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Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
20' Гол
Иоаннидис Фотис
35' Желтая карточка
Загаритис Василиос
37' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
45' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
51' Вторая желтая карточка
Загаритис Василиос
53' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
58' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
69' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
89' Желтая карточка
Лисгарас Христос
90' Желтая карточка
Карлитос Карлос
90'+9
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
14
Сливка
Выкинтас
7
Коль
Исраэль
23
Цилулис
Сотирис
10
Томас
Бединелли
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
1
Диудис
Сократис
3
Хуанкар
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Загаритис
Василиос
55
Александропулос
Сотириос
4
Велес
Фран
11
Хадзийованнис
Анастасиос
37
Атанасакопулос
Андреас
27
Иоаннидис
Фотис
9
Македа
Федерико
Аполлон Смирнис
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 4 (2) 0.29
2. Цилулис Сотирис 3 0.21
3. Иоаннидис Николаос 3 0.21
4. Фернандес Марк 2 0.14
5. Цабурис Саввас 1 0.07
6. Томас Бединелли 1 0.07
7. Баксеванидис Димос 1 0.07
8. Дауда Абиола 1 0.07
9. Домингес Луис Густаво 1 0.07
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 4 0.27
2. Карлитос Карлос 4 0.27
3. Канталапьерда Аитор 2 0.13
4. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.07
5. Курбелис Димитрис 1 0.07
6. Иоаннидис Фотис 1 0.07
7. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.07
8. Санчес Факундо 0 0
9. Маурисио Жозе 0 0
10. Загаритис Василиос 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 7 0
2. Цабурис Саввас 4 0
3. Томас Бединелли 4 0
4. Лисгарас Христос 4 0
5. Сливка Выкинтас 4 0
6. Иоаннидис Николаос 4 0
7. Бручич Карло 3 0
8. Баксеванидис Димос 3 0
9. Домингес Луис Густаво 3 0
10. Витлис Вассилис 3 0
11. Верхульст Давино 2 0
12. Фернандес Марк 2 0
13. Хухумис Диамантис 2 0
14. Цилулис Сотирис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Коль Исраэль 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Загаритис Василиос 4 1
3. Македа Федерико 5 0
4. Вильяфаньес Лукас 4 0
5. Курбелис Димитрис 4 0
6. Александропулос Сотириос 4 0
7. Шенквельд Барт 3 0
8. Велес Фран 3 0
9. Пуггурас Ахиллеас 3 0
10. Карлитос Карлос 3 0
11. Молло Йоан 1 1
12. Диудис Сократис 2 0
13. Хуанкар 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 1 0
16. Серпезис Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 17.65% (3) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Панатинаикос 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 30.77% (4) 0 7.69% (1)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Панатинаикос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 5:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:4 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 11 2 0 36 - 5 35
2. Арис Салоники Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 13 7 3 3 23 - 16 24
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 14 4 7 3 17 - 19 19
7. Астерас Заявка 14 4 6 4 14 - 15 18
8. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 14 3 4 7 16 - 20 13
12. Панетоликос Заявка 14 2 5 7 8 - 17 11
13. Лариса Заявка 13 1 4 8 9 - 24 7
14. Ламия Заявка 11 1 2 8 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
3. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.25 2.29
  20.02 4.56 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
7.40 1.07 2.95 1.37 2.24 1.60 1.63 2.23 1.24 3.80 1.07 7.20
1.55 2.43 1.31 3.31 1.45 2.70 1.30 3.40 1.39 2.95 1.43 2.80 1.43 2.79 1.20 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.69 2.18 1.33 3.15 1.07 7.60
2.51 1.51 2.06 1.75 1.60 2.32 1.38 2.96 1.15 5.05 1.35 3.12 1.11 6.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.55 1.27 2.29 1.53 1.58 2.38 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.26
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