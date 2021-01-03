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Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Санкт-Паули
0' 22'
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
23
Еккель
Пауль
4
Бауэр
Максимилиан
22
Раум
Давид
24
Стах
Антон
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
15
Эрнст
Себастьян
40
Левелинг
Джейми
16
Нильсен
Ховард
33
Бродерсен
Свенд
2
Ольссон
Себастьян
5
Кнолль
Марвин
25
Джигала
Адам
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
8
Саласар
Родриго
7
Ланкфорд
Кевин
13
Дашнер
Лукас
11
Диттген
Макс
16
Макиенок
Симон
Гройтер Фюрт
4-3-1-2
Санкт-Паули
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хргота Бранимир 5 0.36
2. Зегуйн Пауль 5 0.36
3. Нильсен Ховард 3 0.21
4. Эрнст Себастьян 3 0.21
5. Грин Джулиан 3 0.21
6. Абиама Диксон 2 0.14
7. Левелинг Джейми 1 0.07
8. Бауэр Максимилиан 1 0.07
9. Еккель Пауль 1 0.07
10. Кер Робин 1 0.07
11. Раум Давид 0 0
12. Майерхёфер Марко 0 0
13. Маврай Мергим 0 0
14. Сарпей Ханс 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.23
2. Диттген Макс 3 0.23
3. Саласар Родриго 3 (2) 0.23
4. Макиенок Симон 2 0.15
5. Бенателли Рико 1 0.08
6. Бубалла Даниэль 1 0.08
7. Виекхофф Яннес 1 0.08
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
# Игрок      
1. Маврай Мергим 3 0
2. Грин Джулиан 3 0
3. Зегуйн Пауль 3 0
4. Сарпей Ханс 2 0
5. Эрнст Себастьян 2 0
6. Раум Давид 2 0
7. Хргота Бранимир 1 0
8. Бауэр Максимилиан 1 0
9. Еккель Пауль 1 0
10. Левелинг Джейми 1 0
11. Кер Робин 1 0
12. Абиама Диксон 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 4 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 2 0
4. Бенателли Рико 2 0
5. Бубалла Даниэль 2 0
6. Лоуренс Джеймс 2 0
7. Кнолль Марвин 1 0
8. Тащи Борис 1 0
9. Цандер Лука-Милан 1 0
10. Пакарада Леарт 1 0
11. Бродерсен Свенд 1 0
12. Киере Даниэль-Кофи 1 0
13. Беккер Финн 1 0
14. Саласар Родриго 1 0
15. Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гройтер Фюрт 24% (6) 20% (5) 12% (3) 20% (5) 12% (3) 12% (3)
 Санкт-Паули 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 57.14% (8)

Предыдущие игры

Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Ян Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Майнерцхаген 1:6 Гройтер Фюрт Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:0 Унтерахинг Гройтер Фюрт 2:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 1:2 Карлсруэ
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк
Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Гройтер Фюрт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 14 8 5 1 22 - 11 29
2. Гамбург 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 17 27
3. Бохум Заявка 14 8 2 4 26 - 15 26
4. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 15 25
5. Фортуна Заявка 13 7 2 4 19 - 18 23
6. Хайденхайм Заявка 14 6 4 4 19 - 16 22
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
8. Оснабрюк 0:0 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
9. Карлсруэ Заявка 14 6 1 7 23 - 21 19
10. Нюрнберг Заявка 14 5 4 5 21 - 19 19
11. Падерборн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Дармштадт Заявка 14 5 3 6 26 - 25 18
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
14. Ян 0:0 Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
15. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 29 13
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 27 12
17. Санкт-Паули 0:0 Заявка 13 1 6 6 15 - 24 9
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 13 1 1 11 14 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Бохум Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Фортуна Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
6. Гамбург 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8. Ян 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Нюрнберг Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Падерборн Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
12. Дармштадт Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
14. Зандхаузен 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
15. Оснабрюк 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Карлсруэ Заявка 6 2 0 4 9 - 9 6
17. Санкт-Паули 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Гамбург 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
4. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
5. Оснабрюк 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 7 13
6. Дармштадт Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Хайденхайм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Зандхаузен 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
16. Санкт-Паули 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
17. Айнтрахт Бр 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 17 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 0 0 6 4 - 14 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Санкт-Паули
1.82
4.03
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.95 4.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.71 3.95 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.78 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.70 4.40
  1.77 4.03 4.36

Самый высокий коэффициент на матч «Гройтер Фюрт» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гройтер Фюрт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гройтер Фюрт» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.14 2.50 1.49 2.00 1.75 1.63 2.19 1.25 3.70 1.10 6.40
12.50 1.00 11.75 1.01 5.10 1.15 4.20 1.23 2.46 1.61 1.99 1.82 1.62 2.24 1.33 3.10 1.23 3.64 1.09 5.85
17.00 0.00 13.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.20 2.48 1.58 2.06 1.76 1.80 1.95 1.77 2.03 1.52 2.42 1.33 3.55 1.25 4.20 1.08 7.00 1.07 7.50 1.02 11.50 1.01 12.00
5.79 1.16 2.66 1.51 2.22 1.70 1.98 1.90 1.72 2.20 1.56 2.52 1.64 2.36 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.50 1.49 1.63 2.19 1.17 4.70
3.52 1.30 2.45 1.55 1.66 2.22 1.24 4.05 1.17 5.00
3.25 1.31 2.39 1.53 1.60 2.42 1.22 4.00 1.12 5.55
3.08 1.39 2.53 1.54 1.99 1.88 1.60 2.39 1.43 2.91 1.43 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.36 1.33 3.15
5.35 1.16 3.85 1.26 2.08 1.75 1.56 2.43 1.34 3.26
3.45 1.31 2.11 1.68 1.58 2.30 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.43
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
2.55 1.48
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