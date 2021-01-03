Панатинаикос
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Астерас
23' Желтая карточкаВелес Фран
40' Желтая карточкаРиера Адриан
55' Желтая карточкаБузукис Яннис
56' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
65' Желтая карточкаВальенте Хосе
81' Желтая карточкаШенквельд Барт
90' Желтая карточкаКотсирас Яннис
3
Хуанкар
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
23'
40'
55'
65'
81'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|4
|0.29
|2.
|Карлитос Карлос
|4
|0.29
|3.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.14
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.07
|5.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.07
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.07
|7.
|Санчес Факундо
|0
|0
|8.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|9.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|8 (4)
|0.57
|2.
|Риера Адриан
|2
|0.14
|3.
|Фернандес Луис
|2
|0.14
|4.
|Мунафо Хуан
|1
|0.07
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.07
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Македа Федерико
|5
|0
|3.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|4.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|5.
|Шенквельд Барт
|3
|0
|6.
|Велес Фран
|3
|0
|7.
|Загаритис Василиос
|3
|0
|8.
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|9.
|Молло Йоан
|1
|1
|10.
|Диудис Сократис
|2
|0
|11.
|Хуанкар
|2
|0
|12.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|13.
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|14.
|Карлитос Карлос
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|16.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|5
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|4
|0
|3.
|Христос Тасулис
|4
|0
|4.
|Альварес Федерико
|3
|0
|5.
|Тилика Лео
|3
|0
|6.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|7.
|Котсирас Яннис
|3
|0
|8.
|Вальенте Хосе
|3
|0
|9.
|Суарес Дани
|2
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|12.
|Фернандес Луис
|1
|0
|13.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|14.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|15.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|16.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|17.
|Риера Адриан
|1
|0
|18.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|7.69% (1)
|Астерас
|0
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =3 -8ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас
Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Астерас: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига Астерас 0:1 Панатинаикос Кубок Астерас 0:5 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Астерас Кубок Панатинаикос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Астерас Суперлига Панатинаикос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 0:4 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:2 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Панатинаикос Суперлига Астерас 1:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|4.
|АЕК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|6.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 17
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|6.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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