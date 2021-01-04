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  3. Греция
Волос
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Атромитос
0'
30' Желтая карточка
Коцопулос Костас
1:0
36' Гол
Переа Хуан
52' Желтая карточка
Баррьентос Жан
58' Желтая карточка
Дентакис Антонис
65'
55
Клейман
Борис
2
Дентакис
Антонис
5
Санчес
Сальвадор
24
Митоглу
Герасимос
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
29
Струнгис
Стефанос
4
Гутас
Димитрис
19
Кивракидис
Кириакос
14
Муньис
Хуан
21
Саломон
Патрик
3
Галвао
Лукас
59
Н'Сикулу
Кларк
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Коцопулос
Костас
Волос
4-2-3-1
Атромитос
3-4-2-1

Ход матча

30'
 
Коцопулос Костас
36'
Переа Хуан
1:0
52'
Баррьентос Жан
 
58'
Дентакис Антонис
 
61'
 
Нтавиотис Георгиос
Кивракидис Кириакос
61'
 
Агайев Амир
Христодулопулос Лазарос
61'
 
Манусос Йоргос
Н'Сикулу Кларк

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 5 0.36
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.21
3. Бартоло Хулиан 2 0.14
4. Варда Амр 2 0.14
5. Переа Хуан 2 0.14
6. Коломбо Родриго 1 0.07
7. Феррари Франко 1 0.07
8. Димопулос Стергиос 1 0.07
9. Мартинес Николас II 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.38
2. Гутас Димитрис 2 0.15
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.08
4. Муньис Хуан 1 0.08
5. Коцопулос Костас 1 0.08
6. Гало Родриго 0 0
7. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 7 0
2. Коломбо Родриго 4 1
3. Санчес Сальвадор 4 1
4. Феррари Франко 2 1
5. Гуаррочена Икер 3 0
6. Текио Серхио 3 0
7. Переа Хуан 3 0
8. Ринстра Дан 1 1
9. Митоглу Герасимос 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Димопулос Стергиос 2 0
12. Дентакис Антонис 2 0
13. Бартоло Хулиан 2 0
14. Ендришек Эрик 1 0
15. Цоканис Тасос 1 0
16. Варда Амр 1 0
17. Дувикас Анастасиос 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 3 1
2. Саломон Патрик 4 0
3. Томашевич Йосип III 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Муньис Хуан 1 1
6. Рабельо Бриан 2 0
7. Харисис Харилаос 2 0
8. Агайев Амир 2 0
9. Галвао Лукас 2 0
10. Христодулопулос Лазарос 1 0
11. Бусуладжич Азер 1 0
12. Гало Родриго 1 0
13. Янниотис Андреас 1 0
14. Гутас Димитрис 1 0
15. Струнгис Стефанос 1 0
16. Коцопулос Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 56.25% (9)
 Атромитос 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +3 =8 -9
АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Атромитос 0:2 Волос Суперлига Волос 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Волос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Волос Суперлига
Атромитос 0:2 Волос Кубок Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 11 2 0 36 - 5 35
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 13 7 3 3 23 - 16 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Волос 1:0 Заявка 14 4 7 3 17 - 19 19
7. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
8. Аполлон Смирнис Заявка 13 4 3 6 17 - 19 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос 0:1 Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 14 3 4 7 16 - 20 13
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 13 1 4 8 9 - 24 7
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Волос 1:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Атромитос 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
13. Лариса Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Волос 1:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
7. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
8. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Коцопулос Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Атромитос
2.56
4.90
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.90 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.02 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 3.70 12.00

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 5.05 1.14 2.49 1.51 1.90 1.90 1.54 2.64 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.70
5.70 1.11 4.20 1.20 4.10 1.20 1.75 2.01 1.67 2.20 1.35 3.05 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 8.50 1.03 9.00 1.01 17.00 0.00 17.00 0.00 24.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.57 2.40 1.28 3.64
1.87 1.87 1.25 3.75 1.20 4.20 1.05 8.60 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.39 2.00 1.81 1.46 2.72 1.23 4.20
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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