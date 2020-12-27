Мехелен
2:1
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Мускрон-Перювельз
1:0
38' ГолМрабти Керим
40' Желтая карточкаАгузуль Саад
1:1
69' ПенальтиМохамед Димитри
2:1
83' ГолШвед Марьян
15
Тулен
Янник
29
Каборе
Исса
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
19
Мрабти
Керим
16
Коффи
Херве
23
Шадаш
Бруну
14
Фараж
Имад
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
40 Симба УильямЗащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Нландю ДарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
38'
1:0
40'
69'
1:1
83'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.21
|2.
|Мрабти Керим
|4
|0.21
|3.
|Де Камарго Игор
|3
|0.16
|4.
|Вранкс Астер
|3
|0.16
|5.
|Схоофс Роб
|2
|0.11
|6.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.11
|7.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.11
|8.
|Уолш Сэнди
|1
|0.05
|9.
|Тоги Уильям
|1
|0.05
|10.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.05
|11.
|Швед Марьян
|1
|0.05
|12.
|Вут Симен
|1
|0.05
|13.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|14.
|Каборе Исса
|0
|0
|15.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.26
|2.
|Бакич Марко
|2
|0.11
|3.
|Табеку Серж
|2
|0.11
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.11
|5.
|Фараж Имад
|1
|0.05
|6.
|Шадаш Бруну
|1
|0.05
|7.
|Онана Жан
|1
|0.05
|8.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.05
|9.
|Мохамед Димитри
|1 (1)
|0.05
|10.
|Олинга Фабрис
|0
|0
|11.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|7
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|3
|1
|4.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|5.
|Бейкер Лукас
|3
|0
|6.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|7.
|Бушири Рокки
|3
|0
|8.
|Вут Симен
|1
|1
|9.
|Кайя Онур
|2
|0
|10.
|Схоофс Роб
|2
|0
|11.
|Пейре Тибо
|2
|0
|12.
|Сторм Никола
|2
|0
|13.
|Дефур Стивен
|1
|0
|14.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|15.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|16.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|17.
|Мрабти Керим
|1
|0
|18.
|Куке Гетан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Онана Жан
|4
|1
|2.
|Хочко Дени
|4
|1
|3.
|Бакич Марко
|5
|0
|4.
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|5.
|Агузуль Саад
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Коффи Херве
|3
|0
|8.
|Олинга Фабрис
|2
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|2
|0
|10.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|11.
|Антонов Неманья
|1
|0
|12.
|Табеку Серж
|1
|0
|13.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|14.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|15.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|16.
|Нландю Дарли
|1
|0
|17.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|16% (4)
|16% (4)
|28% (7)
|Мускрон-Перювельз
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +4 =5 -11АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен
Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =5 -11Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз
Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:4 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Мехелен Лига Про Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мехелен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|38 - 22
|35
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|39 - 39
|28
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 32
|21
|13.
|Эйпен
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|18 - 24
|20
|14.
|Мехелен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|28 - 36
|20
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|22 - 31
|17
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|16 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Мехелен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 24
|10
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 19
|8
Победитель
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