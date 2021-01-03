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Лариса
1:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
55' Желтая карточка
Филип Стелиано
1:0
69' Гол
Пинакас Димитрис
83' Желтая карточка
Пинакас Димитрис
88' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
90' Желтая карточка
Бертос Манолис
1:1
90' Пенальти
Виейринья
90' Желтая карточка
Варела Фернанду
90'+7
1
Надь
Гергей
25
Бертос
Манолис
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
7
Филип
Стелиано
6
Спарв
Тим
4
Илиадис
Теохарис
88
Николиас
Александрос
8
Милосавлевич
Радомир
92
Труич
Никола
17
Пинакас
Димитрис
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
7
Эль-Каддури
Омар
33
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
Лариса
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

53'
Плателлас Вангелис
Труич Никола
 
55'
Филип Стелиано
 
69'
Пинакас Димитрис
(Филип Стелиано)
1:0
71'
Гоцаманидис Николаос
Милосавлевич Радомир
 
82'
 
Шваб Штефан
Дуглас Гомес
83'
Пинакас Димитрис
 
83'
Нунич Марко
Николиас Александрос
 
83'
Глинос Спиридон
Пинакас Димитрис
 
87'
 
Колак Антонио-Мирко
Мург Томас
88'
 
Ингасон Сверрир
90'
Бертос Манолис
 
90'
1:1
Виейринья
90'
 
Варела Фернанду

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.46
2. Спарв Тим 1 0.08
3. Юнес Хамза 1 0.08
4. Мужек Матео 1 0.08
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 6 0.46
2. Цолис Христос 3 0.23
3. Эль-Каддури Омар 2 0.15
4. Виейринья 2 (1) 0.15
5. Живкович Андрия 2 (1) 0.15
6. Шваб Штефан 1 (1) 0.08
7. Мург Томас 1 0.08
8. Ингасон Сверрир 1 0.08
9. Нинуа Ника 1 0.08
10. Дуглас Гомес 1 (1) 0.08
11. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.08
12. Яннулис Димитрис 0 0
13. Креспо Хосе 0 0
14. Бисесвар Диего 0 0
15. Ваге Мусса 0 0

Карточки

Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 5 0
2. Спарв Тим 4 0
3. Плателлас Вангелис 4 0
4. Труич Никола 4 0
5. Милосавлевич Радомир 4 0
6. Дурмишай Фиорин 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Бертос Манолис 2 0
10. Михаил Алексиос 2 0
11. Юнес Хамза 2 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Николиас Александрос 1 0
14. Мужек Матео 1 0
15. Глинос Спиридон 1 0
16. Кости Иоаннис 1 0
17. Пинакас Димитрис 1 0
18. Илиадис Теохарис 1 0
19. Майданос Георгиос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 5 0
2. Эль-Каддури Омар 3 1
3. Яннулис Димитрис 4 0
4. Шваб Штефан 3 0
5. Живкович Андрия 3 0
6. Михаилидис Яннис 3 0
7. Мург Томас 2 0
8. Эсити Андерсон 2 0
9. Свидерски Кароль 2 0
10. Ваге Мусса 2 0
11. Варела Фернанду 1 0
12. Креспо Хосе 1 0
13. Виейринья 1 0
14. Пелкас Димитрис 1 0
15. Дуглас Гомес 1 0
16. Нинуа Ника 1 0
17. Цолис Христос 1 0
18. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)
 ПАОК 19.05% (4) 9.52% (2) 0 9.52% (2) 19.05% (4) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Лариса Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники
Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас
Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика

Последние игры между собой

Лариса: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПАОК: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 2:1 Лариса Суперлига ПАОК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Суперлига Лариса 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Лариса Кубок ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 ПАОК Суперлига Лариса 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:2 ПАОК Суперлига Лариса 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига Лариса 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК 0:1 Заявка 13 7 3 3 23 - 14 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
8. Аполлон Смирнис Заявка 13 4 3 6 17 - 19 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
11. ПАС Янина Заявка 14 3 4 7 16 - 20 13
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 13 1 4 8 9 - 24 7
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 8 8 0 0 22 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК 0:1 Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
13. Лариса Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК 0:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
3. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Олимпиакос 1:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
7. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
8. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alkazar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 2.90 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 8.80 4.30 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 4.60 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 3.30 14.00
  15.52 2.42 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.00 1.36 2.29 1.58 1.69 2.09 1.41 2.80 1.25 3.70 1.08 7.00
9.20 1.02 8.20 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.86 2.04 1.44 2.77 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.20 1.00 11.25
2.62 1.45 1.68 2.11 1.50 2.48 1.07 7.50 1.93 1.87 1.04 9.00 1.70 2.17 1.03 10.00 1.05 8.50 1.03 10.00 1.11 7.50 1.02 10.50 1.01 12.00 0.00 18.00
2.55 1.51 2.05 1.78 1.53 2.50 1.32 3.31 1.59 2.36 1.39 2.95 1.74 2.10 1.53 2.51 1.58 2.38 1.42 2.85 1.42 2.91 1.24 4.05 1.10 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.75 2.01 1.35 3.05 1.07 7.40
2.95 1.40 1.71 2.14 1.33 3.30
1.15 5.00 1.27 3.55 1.14 5.20 1.12 6.60 1.07 7.50
1.77 2.05 1.46 2.66 1.17 4.81 1.35 3.12 1.33 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.53 1.58 2.29 1.14 5.20
3.32 1.33 2.56 1.51 1.61 2.31 1.27 3.76
2.41 1.40 1.59 2.21 1.30 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.60 1.18
Где смотреть матч Лариса 1:1 ПАОК онлайн

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