Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Зандхаузен
16' Желтая карточкаХульт Никлас
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
13
Вулле
Рик
14
Кистер
Тим
37
Уахим
Анас
10
Байда
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Халими БесарПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|4 (2)
|0.29
|2.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.21
|3.
|Майна Линтон
|2
|0.14
|4.
|Харагути Генки
|1
|0.07
|5.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.07
|6.
|Хульт Никлас
|1
|0.07
|7.
|Кайзер Доминик
|1
|0.07
|8.
|Муслия Флоран
|1
|0.07
|9.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|10.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|11.
|Твумаси Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|5 (1)
|0.36
|2.
|Бехренс Кевин
|3 (1)
|0.21
|3.
|Эшвайн Александер
|1
|0.07
|4.
|Пауревич Иван
|1
|0.07
|5.
|Шой Робин
|1
|0.07
|6.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|7.
|Контенто Диего
|0
|0
|8.
|Байда Юлиус
|0
|0
|9.
|Линсмайер Денис
|0
|0
|10.
|Нартей Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Дукш Марвин
|3
|0
|3.
|Франке Марсель
|3
|0
|4.
|Фалетт Симон
|1
|1
|5.
|Бийол Яка
|2
|0
|6.
|Франц Майк
|1
|0
|7.
|Хульт Никлас
|1
|0
|8.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|9.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|10.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|11.
|Харагути Генки
|1
|0
|12.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|13.
|Муроя Сэй
|1
|0
|14.
|Муслия Флоран
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Контенто Диего
|3
|1
|2.
|Жиров Александр
|4
|0
|3.
|Шой Робин
|4
|0
|4.
|Нартей Николас
|4
|0
|5.
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|6.
|Линсмайер Денис
|3
|0
|7.
|Наубер Геррит
|3
|0
|8.
|Кистер Тим
|2
|0
|9.
|Бехренс Кевин
|2
|0
|10.
|Таффертсхофер Эммануэль
|2
|0
|11.
|Бухаддуз Азиз
|1
|0
|12.
|Эшвайн Александер
|1
|0
|13.
|Байда Юлиус
|1
|0
|14.
|Пауревич Иван
|1
|0
|15.
|Энгельс Марио
|1
|0
|16.
|Тюрпиц Филип
|1
|0
|17.
|Уахим Анас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Зандхаузен
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96
Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Гамбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт
Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Зандхаузен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|2.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 17
|27
|3.
|Бохум
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|26 - 15
|26
|4.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 15
|25
|5.
|Фортуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 16
|22
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 21
|19
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 19
|19
|11.
|Падерборн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|26 - 25
|18
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 29
|13
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|17.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 24
|9
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|14 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Бохум
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Падерборн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|14.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|17.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|5.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|16.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 17
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
Победитель
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