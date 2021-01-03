Лариса
1:1
Конец матча
Стадион: Alkazar Stadium
ПАОК
55' Желтая карточкаФилип Стелиано
1:0
69' ГолПинакас Димитрис
83' Желтая карточкаПинакас Димитрис
88' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
90' Желтая карточкаБертос Манолис
1:1
90' ПенальтиВиейринья
90' Желтая карточкаВарела Фернанду
16
Жижич
Никола
92
Труич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
- Нападающий
-
33 Нунич МаркоНападающий
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
55'
69'
83'
88'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.46
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.08
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.08
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.08
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|6
|0.46
|2.
|Цолис Христос
|3
|0.23
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.15
|4.
|Виейринья
|2 (1)
|0.15
|5.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.15
|6.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.08
|7.
|Мург Томас
|1
|0.08
|8.
|Ингасон Сверрир
|1
|0.08
|9.
|Нинуа Ника
|1
|0.08
|10.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.08
|11.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.08
|12.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|13.
|Креспо Хосе
|0
|0
|14.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|15.
|Ваге Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|5
|0
|2.
|Спарв Тим
|4
|0
|3.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|4.
|Труич Никола
|4
|0
|5.
|Милосавлевич Радомир
|4
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Бертос Манолис
|2
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|2
|0
|11.
|Юнес Хамза
|2
|0
|12.
|Жижич Никола
|1
|0
|13.
|Николиас Александрос
|1
|0
|14.
|Мужек Матео
|1
|0
|15.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|16.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|18.
|Илиадис Теохарис
|1
|0
|19.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|5
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|3.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|4.
|Шваб Штефан
|3
|0
|5.
|Живкович Андрия
|3
|0
|6.
|Михаилидис Яннис
|3
|0
|7.
|Мург Томас
|2
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|9.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|10.
|Ваге Мусса
|2
|0
|11.
|Варела Фернанду
|1
|0
|12.
|Креспо Хосе
|1
|0
|13.
|Виейринья
|1
|0
|14.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|15.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|16.
|Нинуа Ника
|1
|0
|17.
|Цолис Христос
|1
|0
|18.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|ПАОК
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|0
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +3 =7 -10Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники
Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас
Последние игры между собой
Лариса: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПАОК: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ПАОК 2:1 Лариса Суперлига ПАОК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Суперлига Лариса 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Кубок ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 ПАОК Суперлига Лариса 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:2 ПАОК Суперлига Лариса 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 14
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|6.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|13
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|8.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров