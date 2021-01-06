Анортосис
1:0
Конец матча
Этникос Ахна
17' Желтая карточкаКиприану Димитрис
1:0
18' ПенальтиКвилитая Георгий
1:0
34' Не забитый пенальтиIbra Koneh
89' Желтая карточкаМаргаса Ренату
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Branko VrgocЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
55 Assaf Tzur
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Проич ЙосипЗащитник
- Полузащитник
-
15 Долежал ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
99 Ibra Koneh
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Makrides
Ход матча
18'
1:0
34'
1:0
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квилитая Георгий
|9 (3)
|0.5
|2.
|Маниас Михалис
|4 (2)
|0.22
|3.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.22
|4.
|Branko Vrgoc
|2
|0.11
|5.
|Галициос Георгиос
|1
|0.06
|6.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0.06
|7.
|Селин Евгений
|1
|0.06
|8.
|Миха Дор
|1
|0.06
|9.
|Артиматас Костакис
|1
|0.06
|10.
|Маргаса Ренату
|1
|0.06
|11.
|Charles Eloundou
|1
|0.06
|12.
|Калцас Никос
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элиа Мариос
|3 (1)
|0.17
|2.
|Долежал Ян
|2
|0.11
|3.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.11
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|2 (2)
|0.11
|5.
|Miguelito
|1
|0.06
|6.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.06
|7.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Branko Vrgoc
|5
|0
|2.
|Даушвили Муртаз
|4
|0
|3.
|Гушбауэр Йозеф
|3
|0
|4.
|Окриашвили Торнике
|3
|0
|5.
|Артиматас Костакис
|3
|0
|6.
|Маргаса Ренату
|3
|0
|7.
|Амбарцумян Оганес
|1
|1
|8.
|Галициос Георгиос
|2
|0
|9.
|Миха Дор
|2
|0
|10.
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|11.
|Калцас Никос
|2
|0
|12.
|Селин Евгений
|1
|0
|13.
|Христофи Димитрос
|1
|0
|14.
|Лория Гиорги
|1
|0
|15.
|Маниас Михалис
|1
|0
|16.
|Charles Eloundou
|1
|0
|17.
|Kostas Pileas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Милан
|6
|0
|2.
|Христофи Христофорос
|3
|1
|3.
|Худобяк Игорь Ярославович
|4
|0
|4.
|Дейвисон Денилсон
|4
|0
|5.
|Элиа Мариос
|2
|0
|6.
|Kiriakos Stratilatis
|2
|0
|7.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|8.
|Проич Йосип
|2
|0
|9.
|Долежал Ян
|2
|0
|10.
|Киприану Димитрис
|2
|0
|11.
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|12.
|Marios Peratikos
|2
|0
|13.
|Ibra Koneh
|2
|0
|14.
|Богатинов Мартин
|1
|0
|15.
|Горупец Тони
|1
|0
|16.
|Antonis Koumis
|1
|0
|17.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|18.
|Elia Konstantinos
|1
|0
|19.
|Konstantinos Ilia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|Этникос Ахна
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аполлон 3:2 Анортосис Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис
Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +4 =6 -10Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна
Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|17
|12
|3
|2
|37 - 13
|39
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|11
|1
|4
|29 - 15
|34
|3.
|Анортосис
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|4.
|Омония
|0:1
|17
|9
|5
|3
|28 - 11
|32
|5.
|АЕК Ларнака
|16
|9
|2
|5
|23 - 12
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|16
|7
|3
|6
|16 - 20
|24
|7.
|Докса Катокопия
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|8.
|Пафос
|17
|5
|6
|6
|17 - 15
|21
|9.
|Неа Саламина
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|10.
|Эрмис Арадиппу
|18
|3
|8
|7
|10 - 23
|17
|11.
|АПОЭЛ
|16
|4
|4
|8
|12 - 18
|16
|12.
|Кармиотисса
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|13.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|14 - 30
|12
|14.
|Этникос Ахна
|18
|2
|6
|10
|12 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|4.
|Омония
|0:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 3
|18
|5.
|Аполлон
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|6.
|Пафос
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Докса Катокопия
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Кармиотисса
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|11.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Этникос Ахна
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Эносис
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|14.
|Эрмис Арадиппу
|9
|0
|5
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|2.
|Омония
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|3.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|5.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|8.
|Неа Саламина
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Докса Катокопия
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|Пафос
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|12.
|Кармиотисса
|9
|1
|3
|5
|12 - 19
|6
|13.
|Эносис
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|14.
|Этникос Ахна
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
Победитель
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