Победитель

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров