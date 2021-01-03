  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Бавария
 
Позже

Стадион:
Майнц
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
24
Толиссо
Корентен
6
Киммих
Йозуа
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
37
Дамен
Финн
4
Юсте
Йерри
42
Хак
Александер
23
Мвене
Филипп
20
Фернандес
Эдимилсон
35
Баррейро
Леандро
6
Латца
Данни
18
Брозински
Даниэль
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Кайсон
Робин
29
Буркардт
Джонатан
Бавария
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 17 (2) 1.31
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.46
3. Гнабри Серж 4 0.31
4. Сане Лерой 3 0.23
5. Мусиала Джамал 3 0.23
6. Коман Кингсли 2 0.15
7. Киммих Йозуа 1 0.08
8. Горетцка Леон 1 0.08
9. Коста Дуглас 1 0.08
10. Алаба Давид 1 0.08
11. Боатенг Жером 0 0
12. Сарр Буна 0 0
13. Эрнандес Люка 0 0
14. Ричардс Крис 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.54
2. Кайсон Робин 2 0.15
3. Штёгер Кевин 1 0.08
4. Онисиво Карим 1 0.08
5. Брозински Даниэль 1 (1) 0.08
6. Бутьюс Жан-Поль 0 0
7. Озтунали Левин 0 0
8. Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Киммих Йозуа 3 0
3. Боатенг Жером 2 0
4. Левандовски Роберт 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Горетцка Леон 1 0
10. Коман Кингсли 1 0
11. Сане Лерой 1 0
12. Эрнандес Люка 1 0
13. Альфонсо Дэвис 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 6 1
2. Латца Данни 6 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Штёгер Кевин 2 0
5. Матета Жан-Филипп 2 0
6. Чжи Дон-Вонь 1 0
7. Бутьюс Жан-Поль 1 0
8. Фернандес Эдимилсон 1 0
9. Онисиво Карим 1 0
10. Центнер Робин 1 0
11. Малонг Кунде 1 0
12. Баррейро Леандро 1 0
13. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10.26% (4) 10.26% (4) 28.21% (11) 17.95% (7) 15.38% (6) 17.95% (7)
 Майнц 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария
Майнц Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн
Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс

Последние игры между собой

Бавария: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Майнц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Майнц 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Майнц Бундеслига Бавария 6:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Бавария Бундеслига
Майнц 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Майнц Бундеслига Бавария 2:2 Майнц Бундеслига Бавария 2:1 Майнц Товарищеские матчи Майнц 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Бавария Бундеслига Майнц 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Майнц Бундеслига Бавария 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:2 Бавария Бундеслига Майнц 1:3 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Боруссия Д 2:0 Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Вольфсбург 0:2 Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
14. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 8 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург 0:2 Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Боруссия Д 2:0 Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
6. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
8. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д 2:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург 0:2 Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Бавария 99.3% (146)
    X 0.7% (1)
    Майнц 0% (0)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Майнц
    1.12
    9.50
    29.34
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.11 9.50 22.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.10 11.00 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.12 10.75 21.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.09 12.00 26.00
      1.09 11.87 29.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    10.00 1.05 5.00 1.18 2.75 1.46 2.24 1.65 1.80 2.02 1.38 3.10
    9.90 1.05 7.90 1.03 4.60 1.15 3.90 1.22 2.60 1.47 2.17 1.69 1.81 2.11 1.47 2.68 1.35 3.10 1.17 4.55 1.13 5.00 1.04 7.90
    9.30 1.04 9.60 1.04 4.80 1.16 4.20 1.23 2.70 1.47 2.05 1.77 2.25 1.69 1.98 1.88 1.81 2.07 1.49 2.60 1.37 3.10 1.19 4.40 1.15 5.00 1.06 7.80 1.05 8.30
    5.27 1.18 2.82 1.45 2.45 1.58 2.31 1.65 2.02 1.83 1.85 2.03 1.67 2.28 1.50 2.68 1.36 3.25 1.15 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.12 2.24 1.61 1.67 2.13 1.39 2.85
    6.00 1.13 4.70 1.19 2.28 1.63 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.15
    3.30 1.31 2.30 1.62 1.70 2.15 1.42 2.90
    3.10 1.40 2.39 1.61 2.07 1.81 1.73 2.17 1.53 2.59
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    8.60 1.05 3.20 1.32 2.29 1.58 1.76 1.99
    6.90 1.10 3.10 1.37 2.36 1.59 1.73 2.11 1.38 3.04 1.27 3.76
    2.90 1.38 2.30 1.57 1.74 2.08 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 1.99
    1.72 2.05
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    3.85 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.40
    2.75 1.42
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Бавария - Майнц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Бавария - Майнц

    Исход игры
    Бавария
    99.3% (147)
    Ничья
    0.7% (1)
    Майнц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.28% (99)
    Меньше
    31.72% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    30.34% (44)
    Нет
    69.66% (101)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    29.1% (43)
    3:0 Бавария
    26.4% (39)
    3:1 Бавария
    17.6% (26)
    4:0 Бавария
    9.5% (14)
    4:1 Бавария
    5.4% (8)
    2:1 Бавария
    4.7% (7)
    5:1 Бавария
    2% (3)
    1:0 Бавария
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный