Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Санкт-Паули
30
Бурхерт
Саша
23
Еккель
Пауль
22
Раум
Давид
24
Стах
Антон
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
25
Джигала
Адам
14
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
11
Диттген
Макс
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
23 Еккель ПаульЗащитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
24 Стах АнтонПолузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хргота Бранимир
|5
|0.36
|2.
|Зегуйн Пауль
|5
|0.36
|3.
|Нильсен Ховард
|3
|0.21
|4.
|Эрнст Себастьян
|3
|0.21
|5.
|Грин Джулиан
|3
|0.21
|6.
|Абиама Диксон
|2
|0.14
|7.
|Левелинг Джейми
|1
|0.07
|8.
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.07
|9.
|Еккель Пауль
|1
|0.07
|10.
|Кер Робин
|1
|0.07
|11.
|Раум Давид
|0
|0
|12.
|Майерхёфер Марко
|0
|0
|13.
|Маврай Мергим
|0
|0
|14.
|Сарпей Ханс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.23
|2.
|Диттген Макс
|3
|0.23
|3.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.23
|4.
|Макиенок Симон
|2
|0.15
|5.
|Бенателли Рико
|1
|0.08
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.08
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маврай Мергим
|3
|0
|2.
|Грин Джулиан
|3
|0
|3.
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|4.
|Сарпей Ханс
|2
|0
|5.
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|6.
|Раум Давид
|2
|0
|7.
|Хргота Бранимир
|1
|0
|8.
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|9.
|Еккель Пауль
|1
|0
|10.
|Левелинг Джейми
|1
|0
|11.
|Кер Робин
|1
|0
|12.
|Абиама Диксон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|2
|0
|4.
|Бенателли Рико
|2
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|6.
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|7.
|Кнолль Марвин
|1
|0
|8.
|Тащи Борис
|1
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|10.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|11.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|12.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|13.
|Беккер Финн
|1
|0
|14.
|Саласар Родриго
|1
|0
|15.
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гройтер Фюрт
|24% (6)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|Санкт-Паули
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|57.14% (8)
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Ян Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Майнерцхаген 1:6 Гройтер Фюрт Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Унтерахинг Гройтер Фюрт 2:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =6 -11Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк
Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|2.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 17
|27
|3.
|Бохум
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|26 - 15
|26
|4.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 15
|25
|5.
|Фортуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 16
|22
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|8.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 21
|19
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 19
|19
|11.
|Падерборн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|26 - 25
|18
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 29
|13
|16.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 27
|12
|17.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 24
|9
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|14 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Бохум
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Фортуна
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Падерборн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|14.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|15.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|17.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|5.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|16.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 17
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
Победитель
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