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  3. Германия
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Вольфсбург
0' 8'
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
28
Витсель
Аксель
6
Делани
Томас
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
34
Понграчич
Марин
6
Отавио
Пауло
31
Герардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
24
Шлагер
Ксавер
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Боруссия Д
4-2-3-1
Вольфсбург
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.71
2. Джованни Рейна 3 0.21
3. Ройс Марко 3 0.21
4. Хуммельс Матс 3 0.21
5. Геррейро Рафаэль 2 0.14
6. Джан Эмре 1 0.07
7. Азар Торган 1 0.07
8. Аканджи Мануэль 1 0.07
9. Пасслак Феликс 1 0.07
10. Мукоко Юссуфа 1 0.07
11. Санчо Джедон 0 0
12. Беллингхем Джуд 0 0
13. Мёнье Тома 0 0
14. Брандт Юлиан 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.64
2. Арнольд Максимилиан 2 0.14
3. Брекало Йосип 2 0.14
4. Баку Ридле 2 0.14
5. Штеффен Ренато 1 0.07
6. Филипп Максимилиан 1 0.07
7. Шлагер Ксавер 1 0.07
8. Брукс Джон 1 0.07
9. Бялек Бартош 1 0.07
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Мбабу Кевин 0 0
13. Виктор Жоао II 0 0
14. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 4 0
2. Джан Эмре 4 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Ройс Марко 1 0
6. Мёнье Тома 1 0
7. Геррейро Рафаэль 1 0
8. Аканджи Мануэль 1 0
9. Холанн Эрлинг 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 0
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Брукс Джон 3 0
4. Герардт Янник 2 0
5. Лакруа Максанс 2 0
6. Отавио Пауло 2 0
7. Гилавоги Жошуа 1 0
8. Штеффен Ренато 1 0
9. Вегхорст Ваут 1 0
10. Филипп Максимилиан 1 0
11. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 3.85% (1) 0 15.38% (4) 30.77% (8) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Вольфсбург 15% (3) 40% (8) 10% (2) 10% (2) 0 25% (5)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 14 6 7 1 20 - 13 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 14 7 2 5 26 - 18 23
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
14. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 8 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 10 10
8. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 8'
    Совсем игроки дортмундской "Боруссии" не похожи сами на себя, отбиваются они пока от атак "волков".
  • Угловой
    7'
    Баку с линии штрафной нанёс удар по воротам низом в дальний угол, но Бюрки в падении сумел зафиксировать игровой снаряд.
  • 6'
    Герардт из центра штрафной после прострела с фланга нанёс удар в касание по воротам и мяч от корпуса Хуммельса пролетел в притирку со штангой!
  • 5'
    Вегхорст с правого края штрафной прострелил в центр, Мёнье переправил снаряд на линию штрафной, откуда Шлагер пробил в дальний угол ворот, но вышло неточно и круглый пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 4'
    Брекало прошёл по правому флангу до углового флажка, против него сыграл в отборе Геррейро и выбил сферу за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    3'
    Отавио в центре поле сфолил против Витселя и арбитр зафиксировал фол.
  • 2'
    Шлагер с линии штрафной нанёс удар по воротам и мяч пролетел в метре от стойки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.30 5.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.53 4.60 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.70 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.70 5.10
  1.55 4.67 6.06

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.16 2.55 1.53 2.01 1.81 1.63 2.29 1.26 3.90 1.10 7.20
12.75 1.00 11.25 1.00 4.55 1.14 3.88 1.21 2.34 1.57 1.97 1.84 1.63 2.57 1.33 3.45 1.22 4.20 1.08 6.95 1.06 7.00 1.03 13.75
17.50 0.00 11.50 1.02 4.75 1.18 4.20 1.25 2.35 1.55 2.17 1.74 1.94 1.96 1.79 2.17 1.59 2.45 1.33 3.60 1.21 4.30 1.10 6.58 1.06 7.16 1.01 11.50 1.01 12.00
5.79 1.16 2.61 1.55 2.31 1.68 2.02 1.88 1.77 2.16 1.62 2.43 1.24 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.49 1.50 1.62 2.21 1.16 4.70
3.64 1.28 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.50 1.30 2.50 1.60 1.57 2.45 1.19 4.17 1.13 5.18
3.21 1.39 2.54 1.57 1.90 2.01 1.62 2.42 1.43 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20
5.20 1.16 3.52 1.30 2.03 1.84 1.51 2.56 1.29 3.60
4.87 1.14 3.63 1.24 2.07 1.70 1.55 2.52 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
1.68 2.30
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.75 1.42
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Боруссия Д
89.2% (132)
Ничья
9.5% (14)
Вольфсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
73.79% (107)
Меньше
26.21% (38)
Обе команды забьют
Да
80.69% (117)
Нет
19.31% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
49.3% (73)
2:0 Боруссия Д
15.5% (23)
3:1 Боруссия Д
12.8% (19)
1:1 Ничья
6.8% (10)
3:2 Боруссия Д
5.4% (8)
1:0 Боруссия Д
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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