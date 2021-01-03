ПАС Янина
1:3
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Аполлон Смирнис
1:0
7' Гол в свои воротаЛисгарас Христос
13' Желтая карточкаФатион Антони
41' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
1:1
43' ПенальтиФатион Антони
64' Желтая карточкаСливка Выкинтас
65' Желтая карточкаОйкономопулос Антониос
72' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
1:2
72' ГолИоаннидис Николаос
82' Желтая карточкаВитлис Вассилис
1:3
83' ГолЦилулис Сотирис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
7'
1:0
13'
43'
1:1
64'
72'
82'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.36
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.29
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.07
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.07
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.07
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.07
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.07
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.07
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.31
|2.
|Цилулис Сотирис
|3
|0.23
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.23
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.15
|5.
|Цабурис Саввас
|1
|0.08
|6.
|Томас Бединелли
|1
|0.08
|7.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.08
|8.
|Дауда Абиола
|1
|0.08
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.08
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карталис Александрос
|6
|0
|2.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|3.
|Каргас Яннис
|4
|0
|4.
|Салиакас Манолис
|4
|0
|5.
|Пантелакис Эпаминондас
|4
|0
|6.
|Эррамуспе Родриго
|2
|1
|7.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|8.
|Хутесиотис Лефтерис
|3
|0
|9.
|Ойкономопулос Антониос
|3
|0
|10.
|Лолис Александрос
|1
|1
|11.
|Крижман Санди
|2
|0
|12.
|Кастро Фабри
|2
|0
|13.
|Наумец Владислав
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|7
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|3.
|Томас Бединелли
|4
|0
|4.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|5.
|Лисгарас Христос
|3
|0
|6.
|Бручич Карло
|3
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|3
|0
|8.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|9.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|10.
|Верхульст Давино
|2
|0
|11.
|Фернандес Марк
|2
|0
|12.
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|14.
|Китоко Ричи
|1
|0
|15.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|16.
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|17.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Аполлон Смирнис
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +8 =4 -8ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина
ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Аполлон Смирнис: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 14
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|6.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|13
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|8.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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