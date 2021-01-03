Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Астерас
23' Желтая карточкаВелес Фран
40' Желтая карточкаРиера Адриан
3
Хуанкар
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
23'
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|4
|0.29
|2.
|Карлитос Карлос
|4
|0.29
|3.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.14
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.07
|5.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.07
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.07
|7.
|Санчес Факундо
|0
|0
|8.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|9.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|8 (4)
|0.57
|2.
|Риера Адриан
|2
|0.14
|3.
|Фернандес Луис
|2
|0.14
|4.
|Мунафо Хуан
|1
|0.07
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.07
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Македа Федерико
|5
|0
|3.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|4.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|5.
|Велес Фран
|3
|0
|6.
|Загаритис Василиос
|3
|0
|7.
|Молло Йоан
|1
|1
|8.
|Шенквельд Барт
|2
|0
|9.
|Диудис Сократис
|2
|0
|10.
|Хуанкар
|2
|0
|11.
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|12.
|Карлитос Карлос
|2
|0
|13.
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|1
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|16.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|5
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|4
|0
|3.
|Христос Тасулис
|4
|0
|4.
|Альварес Федерико
|3
|0
|5.
|Тилика Лео
|3
|0
|6.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|7.
|Суарес Дани
|2
|0
|8.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|10.
|Вальенте Хосе
|2
|0
|11.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|12.
|Фернандес Луис
|1
|0
|13.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|14.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|15.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|16.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|17.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|7.69% (1)
|Астерас
|0
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =3 -8ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас
Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Астерас: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига Астерас 0:1 Панатинаикос Кубок Астерас 0:5 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Астерас Кубок Панатинаикос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Астерас Суперлига Панатинаикос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 0:4 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:2 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Панатинаикос Суперлига Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|4.
|АЕК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|6.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 13
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 17
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|6 - 16
|9
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|6.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|Астерас
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров