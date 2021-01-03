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Аполлон
3:2
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
10' Гол
Квилитая Георгий
16' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
0:2
29' Гол
Гушбауэр Йозеф
33' Желтая карточка
Янниотас Яннис
1:2
52' Гол
Дигин Николя
2:2
61' Гол
Матей Флорентин
3:2
73' Пенальти
Дигин Николя
77' Желтая карточка
Матей Флорентин
90'+5
Аполлон
Анортосис

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 9 (1) 0.56
2. Питтас Яннис 7 0.44
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.31
4. Матей Флорентин 4 (1) 0.25
5. Янниотас Яннис 3 0.19
6. Дабо Багали 2 0.13
7. Ларссон Даниэль 1 0.06
8. Маркович Саша 1 0.06
9. Агирре Диего 1 0.06
10. Педру Жоау 1 0.06
11. Денич Джордже 1 0.06
12. Салаи Аттила 1 0.06
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квилитая Георгий 8 (2) 0.47
2. Маниас Михалис 4 (2) 0.24
3. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.24
4. Branko Vrgoc 2 0.12
5. Галициос Георгиос 1 0.06
6. Гушбауэр Йозеф 1 0.06
7. Селин Евгений 1 0.06
8. Миха Дор 1 0.06
9. Артиматас Костакис 1 0.06
10. Маргаса Ренату 1 0.06
11. Charles Eloundou 1 0.06
12. Калцас Никос 1 0.06

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 4 0
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Янниотас Яннис 3 0
4. Матей Флорентин 3 0
5. Салаи Аттила 3 0
6. Дигин Николя 2 0
7. Юсте Эктор 2 0
8. Питтас Яннис 2 0
9. Бенсоп Чарлисон 1 0
10. Роберж Валентин 1 0
11. Маркович Саша 1 0
12. Дабо Багали 1 0
13. Кириаку Хараламбос 1 0
14. Агирре Диего 1 0
15. Денич Джордже 1 0
Анортосис
# Игрок      
1. Branko Vrgoc 5 0
2. Даушвили Муртаз 4 0
3. Гушбауэр Йозеф 3 0
4. Окриашвили Торнике 3 0
5. Артиматас Костакис 3 0
6. Амбарцумян Оганес 1 1
7. Галициос Георгиос 2 0
8. Миха Дор 2 0
9. Маргаса Ренату 2 0
10. Коррейя Андерсон 2 0
11. Калцас Никос 2 0
12. Селин Евгений 1 0
13. Христофи Димитрос 1 0
14. Лория Гиорги 1 0
15. Маниас Михалис 1 0
16. Charles Eloundou 1 0
17. Kostas Pileas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 5.56% (2) 13.89% (5) 25% (9) 22.22% (8) 16.67% (6) 16.67% (6)
 Анортосис 23.08% (6) 15.38% (4) 3.85% (1) 15.38% (4) 19.23% (5) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис
Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Анортосис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Анортосис 1:3 Аполлон Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Товарищеские матчи Аполлон 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 16 11 3 2 36 - 13 36
2. АЕЛ Лимаcсол 16 11 1 4 29 - 15 34
3. Омония 16 9 5 2 28 - 10 32
4. Анортосис 17 9 3 5 26 - 19 30
5. АЕК Ларнака 16 9 2 5 23 - 12 29
6. Олимпиакос Никосия 16 7 3 6 16 - 20 24
7. Пафос 17 5 6 6 17 - 15 21
8. Докса Катокопия 17 5 6 6 18 - 21 21
9. Неа Саламина 17 5 3 9 17 - 26 18
10. Эрмис Арадиппу 17 3 8 6 9 - 21 17
11. АПОЭЛ 15 4 4 7 11 - 16 16
12. Кармиотисса 17 3 5 9 16 - 28 14
13. Этникос Ахна 17 2 6 9 12 - 26 12
14. Эносис 16 2 5 9 12 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 7 7 0 0 20 - 4 21
2. Анортосис 8 6 1 1 15 - 7 19
3. АЕК Ларнака 9 6 1 2 14 - 6 19
4. Омония 8 5 3 0 11 - 2 18
5. Аполлон 8 5 1 2 16 - 8 16
6. Пафос 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Докса Катокопия 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Неа Саламина 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Кармиотисса 9 2 3 4 6 - 11 9
11. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Этникос Ахна 9 2 1 6 6 - 13 7
13. Эносис 8 1 3 4 5 - 13 6
14. Эрмис Арадиппу 8 0 5 3 3 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 6 2 0 20 - 5 20
2. Омония 8 4 2 2 17 - 8 14
3. Олимпиакос Никосия 8 4 1 3 8 - 12 13
4. АЕЛ Лимаcсол 9 4 1 4 9 - 11 13
5. Эрмис Арадиппу 9 3 3 3 6 - 9 12
6. Анортосис 9 3 2 4 11 - 12 11
7. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Докса Катокопия 9 2 3 4 7 - 12 9
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 5 - 6 8
10. Неа Саламина 8 2 1 5 5 - 10 7
11. Пафос 9 1 3 5 5 - 9 6
12. Кармиотисса 8 1 2 5 10 - 17 5
13. Эносис 8 1 2 5 7 - 15 5
14. Этникос Ахна 8 0 5 3 6 - 13 5
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.07 3.25 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.40 3.56
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 4.90 30.00
  2.07 3.31 3.84

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «Анортосис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анортосис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «Анортосис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
7.60 1.06 3.10 1.34 2.36 1.55 1.71 2.06 1.27 3.55 1.08 6.80
7.20 1.06 3.10 1.32 2.38 1.54 1.78 2.08 1.38 2.90 1.24 3.64 1.08 6.10
9.90 1.03 7.30 1.07 3.00 1.36 2.44 1.60 1.99 1.82 4.15 1.20 1.38 2.90 3.15 1.32 1.09 6.20 1.47 2.55 1.01 12.50 1.85 1.90 0.00 20.00 1.14 5.30 1.01 12.00
3.25 1.34 2.87 1.43 2.45 1.56 2.00 1.84 1.75 2.10 1.56 2.45 1.26 3.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.36 3.00 1.07 7.20
2.77 1.41 1.82 1.92 1.38 2.90
1.79 2.03 2.05 1.70 1.10 6.40 1.37 2.90 1.03 10.00
2.82 1.44 2.31 1.63 1.79 2.06 1.49 2.64 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.48 1.50 1.61 2.23 1.15 4.90
2.36 1.53 1.59 2.27 1.22 3.98
2.48 1.51 1.58 2.28 1.23 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.57 2.30
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.05 1.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.50 1.28
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