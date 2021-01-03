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Панетоликос
2:1
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
33' Желтая карточка
Вурос Праксителис
0:1
55' Гол
Стаикос Пасхалис
0:1
65' Не забитый пенальти
Масурек Франко
67' Желтая карточка
Коровесис Никос
72' Желтая карточка
Льявас Георгиос
1:1
83' Гол
Мантатис Георгиос
85' Желтая карточка
Мельядо Мигель
2:1
85' Гол
Льявас Георгиос
88' Желтая карточка
Цигарас Ангелос
90' Желтая карточка
Таар Аймен
90' Желтая карточка
Нейра Хуан
90' Вторая желтая карточка
Нейра Хуан
90'+6
1
Кнетт
Кристофер
2
Медина
Паоло
66
Константопулос
Апостолос
54
Льявас
Георгиос
21
Перейра
Элиас
37
Цигарас
Ангелос
6
Таар
Аймен
12
Арийиби
Гболи
11
Диас
Хорхе
7
Масурек
Франко
29
Вергос
Николаос
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
34
Коровесис
Никос
8
Нейра
Хуан
29
Мельядо
Мигель
26
Стаикос
Пасхалис
7
Стургеон
Фабиу
22
Сардинеро
Адриан
Панетоликос
4-2-3-1
ОФИ
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.14
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.14
3. Мантатис Георгиос 1 0.07
4. Льявас Георгиос 1 0.07
5. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.07
6. Масурек Франко 1 (1) 0.07
7. Массола Николас 0 0
8. Яколиш Антонио 0 0
9. Диас Хорхе 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.29
2. Стургеон Фабиу 4 0.29
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.21
4. Де Гузман Джонатан 1 0.07
5. Стаикос Пасхалис 1 0.07
6. Мельядо Мигель 1 0.07
7. Яннулис Костас 0 0
8. Наби Адил 0 0
9. Ваш Рикарду 0 0
10. Коровесис Никос 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Цанакакис Манолис 2 1
3. Льявас Георгиос 3 0
4. Скардовелли Вандерсон 1 1
5. Таар Аймен 1 1
6. Яколиш Антонио 2 0
7. Карасалидис Аристотелис 2 0
8. Вергос Николаос 2 0
9. Мелиссас Никос 2 0
10. Цигарас Ангелос 2 0
11. Массола Николас 1 0
12. Арийиби Гболи 1 0
13. Далсью 1 0
14. Перейра Элиас 1 0
15. Медина Паоло 1 0
16. Константопулос Апостолос 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 6 1
2. Селимович Вахид 4 1
3. Мельядо Мигель 5 0
4. Коровесис Никос 4 0
5. Сакор Важебах 3 0
6. Вурос Праксителис 3 0
7. Сотириу Димитриос 2 0
8. Стаикос Пасхалис 2 0
9. Диамантис Апостолос 2 0
10. Гривас Фриксос 2 0
11. Яннулис Костас 1 0
12. Сардинеро Адриан 1 0
13. Маринакис Никос 1 0
14. Вафеас Никос 1 0
15. Фигейредо Жоау 1 0
16. Ус Абдул Рахман 1 0
17. Балояннис Константинос 1 0
18. Лимперакис Одиссеас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4)
 ОФИ 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос
Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13
ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина
Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
ОФИ: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
ОФИ 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 3:0 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 2:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига Панетоликос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 Панетоликос Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 ОФИ Кубок Панетоликос 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 2:1 ОФИ Футбольная лига Панетоликос 1:1 ОФИ Второй дивизион ОФИ 1:1 Панетоликос Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 12 8 3 1 20 - 7 27
4. АЕК Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
8. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 15 - 17 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 12 1 3 8 8 - 23 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 7 0 0 21 - 2 21
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
9. ПАС Янина Заявка 6 1 3 2 6 - 6 6
10. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
6. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 2.90 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 2.84 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.70 1.17
  38.49 6.15 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.10 2.50 1.49 1.86 1.87 1.48 2.50 1.17 4.70 1.05 8.40
5.70 1.10 4.70 1.16 2.52 1.50 1.88 1.92 1.53 2.67 1.23 4.20 1.16 4.90 1.04 8.80 1.02 9.60
2.80 1.40 1.92 1.82 1.62 2.20 2.23 1.66 1.13 5.40 1.69 2.18 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.10 1.03 9.80 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
3.07 1.37 2.53 1.52 1.99 1.84 1.59 2.35 1.53 2.50 1.30 3.45 1.38 3.01 1.25 3.83 1.48 2.63 1.17 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.29 1.58 1.52 2.44 1.26 3.60 1.04 8.80
2.28 1.63 1.53 2.50 1.28 3.68
1.30 3.30 1.20 4.20 1.11 5.80 1.05 8.40
1.15 5.09 1.37 3.01 1.12 5.89 1.32 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.03 1.73 1.45 2.60 1.10 6.20
3.04 1.38 2.00 1.81 1.46 2.72
1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.69
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.30 1.20
Где смотреть матч Панетоликос 2:1 ОФИ онлайн

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