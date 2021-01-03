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Панатинаикос
0:0
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
23' Желтая карточка
Велес Фран
40' Желтая карточка
Риера Адриан
55' Желтая карточка
Бузукис Яннис
56' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
65' Желтая карточка
Вальенте Хосе
81' Желтая карточка
Шенквельд Барт
90' Желтая карточка
Котсирас Яннис
90'+4
1
Диудис
Сократис
47
Загаритис
Василиос
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
11
Хадзийованнис
Анастасиос
55
Александропулос
Сотириос
4
Велес
Фран
22
Канталапьерда
Аитор
18
Бузукис
Яннис
10
Карлитос
Карлос
1
Пападопулос
Никос
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
12
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Панатинаикос
4-3-2-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

23'
Велес Фран
 
40'
 
Риера Адриан
55'
Бузукис Яннис
 
56'
Александропулос Сотириос
 
64'
 
Капилья Энеко
Паскуаль Андрес
64'
 
Фернандес Луис
Риера Адриан
65'
 
Вальенте Хосе
66'
Иоаннидис Фотис
Бузукис Яннис
 
76'
Македа Федерико
Карлитос Карлос
 
81'
Шенквельд Барт
 
82'
Атанасакопулос Андреас
Канталапьерда Аитор
 
87'
 
Тилика Лео
Рехис Франсеск
90'
 
Котсирас Яннис
90'
 
Фернандес Борха II
Мунафо Хуан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 4 0.29
2. Карлитос Карлос 4 0.29
3. Канталапьерда Аитор 2 0.14
4. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.07
5. Курбелис Димитрис 1 0.07
6. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.07
7. Санчес Факундо 0 0
8. Маурисио Жозе 0 0
9. Загаритис Василиос 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 8 (4) 0.57
2. Риера Адриан 2 0.14
3. Фернандес Луис 2 0.14
4. Мунафо Хуан 1 0.07
5. Рехис Франсеск 1 0.07
6. Альварес Федерико 0 0
7. Тилика Лео 0 0
8. Котсирас Яннис 0 0
9. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Македа Федерико 5 0
3. Вильяфаньес Лукас 4 0
4. Курбелис Димитрис 4 0
5. Шенквельд Барт 3 0
6. Велес Фран 3 0
7. Загаритис Василиос 3 0
8. Александропулос Сотириос 3 0
9. Молло Йоан 1 1
10. Диудис Сократис 2 0
11. Хуанкар 2 0
12. Бузукис Яннис 2 0
13. Пуггурас Ахиллеас 2 0
14. Карлитос Карлос 2 0
15. Канталапьерда Аитор 1 0
16. Серпезис Димитриос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 5 0
2. Мунафо Хуан 4 0
3. Христос Тасулис 4 0
4. Альварес Федерико 3 0
5. Тилика Лео 3 0
6. Иглесиас Матиас 3 0
7. Котсирас Яннис 3 0
8. Вальенте Хосе 3 0
9. Суарес Дани 2 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Костаньо Хосе 2 0
12. Фернандес Луис 1 0
13. Гарсия Рубен II 1 0
14. Паскуаль Андрес 1 0
15. Рехис Франсеск 1 0
16. Пасалидис Триантафиллос 1 0
17. Риера Адриан 1 0
18. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 30.77% (4) 0 7.69% (1)
 Астерас 0 14.29% (2) 35.71% (5) 0 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас
Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Астерас: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Астерас Суперлига Панатинаикос 1:0 Астерас Суперлига
Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига Астерас 0:1 Панатинаикос Кубок Астерас 0:5 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Астерас Кубок Панатинаикос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Астерас Суперлига Панатинаикос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 0:4 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:2 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Панатинаикос Суперлига Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 12 8 3 1 20 - 7 27
4. АЕК Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
8. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 15 - 17 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 12 1 3 8 8 - 23 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 7 0 0 21 - 2 21
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
9. ПАС Янина Заявка 6 1 3 2 6 - 6 6
10. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
6. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Риера Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Велес Фран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 1.09 16.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.30 3.00 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.12 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 1.50 5.10
  5.05 1.36 5.22

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.09 2.60 1.46 1.94 1.80 1.52 2.42 1.18 4.50
6.55 1.07 5.45 1.12 2.57 1.48 1.97 1.83 1.61 2.46 1.27 3.76 1.18 4.60 1.04 8.40 1.03 9.00
1.62 2.20 1.15 5.00 1.09 6.50 1.04 9.00 1.71 2.14 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.05 8.40 1.04 9.10 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 24.00
1.42 2.58 1.22 3.62 1.35 2.83 1.22 3.60 1.36 2.80 1.33 2.92 1.41 2.62 1.65 2.12 1.49 2.45 1.15 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.55 2.35 1.28 3.50 1.05 8.60
2.43 1.56 1.61 2.32 1.30 3.52
1.33 3.15 1.23 3.90 1.12 5.55 1.05 7.70
1.15 4.29 1.36 2.75 1.11 5.02 1.34 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
3.12 1.36 2.06 1.76 1.49 2.62
2.14 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
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