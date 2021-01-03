0:1
10' ГолКвилитая Георгий
16' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
0:2
29' ГолГушбауэр Йозеф
33' Желтая карточкаЯнниотас Яннис
1:2
52' ГолДигин Николя
2:2
61' ГолМатей Флорентин
3:2
73' ПенальтиДигин Николя
77' Желтая карточкаМатей Флорентин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Branko VrgocЗащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Assaf Tzur
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
10'
0:1
16'
29'
0:2
33'
52'
1:2
61'
2:2
73'
3:2
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|9 (1)
|0.56
|2.
|Питтас Яннис
|7
|0.44
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.31
|4.
|Матей Флорентин
|4 (1)
|0.25
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.19
|6.
|Дабо Багали
|2
|0.13
|7.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Маркович Саша
|1
|0.06
|9.
|Агирре Диего
|1
|0.06
|10.
|Педру Жоау
|1
|0.06
|11.
|Денич Джордже
|1
|0.06
|12.
|Салаи Аттила
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квилитая Георгий
|8 (2)
|0.47
|2.
|Маниас Михалис
|4 (2)
|0.24
|3.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.24
|4.
|Branko Vrgoc
|2
|0.12
|5.
|Галициос Георгиос
|1
|0.06
|6.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0.06
|7.
|Селин Евгений
|1
|0.06
|8.
|Миха Дор
|1
|0.06
|9.
|Артиматас Костакис
|1
|0.06
|10.
|Маргаса Ренату
|1
|0.06
|11.
|Charles Eloundou
|1
|0.06
|12.
|Калцас Никос
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|4
|0
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|4.
|Матей Флорентин
|3
|0
|5.
|Салаи Аттила
|3
|0
|6.
|Дигин Николя
|2
|0
|7.
|Юсте Эктор
|2
|0
|8.
|Питтас Яннис
|2
|0
|9.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|10.
|Роберж Валентин
|1
|0
|11.
|Маркович Саша
|1
|0
|12.
|Дабо Багали
|1
|0
|13.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|14.
|Агирре Диего
|1
|0
|15.
|Денич Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Branko Vrgoc
|5
|0
|2.
|Даушвили Муртаз
|4
|0
|3.
|Гушбауэр Йозеф
|3
|0
|4.
|Окриашвили Торнике
|3
|0
|5.
|Артиматас Костакис
|3
|0
|6.
|Амбарцумян Оганес
|1
|1
|7.
|Галициос Георгиос
|2
|0
|8.
|Миха Дор
|2
|0
|9.
|Маргаса Ренату
|2
|0
|10.
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|11.
|Калцас Никос
|2
|0
|12.
|Селин Евгений
|1
|0
|13.
|Христофи Димитрос
|1
|0
|14.
|Лория Гиорги
|1
|0
|15.
|Маниас Михалис
|1
|0
|16.
|Charles Eloundou
|1
|0
|17.
|Kostas Pileas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|25% (9)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|Анортосис
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +13 =3 -4Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =4 -5Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис
Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Анортосис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|16
|11
|3
|2
|36 - 13
|36
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|11
|1
|4
|29 - 15
|34
|3.
|Омония
|16
|9
|5
|2
|28 - 10
|32
|4.
|Анортосис
|17
|9
|3
|5
|26 - 19
|30
|5.
|АЕК Ларнака
|16
|9
|2
|5
|23 - 12
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|16
|7
|3
|6
|16 - 20
|24
|7.
|Пафос
|17
|5
|6
|6
|17 - 15
|21
|8.
|Докса Катокопия
|17
|5
|6
|6
|18 - 21
|21
|9.
|Неа Саламина
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|10.
|Эрмис Арадиппу
|17
|3
|8
|6
|9 - 21
|17
|11.
|АПОЭЛ
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|12.
|Кармиотисса
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|13.
|Этникос Ахна
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|14.
|Эносис
|16
|2
|5
|9
|12 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|Анортосис
|8
|6
|1
|1
|15 - 7
|19
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|4.
|Омония
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|5.
|Аполлон
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|6.
|Пафос
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Докса Катокопия
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Кармиотисса
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|11.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Этникос Ахна
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Эносис
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Эрмис Арадиппу
|8
|0
|5
|3
|3 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|8
|6
|2
|0
|20 - 5
|20
|2.
|Омония
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|3.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|5.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|8.
|Докса Катокопия
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Неа Саламина
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|11.
|Пафос
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|12.
|Кармиотисса
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|13.
|Эносис
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|14.
|Этникос Ахна
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
Победитель
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