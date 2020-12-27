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Андерлехт
2:0
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
28' Желтая карточка
Причиненко Денис
1:0
32' Пенальти
Нмеча Лукас
69' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
2:0
71' Гол
Мукайру Пол
90' Желтая карточка
Бурден Пьер
90' Желтая карточка
Элеке Блессинг
90' Желтая карточка
Колассен Антуан
90'+4
1
Велленройтер
Тимон
54
Сарделла
Киллиан
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
8
Куллен
Джош
11
Тау
Перси
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
12
Мукайру
Пол
31
Ванхамел
Майк
3
Причиненко
Денис
2
Берг
Ян
6
Ван
ден
Бёйс
Дарио
27
Халемия
Мохамед
Реда
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
28
Исмаила
Кулибали
24
Вороговский
Ян
10
Судзуки
Мусаси
34
Тиссудали
Тарик
Андерлехт
4-3-3
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 10 (5) 0.53
2. Тау Перси 4 0.21
3. Докю Жереми 2 0.11
4. Мурильо Микаэль 2 0.11
5. Требель Адриен 2 0.11
6. Версхарен Яри 2 0.11
7. Мукайру Пол 2 0.11
8. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.11
9. Димата Ландри 2 (1) 0.11
10. Михайличенко Богдан 1 0.05
11. Коббо Элиас 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.65
2. Тиссудали Тарик 7 0.41
3. Судзуки Мусаси 5 0.29
4. Исмаила Кулибали 4 0.24
5. Нубисси Мариус 3 0.18
6. Бурден Пьер 3 0.18
7. Брогно Лорис 2 0.12
8. Берг Ян 1 0.06
9. Сануси Райан 1 0.06
10. Франс Фредерик 1 0.06
11. Вороговский Ян 1 0.06
12. Дом Джорен 0 0
13. Питермат Том 0 0
14. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
15. Саньянг Абдулия 0 0
16. Халемия Мохамед Реда 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Цуль Петер 3 0
3. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
4. Требель Адриен 2 0
5. Лоуренс Кемар 2 0
6. Люккассен Деррик 2 0
7. Влап Михел 2 0
8. Михайличенко Богдан 2 0
9. Нмеча Лукас 2 0
10. Димата Ландри 2 0
11. Амузу Френсис 2 0
12. Колассен Антуан 2 0
13. Лиссенс Лукас 0 1
14. Враньеш Огнен 1 0
15. Куллен Джош 1 0
16. Тау Перси 1 0
17. Миазга Мэтт 1 0
18. Кана Марко 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
21. Арнстад Кристиан 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 4 0
2. Питермат Том 3 0
3. Причиненко Денис 3 0
4. Бурден Пьер 3 0
5. Вороговский Ян 3 0
6. Исмаила Кулибали 3 0
7. Дом Джорен 2 0
8. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
9. Франс Фредерик 2 0
10. Элеке Блессинг 2 0
11. Тиссудали Тарик 1 0
12. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
13. Берг Ян 1 0
14. Нубисси Мариус 1 0
15. Мбоко Айртон 1 0
16. Саньянг Абдулия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 6.9% (2) 10.34% (3) 27.59% (8) 20.69% (6) 24.14% (7) 10.34% (3)
 Беерсхот-Вильрейк 10.26% (4) 17.95% (7) 12.82% (5) 12.82% (5) 20.51% (8) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 18 10 5 3 38 - 22 35
3. Шарлеруа Заявка 19 10 3 6 30 - 22 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 17 9 1 7 39 - 39 28
8. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
10. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
12. Зульте-Варегем Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
13. Эйпен Заявка 16 4 8 4 18 - 24 20
14. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
15. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
16. Мехелен 0:0 Заявка 19 4 6 9 26 - 35 18
17. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 19 4 6 9 15 - 28 18
18. Сент-Трюйден Заявка 18 4 5 9 22 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
17. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
18. Мехелен 0:0 Заявка 10 1 3 6 14 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 9 3 1 5 16 - 24 10
15. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
18. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
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Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.92 5.25
  1.15 6.73 31.89

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 12.00 1.01 3.30 1.30 4.40 1.19 1.57 2.31 1.98 1.83 1.75 2.07 1.05 8.50 1.36 3.25 1.02 11.00 1.09 6.30 1.02 11.00 1.01 12.00 1.01 12.50
4.90 1.13 4.20 1.19 2.43 1.53 1.98 1.83 1.65 2.38 1.33 3.30 1.25 3.78 1.09 6.40 1.06 6.85 1.00 11.75
2.95 1.42 2.41 1.59 1.86 2.00 1.53 2.58 1.37 3.16 1.72 2.18 1.45 2.82 1.61 2.37 1.27 3.82 1.50 2.70 1.23 4.34 1.10 7.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.37 1.55 1.20 4.20 1.21 3.90 1.02 11.00
3.64 1.28 2.50 1.53 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 4.90
2.05 1.81 1.69 2.23 1.32 3.43 1.70 2.21 1.50 2.67 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.35 3.05
5.25 1.16 3.76 1.27 2.05 1.77 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.75 1.47
Где смотреть матч Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн

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