Волос
1:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Атромитос
30' Желтая карточкаКоцопулос Костас
1:0
36' ГолПереа Хуан
52' Желтая карточкаБаррьентос Жан
58' Желтая карточкаДентакис Антонис
84' Желтая карточкаНтавиотис Георгиос
87' Желтая карточкаФеррари Франко
90' Желтая карточкаКлейман Борис
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Киакос ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
30'
36'
1:0
52'
58'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.36
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.21
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.14
|4.
|Варда Амр
|2
|0.14
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.14
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.07
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.07
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.07
|9.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.38
|2.
|Гутас Димитрис
|2
|0.15
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.08
|4.
|Муньис Хуан
|1
|0.08
|5.
|Коцопулос Костас
|1
|0.08
|6.
|Гало Родриго
|0
|0
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|7
|0
|2.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|3.
|Санчес Сальвадор
|4
|1
|4.
|Феррари Франко
|3
|1
|5.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|6.
|Текио Серхио
|3
|0
|7.
|Переа Хуан
|3
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|1
|9.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|12.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|13.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|14.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|15.
|Клейман Борис
|1
|0
|16.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|17.
|Варда Амр
|1
|0
|18.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|2.
|Саломон Патрик
|4
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Муньис Хуан
|1
|1
|6.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|7.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|8.
|Агайев Амир
|2
|0
|9.
|Галвао Лукас
|2
|0
|10.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|11.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|12.
|Гало Родриго
|1
|0
|13.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|14.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|15.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|16.
|Коцопулос Костас
|1
|0
|17.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|52.94% (9)
|Атромитос
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +3 =8 -9АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =7 -5Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос
Последние игры между собой
Волос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|6.
|Волос
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 19
|19
|7.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|13
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|8.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров