Панетоликос
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Панетоликос
ОФИ
34' Желтая карточкаВурос Праксителис
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.14
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.14
|3.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.07
|4.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.07
|5.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.29
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.29
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.21
|4.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|5.
|Мельядо Мигель
|1
|0.07
|6.
|Яннулис Костас
|0
|0
|7.
|Наби Адил
|0
|0
|8.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|9.
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|3.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|4.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|5.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|6.
|Вергос Николаос
|2
|0
|7.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|8.
|Льявас Георгиос
|2
|0
|9.
|Таар Аймен
|0
|1
|10.
|Массола Николас
|1
|0
|11.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|12.
|Далсью
|1
|0
|13.
|Перейра Элиас
|1
|0
|14.
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|15.
|Медина Паоло
|1
|0
|16.
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|4
|1
|2.
|Нейра Хуан
|5
|0
|3.
|Мельядо Мигель
|4
|0
|4.
|Сакор Важебах
|3
|0
|5.
|Вурос Праксителис
|3
|0
|6.
|Коровесис Никос
|3
|0
|7.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|8.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|9.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|10.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|11.
|Яннулис Костас
|1
|0
|12.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|13.
|Маринакис Никос
|1
|0
|14.
|Вафеас Никос
|1
|0
|15.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|16.
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|17.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|18.
|Лимперакис Одиссеас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|ОФИ
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос
Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
ОФИ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Панетоликос 2:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ОФИ Кубок Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панетоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панетоликос Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|4.
|АЕК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|6.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 13
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 17
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|6 - 16
|9
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ОФИ
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|6.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|Астерас
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Панатинаикос
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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