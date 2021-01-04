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  3. Греция
Волос
1:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
30' Желтая карточка
Коцопулос Костас
1:0
36' Гол
Переа Хуан
52' Желтая карточка
Баррьентос Жан
58' Желтая карточка
Дентакис Антонис
84' Желтая карточка
Нтавиотис Георгиос
87' Желтая карточка
Феррари Франко
90' Желтая карточка
Клейман Борис
90'+6
55
Клейман
Борис
2
Дентакис
Антонис
5
Санчес
Сальвадор
24
Митоглу
Герасимос
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
29
Струнгис
Стефанос
4
Гутас
Димитрис
19
Кивракидис
Кириакос
14
Муньис
Хуан
21
Саломон
Патрик
3
Галвао
Лукас
59
Н'Сикулу
Кларк
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Коцопулос
Костас
Волос
4-2-3-1
Атромитос
3-4-2-1

Ход матча

30'
 
Коцопулос Костас
36'
Переа Хуан
1:0
52'
Баррьентос Жан
 
58'
Дентакис Антонис
 
61'
 
Нтавиотис Георгиос
Кивракидис Кириакос
61'
 
Агайев Амир
Христодулопулос Лазарос
61'
 
Манусос Йоргос
Н'Сикулу Кларк
70'
Киакос Яннис
Дувикас Анастасиос
 
71'
 
Рабельо Бриан
Муньис Хуан
74'
Ренату Сантуш
Бартоло Хулиан
 
80'
 
Матич Боян
Коцопулос Костас
84'
 
Нтавиотис Георгиос
87'
Феррари Франко
 
90'
Грильо Фаусто
Варда Амр
 
90'
Клейман Борис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 5 0.36
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.21
3. Бартоло Хулиан 2 0.14
4. Варда Амр 2 0.14
5. Переа Хуан 2 0.14
6. Коломбо Родриго 1 0.07
7. Феррари Франко 1 0.07
8. Димопулос Стергиос 1 0.07
9. Мартинес Николас II 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.38
2. Гутас Димитрис 2 0.15
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.08
4. Муньис Хуан 1 0.08
5. Коцопулос Костас 1 0.08
6. Гало Родриго 0 0
7. Н'Сикулу Кларк 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 7 0
2. Коломбо Родриго 4 1
3. Санчес Сальвадор 4 1
4. Феррари Франко 3 1
5. Гуаррочена Икер 3 0
6. Текио Серхио 3 0
7. Переа Хуан 3 0
8. Ринстра Дан 1 1
9. Митоглу Герасимос 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Димопулос Стергиос 2 0
12. Дентакис Антонис 2 0
13. Бартоло Хулиан 2 0
14. Ендришек Эрик 1 0
15. Клейман Борис 1 0
16. Цоканис Тасос 1 0
17. Варда Амр 1 0
18. Дувикас Анастасиос 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 3 1
2. Саломон Патрик 4 0
3. Томашевич Йосип III 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Муньис Хуан 1 1
6. Рабельо Бриан 2 0
7. Харисис Харилаос 2 0
8. Агайев Амир 2 0
9. Галвао Лукас 2 0
10. Христодулопулос Лазарос 1 0
11. Бусуладжич Азер 1 0
12. Гало Родриго 1 0
13. Янниотис Андреас 1 0
14. Гутас Димитрис 1 0
15. Струнгис Стефанос 1 0
16. Коцопулос Костас 1 0
17. Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 52.94% (9)
 Атромитос 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +3 =8 -9
АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Атромитос 0:2 Волос Суперлига Волос 1:2 Атромитос Товарищеские матчи Волос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Волос Суперлига
Атромитос 0:2 Волос Кубок Волос 0:3 Атромитос Кубок Волос 2:3 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 11 2 0 36 - 5 35
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 13 7 3 3 23 - 16 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Волос Заявка 14 4 7 3 17 - 19 19
7. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
8. Аполлон Смирнис Заявка 13 4 3 6 17 - 19 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 14 3 4 7 16 - 20 13
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 13 1 4 8 9 - 24 7
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
13. Лариса Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
7. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
8. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Коцопулос Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.60 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.02 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 5.40 32.00

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 5.05 1.14 2.49 1.51 1.90 1.90 1.54 2.64 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.70
5.70 1.11 4.20 1.20 1.42 2.75 1.05 8.50 1.67 2.20 1.35 3.05 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 8.50 1.03 9.00 1.01 17.00 0.00 17.00 0.00 24.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.57 2.40 1.28 3.64
1.87 1.87 1.25 3.75 1.20 4.20 1.05 8.60 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.39 2.00 1.81 1.46 2.72 1.23 4.20
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Волос 1:0 Атромитос онлайн

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