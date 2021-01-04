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Ламия
2:0
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
1:0
8' Пенальти
Арабули Бачана
2:0
17' Гол
Арабули Бачана
33' Желтая карточка
Тайрон Густаво
44' Желтая карточка
Бертолио Факундо
45' Желтая карточка
Матилья Хавьер
63' Красная карточка
Сундгрен Даниэль
67' Желтая карточка
Роуз Линдси
80' Желтая карточка
Бьярнасон Эльмар
81' Желтая карточка
Мансини Даниэль
84' Желтая карточка
Лопес Кристиан
90'+6
1
Эпасси
Дэвис
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
23
Скондрас
Яннис
6
Theofanis
Tsandaris
16
Бехарано
Данни
70
Делетич
Милош
10
Тайрон
Густаво
11
Караманос
Тасос
19
Арабули
Бачана
30
Буше
Закари
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
29
Беналуань
Йоан
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
17
Силва
Алешандре
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
9
Манос
Димитриос
Ламия
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.18
2. Романич Лазар 2 (2) 0.18
3. Цукалос Николаос 1 0.09
4. Бьянкони Мигел 1 0.09
5. Делетич Милош 1 (1) 0.09
6. Караманос Тасос 0 0
7. Хадзистравос Зисис 0 0
8. Баханак Патрик 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.38
2. Бертолио Факундо 2 0.15
3. Манос Димитриос 2 0.15
4. Лопес Кристиан 2 0.15
5. Матилья Хавьер 2 (1) 0.15
6. Силва Алешандре 1 0.08
7. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.08
8. Беналуань Йоан 1 0.08
9. Саша Лукас 1 0.08
10. Каче Эргюс 1 0.08
11. Мансини Даниэль 1 0.08
12. Джегго Джеймс 0 0
13. Сакик Эмануэль 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 6 0
2. Сарамантас Гиоргос 4 1
3. Бехарано Данни 5 0
4. Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
5. Булулис Константинос 2 0
6. Романич Лазар 2 0
7. Хадзистравос Зисис 0 1
8. Адежо Даниэл 1 0
9. Караманос Тасос 1 0
10. Вильяльба Леонардо 1 0
11. Тайрон Густаво 1 0
12. Бьярнасон Эльмар 1 0
13. Бьянкони Мигел 1 0
14. Палавандишвили Гуга 1 0
15. Асигба Марк 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 4 0
3. Джегго Джеймс 3 0
4. Мансини Даниэль 3 0
5. Беналуань Йоан 2 0
6. Саша Лукас 2 0
7. Бертолио Факундо 2 0
8. Буше Закари 2 0
9. Бруну Гама 2 0
10. Манос Димитриос 2 0
11. Силва Алешандре 2 0
12. Сундгрен Даниэль 0 1
13. Матилья Хавьер 1 0
14. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
15. Сиампанис Мариос 1 0
16. Лопес Кристиан 1 0
17. Матео Гарсия 1 0
18. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Арис Салоники 0 26.32% (5) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас
Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Арис Салоники 3:1 Ламия Суперлига Ламия 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Ламия Суперлига Арис Салоники 1:0 Ламия Суперлига
Ламия 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Арис Салоники Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 11 2 0 36 - 5 35
2. Арис Салоники Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 13 7 3 3 23 - 16 24
5. Панатинаикос Заявка 14 5 4 5 14 - 12 19
6. Волос Заявка 14 4 7 3 17 - 19 19
7. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
8. Аполлон Смирнис Заявка 13 4 3 6 17 - 19 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 14 3 4 7 16 - 20 13
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 13 1 4 8 9 - 24 7
14. Ламия Заявка 11 1 2 8 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
14. Лариса Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
7. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
8. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 7.40 19.00
Бонус: 10 000 ₽ 5.80 3.35 1.74
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.50 23.00
  1.18 6.20 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.65 1.44 1.99 1.77 1.55 2.36 1.19 4.40 1.05 8.40
7.50 1.07 5.55 1.12 2.62 1.45 1.95 1.80 1.73 2.11 1.31 3.25 1.40 2.80 1.20 2.31 1.20 4.20 1.14 5.20 1.11 5.80 1.08 7.00 0.00 23.00
7.29 1.10 3.03 1.38 2.38 1.58 2.06 1.77 1.74 2.10 1.54 2.48 1.17 4.80 1.56 2.39 1.23 3.97 1.71 2.14 1.48 2.65 1.31 3.39 1.38 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.42 1.52 1.59 2.27 1.29 3.40 1.05 8.40
2.42 1.52 1.52 2.42 1.25 3.75 1.04 9.00 1.07 7.50 1.14 5.20 1.08 7.00
2.19 1.67 1.80 2.01 1.39 2.91 1.26 3.68 1.32 3.42 1.48 2.60 1.26 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.13 1.67 1.49 2.50 1.11 5.80
2.08 1.70 1.47 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.62
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.40 1.19
Где смотреть матч Ламия 2:0 Арис Салоники онлайн

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