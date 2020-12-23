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Эвертон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
33
Ольсен
Робин
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
26
Хендерсон
Дин
38
Туанзебе
Аксел
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
34
Ван
де
Бек
Донни
7
Кавани
Эдинсон
Эвертон
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 3 1
2. Ришарлисон 3 1
3. Кин Мойзе 2 (1) 0.67
4. Сигурдссон Гильфи 1 0.33
5. Кин Майкл 1 0.33
6. Бернард Дуарте 1 0.33
7. Айуоби Алекс 1 0.33
8. Родригес Хамес 0 0
9. Гордон Энтони 0 0
10. Нкунку Нильс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хуан 2 (1) 1
2. Гринвуд Мэйсон 1 0.5
3. Погба Поль 1 0.5
4. Рэшфорд Маркус 1 0.5
5. Мактоминай Скотт 1 0.5
6. Фернандеш Бруну 0 0
7. Ван де Бек Донни 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Делф Фабиан 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Манчестер Юнайтед 0 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон
Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:4 Эвертон Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола В рамках четвертьфинала Кубка Лиги нас ждет интересный поединок, "Эвертон" примет "Манчестер Юнайтед". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 147
Эвертон 19.7% (29)
X 25.9% (38)
Манчестер Юнайтед 54.4% (80)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.24
3.88
2.36
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.70 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.75 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.88 2.36
  3.24 3.79 2.19

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 11.50 1.02 4.50 1.18 3.75 1.27 2.35 1.63 2.10 1.79 1.85 2.02 1.52 2.55 1.27 3.75 1.21 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50 0.00 15.50
14.75 1.02 13.25 1.03 4.75 1.20 3.75 1.28 2.34 1.67 1.83 2.00 1.53 2.54 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.30
4.92 1.20 2.80 1.48 2.35 1.65 2.08 1.81 1.83 2.08 1.63 2.37 1.51 2.67 1.19 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.61 1.57 2.44 1.21 4.50
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.45
3.01 1.43 2.37 1.63 1.81 2.09 1.57 2.52 1.39 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.32 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.85 1.19 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.41
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Эвертон - Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Эвертон
19.7% (29)
Ничья
25.9% (38)
Манчестер Юнайтед
54.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
73.1% (106)
Меньше
26.9% (39)
Обе команды забьют
Да
91.72% (133)
Нет
8.28% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
42.2% (62)
1:1 Ничья
19% (28)
2:1 Эвертон
17.7% (26)
2:2 Ничья
6.1% (9)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.8% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
0:2 Манчестер Юнайтед
2% (3)
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