Волос
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Пантессалико
Атромитос
30' Желтая карточкаКоцопулос Костас
1:0
36' ГолПереа Хуан
52' Желтая карточкаБаррьентос Жан
58' Желтая карточкаДентакис Антонис
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Киакос ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
30'
36'
1:0
52'
58'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.36
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.21
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.14
|4.
|Варда Амр
|2
|0.14
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.14
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.07
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.07
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.07
|9.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.38
|2.
|Гутас Димитрис
|2
|0.15
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.08
|4.
|Муньис Хуан
|1
|0.08
|5.
|Коцопулос Костас
|1
|0.08
|6.
|Гало Родриго
|0
|0
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|7
|0
|2.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|3.
|Санчес Сальвадор
|4
|1
|4.
|Феррари Франко
|2
|1
|5.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|6.
|Текио Серхио
|3
|0
|7.
|Переа Хуан
|3
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|1
|9.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|12.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|13.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|14.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|15.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|16.
|Варда Амр
|1
|0
|17.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|2.
|Саломон Патрик
|4
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Муньис Хуан
|1
|1
|6.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|7.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|8.
|Агайев Амир
|2
|0
|9.
|Галвао Лукас
|2
|0
|10.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|11.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|12.
|Гало Родриго
|1
|0
|13.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|14.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|15.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|16.
|Коцопулос Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|56.25% (9)
|Атромитос
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +3 =8 -9АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =7 -5Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос
Последние игры между собой
Волос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|6.
|Волос
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 19
|19
|7.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|13
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Волос
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Волос
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|8.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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