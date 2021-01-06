Аполлон Смирнис
0:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Панатинаикос
0:1
20' ГолИоаннидис Фотис
35' Желтая карточкаЗагаритис Василиос
37' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
45' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
51' Вторая желтая карточкаЗагаритис Василиос
53' Желтая карточкаСливка Выкинтас
58' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
69' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
89' Желтая карточкаЛисгарас Христос
90' Желтая карточкаКарлитос Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
-
3 ХуанкарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
20'
0:1
37'
53'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.29
|2.
|Цилулис Сотирис
|3
|0.21
|3.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.21
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.14
|5.
|Цабурис Саввас
|1
|0.07
|6.
|Томас Бединелли
|1
|0.07
|7.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.07
|8.
|Дауда Абиола
|1
|0.07
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.07
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|4
|0.27
|2.
|Карлитос Карлос
|4
|0.27
|3.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.13
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.07
|5.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.07
|6.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.07
|7.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.07
|8.
|Санчес Факундо
|0
|0
|9.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|10.
|Загаритис Василиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|7
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|3.
|Томас Бединелли
|4
|0
|4.
|Лисгарас Христос
|4
|0
|5.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|6.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|7.
|Бручич Карло
|3
|0
|8.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|9.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|10.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|11.
|Верхульст Давино
|2
|0
|12.
|Фернандес Марк
|2
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|14.
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|3.
|Македа Федерико
|5
|0
|4.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|5.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|6.
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|7.
|Шенквельд Барт
|3
|0
|8.
|Велес Фран
|3
|0
|9.
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|10.
|Карлитос Карлос
|3
|0
|11.
|Молло Йоан
|1
|1
|12.
|Диудис Сократис
|2
|0
|13.
|Хуанкар
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|16.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Панатинаикос
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Панатинаикос: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 19
|19
|7.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 20
|13
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|14.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров