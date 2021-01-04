Ламия
2:0
Второй тайм: 86'
Стадион: Athanasios Diakos
Арис Салоники
1:0
8' ПенальтиАрабули Бачана
2:0
17' ГолАрабули Бачана
33' Желтая карточкаТайрон Густаво
44' Желтая карточкаБертолио Факундо
45' Желтая карточкаМатилья Хавьер
63' Красная карточкаСундгрен Даниэль
67' Желтая карточкаРоуз Линдси
80' Желтая карточкаБьярнасон Эльмар
81' Желтая карточкаМансини Даниэль
84' Желтая карточкаЛопес Кристиан
30
Буше
Закари
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
8'
1:0
17'
33'
44'
45'
63'
67'
80'
81'
84'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.18
|2.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.18
|3.
|Цукалос Николаос
|1
|0.09
|4.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.09
|5.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.09
|6.
|Караманос Тасос
|0
|0
|7.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|8.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.38
|2.
|Бертолио Факундо
|2
|0.15
|3.
|Манос Димитриос
|2
|0.15
|4.
|Лопес Кристиан
|2
|0.15
|5.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.15
|6.
|Силва Алешандре
|1
|0.08
|7.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.08
|8.
|Беналуань Йоан
|1
|0.08
|9.
|Саша Лукас
|1
|0.08
|10.
|Каче Эргюс
|1
|0.08
|11.
|Мансини Даниэль
|1
|0.08
|12.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|13.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|2.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|3.
|Бехарано Данни
|5
|0
|4.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|5.
|Булулис Константинос
|2
|0
|6.
|Романич Лазар
|2
|0
|7.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|1
|0
|9.
|Караманос Тасос
|1
|0
|10.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|11.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|12.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|13.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|14.
|Асигба Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|3.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|4.
|Беналуань Йоан
|2
|0
|5.
|Саша Лукас
|2
|0
|6.
|Бертолио Факундо
|2
|0
|7.
|Буше Закари
|2
|0
|8.
|Бруну Гама
|2
|0
|9.
|Манос Димитриос
|2
|0
|10.
|Силва Алешандре
|2
|0
|11.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|12.
|Сундгрен Даниэль
|0
|1
|13.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|14.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|15.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|16.
|Матео Гарсия
|1
|0
|17.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Арис Салоники
|0
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +2 =8 -10Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас
Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|0:2 Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|6.
|Волос
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 19
|19
|7.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 19
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|13
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|14.
|Ламия
|2:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|0:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Ламия
|2:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|0:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|7.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|8.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|2:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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