.03 10.00 1.04 8.90 1.03 10.00 1.01 16.00
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60 1.05 7.60
1.72 2.17 1.45 2.82 1.18 5.03 1.81 2.06 1.10 7.18 1.38 3.13 1.63 2.33 1.46 2.78 1.13 6.27 1.62 2.34 1.44 2.86 1.53 2.60 1.30 3.58 1.17 5.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 2.14 1.71 1.10 6.25 1.16 4.80 1.09 6.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
1.52 2.60 1.30 3.63 1.76 2.11 1.48 2.72 1.34 3.32 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05 1.29 3.40
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный