Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Вольфсбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|0.77
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.23
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.23
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.23
|5.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.15
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.08
|7.
|Азар Торган
|1
|0.08
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.08
|9.
|Пасслак Феликс
|1
|0.08
|10.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.08
|11.
|Санчо Джедон
|0
|0
|12.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|13.
|Мёнье Тома
|0
|0
|14.
|Брандт Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|9 (1)
|0.69
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.15
|3.
|Брекало Йосип
|2
|0.15
|4.
|Баку Ридле
|2
|0.15
|5.
|Штеффен Ренато
|1
|0.08
|6.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.08
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.08
|8.
|Брукс Джон
|1
|0.08
|9.
|Бялек Бартош
|1
|0.08
|10.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|13.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|14.
|Лакруа Максанс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|4
|0
|2.
|Джан Эмре
|4
|0
|3.
|Делани Томас
|2
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|5.
|Ройс Марко
|1
|0
|6.
|Мёнье Тома
|1
|0
|7.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Брукс Джон
|3
|0
|4.
|Герардт Янник
|2
|0
|5.
|Лакруа Максанс
|2
|0
|6.
|Отавио Пауло
|2
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|1
|0
|9.
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|11.
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|3.85% (1)
|0
|15.38% (4)
|30.77% (8)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|Вольфсбург
|15% (3)
|40% (8)
|10% (2)
|10% (2)
|0
|25% (5)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =2 -7Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|26 - 20
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|24 - 22
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|21 - 22
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 23
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург
Исход игры
Боруссия Д
86.4% (57)
Ничья
10.6% (7)
Вольфсбург
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (43)
Меньше
31.75% (20)
Обе команды забьют
Да
74.6% (47)
Нет
25.4% (16)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
36.4% (24)
2:0 Боруссия Д
22.7% (15)
3:1 Боруссия Д
15.2% (10)
1:1 Ничья
6.1% (4)
3:2 Боруссия Д
6.1% (4)
2:2 Ничья
4.5% (3)
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