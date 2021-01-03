Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Майнц
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
37
Дамен
Финн
23
Мвене
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
28 Tiago Dantas
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan-Moritz Lichte
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|17 (2)
|1.31
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.46
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.31
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.23
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.23
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.15
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.08
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.08
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.08
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.08
|11.
|Боатенг Жером
|0
|0
|12.
|Сарр Буна
|0
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|14.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.54
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.15
|3.
|Штёгер Кевин
|1
|0.08
|4.
|Онисиво Карим
|1
|0.08
|5.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.08
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|7.
|Озтунали Левин
|0
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|4
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|3.
|Боатенг Жером
|2
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0
|10.
|Коман Кингсли
|1
|0
|11.
|Сане Лерой
|1
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|13.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|6
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Юсте Йерри
|3
|0
|4.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|5.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|6.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|7.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|8.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|9.
|Онисиво Карим
|1
|0
|10.
|Центнер Робин
|1
|0
|11.
|Малонг Кунде
|1
|0
|12.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|13.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|28.21% (11)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|Майнц
|25% (3)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария
Майнц Последние 20 матчей: +3 =3 -14Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн
Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Майнц 0:1 Зандхаузен Майнц 6:0 Вюрцбург Кикерс
Последние игры между собой
Бавария: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Майнц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Майнц 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Майнц Бундеслига Бавария 2:2 Майнц Бундеслига Бавария 2:1 Майнц Товарищеские матчи Майнц 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Бавария Бундеслига Майнц 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Майнц Бундеслига Бавария 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:2 Бавария Бундеслига Майнц 1:3 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|4.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 22
|21
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 24
|20
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|23 - 23
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|15.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|8 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|6.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Майнц
Исход игры
Бавария
99.3% (147)
Ничья
0.7% (1)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.28% (99)
Меньше
31.72% (46)
Обе команды забьют
Да
30.34% (44)
Нет
69.66% (101)
Популярный счёт
2:0 Бавария
29.1% (43)
3:0 Бавария
26.4% (39)
3:1 Бавария
17.6% (26)
4:0 Бавария
9.5% (14)
4:1 Бавария
5.4% (8)
2:1 Бавария
4.7% (7)
5:1 Бавария
2% (3)
1:0 Бавария
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!