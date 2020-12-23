Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Манчестер Юнайтед
33
Ольсен
Робин
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
27
Теллес
Алекс
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|1
|2.
|Ришарлисон
|3
|1
|3.
|Кин Мойзе
|2 (1)
|0.67
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0.33
|5.
|Кин Майкл
|1
|0.33
|6.
|Бернард Дуарте
|1
|0.33
|7.
|Айуоби Алекс
|1
|0.33
|8.
|Родригес Хамес
|0
|0
|9.
|Гордон Энтони
|0
|0
|10.
|Нкунку Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хуан
|2 (1)
|1
|2.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.5
|3.
|Погба Поль
|1
|0.5
|4.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|5.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|6.
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|7.
|Ван де Бек Донни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делф Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон
Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:4 Эвертон Премьер-лига
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Эвертон
19.7% (29)
Ничья
25.9% (38)
Манчестер Юнайтед
54.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
73.1% (106)
Меньше
26.9% (39)
Обе команды забьют
Да
91.72% (133)
Нет
8.28% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
42.2% (62)
1:1 Ничья
19% (28)
2:1 Эвертон
17.7% (26)
2:2 Ничья
6.1% (9)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.8% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
0:2 Манчестер Юнайтед
2% (3)
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