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Мехелен
2:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
1:0
38' Гол
Мрабти Керим
40' Желтая карточка
Агузуль Саад
1:1
69' Пенальти
Мохамед Димитри
2:1
83' Гол
Швед Марьян
90'+5
15
Тулен
Янник
29
Каборе
Исса
23
Пейре
Тибо
5
Уолш
Сэнди
3
Бейкер
Лукас
13
Ван
Дамме
Йоахим
16
Схоофс
Роб
20
Энгвалль
Густав
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
19
Мрабти
Керим
16
Коффи
Херве
11
Мохамед
Димитри
5
Агузуль
Саад
26
Сильвестре
Матиас
13
Сиранни
Алессандро
8
Онана
Жан
6
Хочко
Дени
7
Олинга
Фабрис
23
Шадаш
Бруну
14
Фараж
Имад
20
Да
Кошта
Нуну
Мехелен
4-3-2-1
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 4 0.21
2. Мрабти Керим 4 0.21
3. Де Камарго Игор 3 0.16
4. Вранкс Астер 3 0.16
5. Схоофс Роб 2 0.11
6. Сторм Никола 2 (1) 0.11
7. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.11
8. Уолш Сэнди 1 0.05
9. Тоги Уильям 1 0.05
10. Ванлерберге Йорди 1 0.05
11. Швед Марьян 1 0.05
12. Вут Симен 1 0.05
13. Энгвалль Густав 0 0
14. Каборе Исса 0 0
15. Ван Клеемпут Жюль 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.26
2. Бакич Марко 2 0.11
3. Табеку Серж 2 0.11
4. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.11
5. Фараж Имад 1 0.05
6. Шадаш Бруну 1 0.05
7. Онана Жан 1 0.05
8. Сильвестре Матиас 1 0.05
9. Мохамед Димитри 1 (1) 0.05
10. Олинга Фабрис 0 0
11. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 7 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 3 1
4. Хайреманс Джеффри 3 0
5. Бейкер Лукас 3 0
6. Ванлерберге Йорди 3 0
7. Бушири Рокки 3 0
8. Вут Симен 1 1
9. Кайя Онур 2 0
10. Схоофс Роб 2 0
11. Пейре Тибо 2 0
12. Сторм Никола 2 0
13. Дефур Стивен 1 0
14. Де Камарго Игор 1 0
15. Уолш Сэнди 1 0
16. Энгвалль Густав 1 0
17. Мрабти Керим 1 0
18. Куке Гетан 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Онана Жан 4 1
2. Хочко Дени 4 1
3. Бакич Марко 5 0
4. Сиранни Алессандро 5 0
5. Агузуль Саад 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Коффи Херве 3 0
8. Олинга Фабрис 2 0
9. Да Кошта Нуну 2 0
10. Мохамед Димитри 1 0
11. Антонов Неманья 1 0
12. Табеку Серж 1 0
13. Бадибанга Бени 1 0
14. Шадаш Бруну 1 0
15. Брим Шарль-Андреас 1 0
16. Нландю Дарли 1 0
17. Капемба Освальдо Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 12% (3) 8% (2) 20% (5) 16% (4) 16% (4) 28% (7)
 Мускрон-Перювельз 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +4 =5 -11
АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен
Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз
Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:4 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Мехелен Лига Про Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мехелен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 18 10 5 3 38 - 22 35
3. Шарлеруа Заявка 19 10 3 6 30 - 22 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 17 9 1 7 39 - 39 28
8. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
10. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
12. Зульте-Варегем Заявка 18 6 3 9 23 - 32 21
13. Эйпен Заявка 16 4 8 4 18 - 24 20
14. Мехелен Заявка 19 5 5 9 28 - 36 20
15. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
16. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
17. Сент-Трюйден Заявка 18 4 5 9 22 - 31 17
18. Мускрон-Перювельз Заявка 19 4 5 10 16 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Мехелен Заявка 10 2 2 6 16 - 21 8
17. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 9 3 1 5 16 - 24 10
15. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 10 2 2 6 7 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Агузуль Саад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Уолш Сэнди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 1.70 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.20 5.40
  3.50 1.59 7.48

Самый высокий коэффициент на матч «Мехелен» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мехелен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мехелен» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 11.00 1.02 4.10 1.12 3.35 1.29 1.87 1.87 1.97 1.84 1.73 2.11 1.03 10.00 1.23 3.95 1.04 9.00 1.07 8.00 1.01 12.60 1.01 14.50
11.50 1.01 9.60 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.24 1.72 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
6.95 1.11 2.53 1.54 3.03 1.40 2.38 1.61 1.79 2.07 1.69 2.23 1.41 2.98 1.55 2.50 1.41 2.95 1.15 5.60 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.66 2.13 2.15 1.70 1.08 7.00 1.16 4.80 1.05 8.50
3.32 1.33 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.32 3.42 1.17 5.11 1.47 2.76 1.31 3.52 1.51 2.66 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.29 3.40
4.65 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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