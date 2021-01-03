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  2. Матчи
  3. Германия
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Зандхаузен
0'
16' Желтая карточка
Хульт Никлас
19'
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
27
Шиндлер
Кингсли
10
Харагути
Генки
19
Сулеймани
Вальмир
17
Дукш
Марвин
13
Вулле
Рик
33
Россипаль
Александер
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
37
Уахим
Анас
6
Линсмайер
Денис
19
Нартей
Николас
10
Байда
Юлиус
35
Эшвайн
Александер
16
Бехренс
Кевин
Ганновер 96
4-2-3-1
Зандхаузен
3-4-2-1

Ход матча

16'
Хульт Никлас
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 4 (2) 0.29
2. Вайдандт Хендрик 3 0.21
3. Майна Линтон 2 0.14
4. Харагути Генки 1 0.07
5. Сулеймани Вальмир 1 0.07
6. Хульт Никлас 1 0.07
7. Кайзер Доминик 1 0.07
8. Муслия Флоран 1 0.07
9. Башдаш Барыш 0 0
10. Шиндлер Кингсли 0 0
11. Твумаси Патрик 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 5 (1) 0.36
2. Бехренс Кевин 3 (1) 0.21
3. Эшвайн Александер 1 0.07
4. Пауревич Иван 1 0.07
5. Шой Робин 1 0.07
6. Дикмайер Деннис 0 0
7. Контенто Диего 0 0
8. Байда Юлиус 0 0
9. Линсмайер Денис 0 0
10. Нартей Николас 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Дукш Марвин 3 0
3. Франке Марсель 3 0
4. Фалетт Симон 1 1
5. Бийол Яка 2 0
6. Франц Майк 1 0
7. Хульт Никлас 1 0
8. Башдаш Барыш 1 0
9. Твумаси Патрик 1 0
10. Сулеймани Вальмир 1 0
11. Харагути Генки 1 0
12. Хюберс Тимо 1 0
13. Муроя Сэй 1 0
14. Муслия Флоран 1 0
15. Майна Линтон 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Контенто Диего 3 1
2. Жиров Александр 4 0
3. Шой Робин 4 0
4. Нартей Николас 4 0
5. Дикмайер Деннис 3 0
6. Линсмайер Денис 3 0
7. Наубер Геррит 3 0
8. Кистер Тим 2 0
9. Бехренс Кевин 2 0
10. Таффертсхофер Эммануэль 2 0
11. Бухаддуз Азиз 1 0
12. Эшвайн Александер 1 0
13. Байда Юлиус 1 0
14. Пауревич Иван 1 0
15. Энгельс Марио 1 0
16. Тюрпиц Филип 1 0
17. Уахим Анас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 14.29% (2) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Зандхаузен 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96
Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Гамбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт
Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Майнц 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:3 Нанси Штуттгарт 6:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Зандхаузен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
2. Гамбург 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 17 27
3. Бохум Заявка 14 8 2 4 26 - 15 26
4. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 15 25
5. Фортуна Заявка 13 7 2 4 19 - 18 23
6. Хайденхайм Заявка 14 6 4 4 19 - 16 22
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
8. Оснабрюк 0:0 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
9. Карлсруэ Заявка 14 6 1 7 23 - 21 19
10. Нюрнберг Заявка 14 5 4 5 21 - 19 19
11. Падерборн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Дармштадт Заявка 14 5 3 6 26 - 25 18
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
14. Ян 0:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
15. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 29 13
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
17. Санкт-Паули 0:0 Заявка 13 1 6 6 15 - 24 9
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 13 1 1 11 14 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Бохум Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Фортуна Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
6. Гамбург 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8. Ян 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Нюрнберг Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Падерборн Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
12. Дармштадт Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
14. Зандхаузен 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Карлсруэ Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
17. Санкт-Паули 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Гамбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
4. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
5. Оснабрюк 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
6. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Хайденхайм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Зандхаузен 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
16. Санкт-Паули 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
17. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 17 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 0 0 6 4 - 14 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Хульт Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Зандхаузен
1.72
3.86
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.80 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.70 3.70 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.86 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.55 5.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.36 1.37 2.95 1.13 5.40
10.00 1.01 9.10 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.01 1.89 1.59 2.36 1.39 2.90 1.16 4.90 1.12 5.15 1.02 8.90
10.00 1.03 7.50 1.07 3.55 1.27 2.75 1.42 1.90 1.83 1.76 2.06 1.50 2.45 1.35 3.05 1.15 4.90 1.11 5.80 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.99 1.76 1.45 2.65 1.10 6.20
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.90 1.38 1.90 1.85 1.40 2.80 1.12 5.55 1.08 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.00 1.21 4.20
4.05 1.24 2.95 1.40 1.77 2.05 1.34 3.26 1.23 4.20
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.30 1.31
Где смотреть матч Ганновер 96 0:0 Зандхаузен онлайн

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