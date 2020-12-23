Лугано
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Корнаредо
Лозанна-Спорт
46
Бауман
Ноам
24
Ловрич
Санди
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
48 Theo Rochat
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.25
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.17
|3.
|Герндт Александр
|2
|0.17
|4.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.17
|5.
|Ловрич Санди
|1
|0.08
|6.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.08
|7.
|Дапрела Фабио
|1
|0.08
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.08
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Одгор Йенс
|0
|0
|11.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.43
|2.
|Гессан Эванн
|3
|0.21
|3.
|Cameron Puertas
|2
|0.14
|4.
|Зехнини Рафик
|2
|0.14
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.07
|6.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.07
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.07
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.07
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.07
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|2.
|Герндт Александр
|4
|0
|3.
|Лаванши Нума
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Марич Мият
|2
|0
|8.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|9.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|10.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|11.
|Мацек Роман
|1
|0
|12.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|13.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|14.
|Kevin Monzialo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|2.
|Cameron Puertas
|5
|0
|3.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|8.
|Moritz Jenz
|2
|0
|9.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|10.
|Noah Loosli
|1
|0
|11.
|Туркес Алдин
|1
|0
|12.
|Бразау Педру
|1
|0
|13.
|Gabriel Bares
|1
|0
|14.
|Armel Zohouri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Лозанна-Спорт
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель
Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|20 - 10
|28
|2.
|Базель
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|4.
|Лугано
|0:0
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|5.
|Цюрих
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|10.
|Вадуц
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Серветт
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|7.
|Сьон
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Люцерн
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|0:0
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|6.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Сьон
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
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