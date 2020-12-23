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Лугано
0:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
65' Желтая карточка
Мацек Роман
68' Желтая карточка
Боттани Маттиа
88' Желтая карточка
Cameron Puertas
90'+7
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Герреро
Адрия
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
91
Фаччинетти
Микаэль
24
Ловрич
Санди
19
Герндт
Александр
10
Боттани
Маттиа
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
4
Moritz
Jenz
5
Noah
Loosli
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
21
Cameron
Puertas
66
Gabriel
Bares
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
9
Гессан
Эванн
Лугано
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
4-1-2-3

Ход матча

59'
Мацек Роман
Ловрич Санди
 
59'
 
Монтейру Элтон
Гессан Эванн
59'
 
Isaac Schmidt
Туркес Алдин
65'
Мацек Роман
 
68'
Боттани Маттиа
 
68'
Christopher Lungoyi
Герндт Александр
 
68'
Човило Мирослав
Саббатини Хонатан
 
78'
 
Да Кунья Лукас
Бразау Педру
78'
Ардаис Хоакин
Боттани Маттиа
 
88'
 
Cameron Puertas

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.25
2. Лаванши Нума 2 0.17
3. Герндт Александр 2 0.17
4. Гвидотти Стефано 2 0.17
5. Ловрич Санди 1 0.08
6. Марич Мият 1 (1) 0.08
7. Дапрела Фабио 1 0.08
8. Ошс Марцис 1 0.08
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.43
2. Гессан Эванн 3 0.21
3. Cameron Puertas 2 0.14
4. Зехнини Рафик 2 0.14
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.07
6. Шнойвли Кристиан 1 0.07
7. Боранияшевич Никола 1 0.07
8. Жейссманн Жоэль 1 0.07
9. Joel Monteiro 1 0.07
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 5 0
2. Герндт Александр 4 0
3. Лаванши Нума 4 0
4. Ловрич Санди 3 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Марич Мият 2 0
8. Кечкеш Акош 2 0
9. Мацек Роман 2 0
10. Christopher Lungoyi 0 1
11. Дапрела Фабио 1 0
12. Боттани Маттиа 1 0
13. Sebastian Osigwe 1 0
14. Гвидотти Стефано 1 0
15. Kevin Monzialo 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Cameron Puertas 6 0
2. Боранияшевич Никола 5 0
3. Зехнини Рафик 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Ange Nanizayamo 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Moritz Jenz 2 0
9. Фло Пер-Эгиль 1 0
10. Noah Loosli 1 0
11. Туркес Алдин 1 0
12. Бразау Педру 1 0
13. Gabriel Bares 1 0
14. Armel Zohouri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Лозанна-Спорт 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель
Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Кубок Лугано 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига
Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 12 4 7 1 13 - 10 19
5. Цюрих 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 13 2 6 5 13 - 19 12
10. Вадуц 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Серветт 7 2 4 1 7 - 7 10
7. Сьон 6 2 3 1 7 - 5 9
8. Санкт-Галлен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
6. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 7 0 3 4 6 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.10 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.32 2.79
  5.41 1.50 5.12

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.11 5.80 6.90 1.08 1.11 5.80 2.33 1.61 1.93 1.88 1.11 5.80 1.35 3.05 1.02 11.00 1.09 6.60 1.07 7.50 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
8.10 1.04 6.95 1.07 2.99 1.37 2.31 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30 1.00 11.00
1.60 2.39 1.36 3.21 1.13 6.31 1.52 2.59 1.37 3.15 1.33 3.39 1.37 3.19 1.79 2.08 1.11 7.12 1.44 2.85 1.45 2.89 1.21 4.49 1.10 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.78 2.04 1.05 8.50 1.09 6.50 1.05 8.50
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.37 3.16 1.20 4.62 1.53 2.57 1.35 3.29 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Лугано 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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