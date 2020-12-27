Андерлехт
2:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Беерсхот-Вильрейк
28' Желтая карточкаПричиненко Денис
1:0
32' ПенальтиНмеча Лукас
69' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
2:0
71' ГолМукайру Пол
90' Желтая карточкаБурден Пьер
90' Желтая карточкаЭлеке Блессинг
90' Желтая карточкаКолассен Антуан
20
Миазга
Мэтт
11
Тау
Перси
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
28'
32'
1:0
69'
71'
2:0
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|10 (5)
|0.53
|2.
|Тау Перси
|4
|0.21
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.11
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.11
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.11
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.11
|7.
|Мукайру Пол
|2
|0.11
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.11
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.11
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.05
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.65
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.41
|3.
|Судзуки Мусаси
|5
|0.29
|4.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.24
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.18
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.18
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.12
|8.
|Берг Ян
|1
|0.06
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.06
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.06
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.06
|12.
|Дом Джорен
|0
|0
|13.
|Питермат Том
|0
|0
|14.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|15.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Цуль Петер
|3
|0
|3.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|4.
|Требель Адриен
|2
|0
|5.
|Лоуренс Кемар
|2
|0
|6.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|7.
|Влап Михел
|2
|0
|8.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|9.
|Нмеча Лукас
|2
|0
|10.
|Димата Ландри
|2
|0
|11.
|Амузу Френсис
|2
|0
|12.
|Колассен Антуан
|2
|0
|13.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|14.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|15.
|Куллен Джош
|1
|0
|16.
|Тау Перси
|1
|0
|17.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|18.
|Кана Марко
|1
|0
|19.
|Докю Жереми
|1
|0
|20.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|21.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|4
|0
|2.
|Питермат Том
|3
|0
|3.
|Причиненко Денис
|3
|0
|4.
|Бурден Пьер
|3
|0
|5.
|Вороговский Ян
|3
|0
|6.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|7.
|Дом Джорен
|2
|0
|8.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|9.
|Франс Фредерик
|2
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|2
|0
|11.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|12.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|13.
|Берг Ян
|1
|0
|14.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|15.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|16.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|Беерсхот-Вильрейк
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =9 -4Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|38 - 22
|35
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|39 - 39
|28
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|13.
|Эйпен
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|18 - 24
|20
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|16.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 35
|18
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|15 - 28
|18
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|22 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|18.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|14 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 24
|10
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
Победитель
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