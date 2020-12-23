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Лугано
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0' 30'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Герреро
Адрия
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
91
Фаччинетти
Микаэль
24
Ловрич
Санди
19
Герндт
Александр
10
Боттани
Маттиа
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
4
Moritz
Jenz
5
Noah
Loosli
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
21
Cameron
Puertas
66
Gabriel
Bares
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
9
Гессан
Эванн
Лугано
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
4-1-2-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.25
2. Лаванши Нума 2 0.17
3. Герндт Александр 2 0.17
4. Гвидотти Стефано 2 0.17
5. Ловрич Санди 1 0.08
6. Марич Мият 1 (1) 0.08
7. Дапрела Фабио 1 0.08
8. Ошс Марцис 1 0.08
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.43
2. Гессан Эванн 3 0.21
3. Cameron Puertas 2 0.14
4. Зехнини Рафик 2 0.14
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.07
6. Шнойвли Кристиан 1 0.07
7. Боранияшевич Никола 1 0.07
8. Жейссманн Жоэль 1 0.07
9. Joel Monteiro 1 0.07
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 5 0
2. Герндт Александр 4 0
3. Лаванши Нума 4 0
4. Ловрич Санди 3 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Марич Мият 2 0
8. Кечкеш Акош 2 0
9. Christopher Lungoyi 0 1
10. Дапрела Фабио 1 0
11. Мацек Роман 1 0
12. Sebastian Osigwe 1 0
13. Гвидотти Стефано 1 0
14. Kevin Monzialo 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Боранияшевич Никола 5 0
2. Cameron Puertas 5 0
3. Зехнини Рафик 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Ange Nanizayamo 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Moritz Jenz 2 0
9. Фло Пер-Эгиль 1 0
10. Noah Loosli 1 0
11. Туркес Алдин 1 0
12. Бразау Педру 1 0
13. Gabriel Bares 1 0
14. Armel Zohouri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Лозанна-Спорт 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель
Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Кубок Лугано 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига
Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 0:0 12 4 7 1 13 - 10 19
5. Цюрих 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт 0:0 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 0:0 13 2 6 5 13 - 19 12
10. Вадуц 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 0:0 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Серветт 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Сьон 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Санкт-Галлен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 0:0 6 1 5 0 7 - 6 8
6. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 0:0 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Лозанна-Спорт
2.85
3.32
2.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 2.65 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.32 2.79
  2.64 3.10 2.91

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 6.90 1.08 1.95 1.80 2.33 1.61 1.93 1.88 1.28 3.45 1.35 3.05 1.07 7.50 1.09 6.60 1.07 7.50 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
8.10 1.04 6.95 1.07 2.99 1.37 2.31 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30 1.00 11.00
2.91 1.43 2.52 1.55 2.13 1.75 1.79 2.08 1.59 2.41 1.44 2.85 1.45 2.89 1.21 4.49 1.10 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.78 2.04 1.05 8.50 1.09 6.50 1.05 8.50
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.41 1.59 1.98 1.88 1.53 2.57 1.35 3.29 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Лугано 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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