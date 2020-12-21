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Боруссия Д
 
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Стадион:
Вольфсбург

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.77
2. Джованни Рейна 3 0.23
3. Ройс Марко 3 0.23
4. Хуммельс Матс 3 0.23
5. Геррейро Рафаэль 2 0.15
6. Джан Эмре 1 0.08
7. Азар Торган 1 0.08
8. Аканджи Мануэль 1 0.08
9. Пасслак Феликс 1 0.08
10. Мукоко Юссуфа 1 0.08
11. Санчо Джедон 0 0
12. Беллингхем Джуд 0 0
13. Мёнье Тома 0 0
14. Брандт Юлиан 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.69
2. Арнольд Максимилиан 2 0.15
3. Брекало Йосип 2 0.15
4. Баку Ридле 2 0.15
5. Штеффен Ренато 1 0.08
6. Филипп Максимилиан 1 0.08
7. Шлагер Ксавер 1 0.08
8. Брукс Джон 1 0.08
9. Бялек Бартош 1 0.08
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Мбабу Кевин 0 0
13. Виктор Жоао II 0 0
14. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 4 0
2. Джан Эмре 4 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Ройс Марко 1 0
6. Мёнье Тома 1 0
7. Геррейро Рафаэль 1 0
8. Аканджи Мануэль 1 0
9. Холанн Эрлинг 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 0
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Брукс Джон 3 0
4. Герардт Янник 2 0
5. Лакруа Максанс 2 0
6. Отавио Пауло 2 0
7. Гилавоги Жошуа 1 0
8. Штеффен Ренато 1 0
9. Вегхорст Ваут 1 0
10. Филипп Максимилиан 1 0
11. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 3.85% (1) 0 15.38% (4) 30.77% (8) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Вольфсбург 15% (3) 40% (8) 10% (2) 10% (2) 0 25% (5)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт
Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Вольфсбург Заявка 13 6 6 1 20 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 26 - 20 18
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Фрайбург Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
10. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
11. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Боруссия Д 86.4% (57)
    X 10.6% (7)
    Вольфсбург 3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Вольфсбург
    1.63
    4.70
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.30 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.50 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.70 6.20
      1.60 4.45 5.74

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.80 1.25 2.45 1.55 2.18 1.73 1.95 1.95 1.73 2.18 1.57 2.44 1.27 3.55 1.21 4.20 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00
    12.75 1.00 11.75 1.01 4.75 1.17 3.85 1.24 2.50 1.66 1.88 1.88 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 3.96 1.07 6.50 1.05 7.10 1.03 13.75
    5.45 1.18 2.52 1.58 2.24 1.71 1.97 1.93 1.74 2.20 1.60 2.47 1.23 4.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.58 1.57 2.37 1.20 4.30
    3.64 1.28 2.40 1.57 1.61 2.32 1.25 3.95 1.16 5.30
    3.19 1.40 2.53 1.58 1.89 2.01 1.62 2.43 1.43 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.75 1.50 2.48 1.28 3.45
    5.00 1.17 3.68 1.28 1.97 1.83 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Боруссия Д - Вольфсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    86.4% (57)
    Ничья
    10.6% (7)
    Вольфсбург
    3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.25% (43)
    Меньше
    31.75% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    74.6% (47)
    Нет
    25.4% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    36.4% (24)
    2:0 Боруссия Д
    22.7% (15)
    3:1 Боруссия Д
    15.2% (10)
    1:1 Ничья
    6.1% (4)
    3:2 Боруссия Д
    6.1% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
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