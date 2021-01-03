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  3. Греция
ПАС Янина
1:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Лисгарас Христос
8'
33
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ойкономопулос
Антониос
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
14
Памлидис
Георгиос
10
Домингес
Хуан
6
Каргас
Яннис
9
Элефтериадис
Христос
12
Крижман
Санди
29
Лео
Жан-Батист
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
3
Хухумис
Диамантис
14
Сливка
Выкинтас
64
Фатион
Антони
7
Коль
Исраэль
10
Томас
Бединелли
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
ПАС Янина
4-4-2
Аполлон Смирнис
3-5-2

Ход матча

7'
Лисгарас Христос
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.38
2. Элефтериадис Христос 4 0.31
3. Эррамуспе Родриго 1 0.08
4. Крижман Санди 1 0.08
5. Каргас Яннис 1 0.08
6. Лео Жан-Батист 1 0.08
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
8. Наумец Владислав 1 0.08
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 3 (1) 0.25
2. Цилулис Сотирис 2 0.17
3. Иоаннидис Николаос 2 0.17
4. Фернандес Марк 2 0.17
5. Цабурис Саввас 1 0.08
6. Томас Бединелли 1 0.08
7. Дауда Абиола 1 0.08
8. Баксеванидис Димос 1 0.08
9. Домингес Луис Густаво 1 0.08
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 6 0
2. Сионтис Стефанос 3 1
3. Каргас Яннис 4 0
4. Салиакас Манолис 4 0
5. Эррамуспе Родриго 2 1
6. Пеерсман Марвин 3 0
7. Хутесиотис Лефтерис 3 0
8. Пантелакис Эпаминондас 3 0
9. Лолис Александрос 1 1
10. Крижман Санди 2 0
11. Кастро Фабри 2 0
12. Наумец Владислав 2 0
13. Ойкономопулос Антониос 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Лео Жан-Батист 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 6 0
2. Цабурис Саввас 4 0
3. Томас Бединелли 4 0
4. Лисгарас Христос 3 0
5. Бручич Карло 3 0
6. Иоаннидис Николаос 3 0
7. Домингес Луис Густаво 3 0
8. Верхульст Давино 2 0
9. Фернандес Марк 2 0
10. Баксеванидис Димос 2 0
11. Хухумис Диамантис 2 0
12. Сливка Выкинтас 2 0
13. Витлис Вассилис 2 0
14. Китоко Ричи 1 0
15. Лагос Анастасиос 1 0
16. Цилулис Сотирис 1 0
17. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)
 Аполлон Смирнис 21.43% (3) 0 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина
ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Аполлон Смирнис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина Суперлига Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 12 8 3 1 20 - 7 27
4. АЕК Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
8. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 15 - 17 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 12 1 3 8 8 - 23 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 7 0 0 21 - 2 21
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
9. ПАС Янина Заявка 6 1 3 2 6 - 6 6
10. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
6. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Лисгарас Христос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Аполлон Смирнис
2.07
3.25
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.03 3.25 3.95
Бонус: 10 000 ₽ 2.00 3.15 3.90
  2.03 3.25 4.08

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 4.5 4.5
6.80 1.08 2.75 1.42 2.06 1.71 1.58 2.29 1.21 4.20 1.06 8.00
2.91 1.41 2.54 1.53 2.14 1.72 1.80 2.05 1.61 2.35 1.44 2.83 1.19 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.45 1.51 1.61 2.22 1.30 3.30 1.06 8.20
2.56 1.52 2.11 1.76 1.62 2.31 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.30 1.30 2.22 1.62 1.52 2.43 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.73
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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