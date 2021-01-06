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Анортосис
1:0
Конец матча
Этникос Ахна
0'
17' Желтая карточка
Киприану Димитрис
1:0
18' Пенальти
Квилитая Георгий
1:0
34' Не забитый пенальти
Ibra Koneh
89' Желтая карточка
Маргаса Ренату
90'+4
Анортосис
Этникос Ахна

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квилитая Георгий 9 (3) 0.5
2. Маниас Михалис 4 (2) 0.22
3. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.22
4. Branko Vrgoc 2 0.11
5. Галициос Георгиос 1 0.06
6. Гушбауэр Йозеф 1 0.06
7. Селин Евгений 1 0.06
8. Миха Дор 1 0.06
9. Артиматас Костакис 1 0.06
10. Маргаса Ренату 1 0.06
11. Charles Eloundou 1 0.06
12. Калцас Никос 1 0.06
Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элиа Мариос 3 (1) 0.17
2. Долежал Ян 2 0.11
3. Elysee Goba Zakpa 2 (1) 0.11
4. Худобяк Игорь Ярославович 2 (2) 0.11
5. Miguelito 1 0.06
6. Сантуш Гонсалу 1 0.06
7. Папагеоргиу Гиоргос 1 0.06

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Branko Vrgoc 5 0
2. Даушвили Муртаз 4 0
3. Гушбауэр Йозеф 3 0
4. Окриашвили Торнике 3 0
5. Артиматас Костакис 3 0
6. Маргаса Ренату 3 0
7. Амбарцумян Оганес 1 1
8. Галициос Георгиос 2 0
9. Миха Дор 2 0
10. Коррейя Андерсон 2 0
11. Калцас Никос 2 0
12. Селин Евгений 1 0
13. Христофи Димитрос 1 0
14. Лория Гиорги 1 0
15. Маниас Михалис 1 0
16. Charles Eloundou 1 0
17. Kostas Pileas 1 0
Этникос Ахна
# Игрок      
1. Савич Милан 6 0
2. Христофи Христофорос 3 1
3. Худобяк Игорь Ярославович 4 0
4. Дейвисон Денилсон 4 0
5. Элиа Мариос 2 0
6. Kiriakos Stratilatis 2 0
7. Сантуш Гонсалу 2 0
8. Проич Йосип 2 0
9. Долежал Ян 2 0
10. Киприану Димитрис 2 0
11. Папагеоргиу Гиоргос 2 0
12. Marios Peratikos 2 0
13. Ibra Koneh 2 0
14. Богатинов Мартин 1 0
15. Горупец Тони 1 0
16. Antonis Koumis 1 0
17. Giorgos Koushiappas 1 0
18. Elia Konstantinos 1 0
19. Konstantinos Ilia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 22.22% (6) 18.52% (5) 3.7% (1) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6)
 Этникос Ахна 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аполлон 3:2 Анортосис Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис
Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна
Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 5:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 17 12 3 2 37 - 13 39
2. АЕЛ Лимаcсол 16 11 1 4 29 - 15 34
3. Анортосис 18 10 3 5 27 - 19 33
4. Омония 0:1 17 9 5 3 28 - 11 32
5. АЕК Ларнака 16 9 2 5 23 - 12 29
6. Олимпиакос Никосия 16 7 3 6 16 - 20 24
7. Докса Катокопия 18 6 6 6 20 - 22 24
8. Пафос 17 5 6 6 17 - 15 21
9. Неа Саламина 18 6 3 9 19 - 27 21
10. Эрмис Арадиппу 18 3 8 7 10 - 23 17
11. АПОЭЛ 16 4 4 8 12 - 18 16
12. Кармиотисса 18 3 6 9 18 - 30 15
13. Эносис 17 2 6 9 14 - 30 12
14. Этникос Ахна 18 2 6 10 12 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 9 7 1 1 16 - 7 22
2. АЕЛ Лимаcсол 7 7 0 0 20 - 4 21
3. АЕК Ларнака 9 6 1 2 14 - 6 19
4. Омония 0:1 9 5 3 1 11 - 3 18
5. Аполлон 1:0 8 5 1 2 16 - 8 16
6. Пафос 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Докса Катокопия 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Неа Саламина 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Кармиотисса 9 2 3 4 6 - 11 9
11. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Этникос Ахна 9 2 1 6 6 - 13 7
13. Эносис 9 1 4 4 7 - 15 7
14. Эрмис Арадиппу 9 0 5 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 9 7 2 0 21 - 5 23
2. Омония 0:1 8 4 2 2 17 - 8 14
3. Олимпиакос Никосия 8 4 1 3 8 - 12 13
4. АЕЛ Лимаcсол 9 4 1 4 9 - 11 13
5. Эрмис Арадиппу 9 3 3 3 6 - 9 12
6. Анортосис 9 3 2 4 11 - 12 11
7. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Неа Саламина 9 3 1 5 7 - 11 10
9. Докса Катокопия 9 2 3 4 7 - 12 9
10. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 8 8
11. Пафос 9 1 3 5 5 - 9 6
12. Кармиотисса 9 1 3 5 12 - 19 6
13. Эносис 8 1 2 5 7 - 15 5
14. Этникос Ахна 9 0 5 4 6 - 14 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ibra Koneh пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Квилитая Георгий из команды Анортосис забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Киприану Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 7.70 71.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.24 5.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 6.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 6.80 35.00
  1.08 8.82 34.20

Самый высокий коэффициент на матч «Анортосис» – «Этникос Ахна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анортосис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Этникос Ахна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анортосис» – «Этникос Ахна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.90 1.23 2.85 1.39 2.04 1.72 1.61 2.22 1.41 2.80 1.15 5.00 1.05 8.40
9.30 1.02 3.72 1.23 2.99 1.36 2.06 1.80 1.58 2.29 1.37 2.84 1.16 4.50
15.00 1.01 9.70 1.03 1.68 2.11 1.15 5.00 2.08 1.75 1.09 6.50 1.86 1.94 1.09 6.50 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 16.00
1.46 2.67 1.25 3.72 1.53 2.48 1.35 3.12 1.93 1.89 1.66 2.20 1.41 2.84 1.42 2.80 1.49 2.58 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.11 5.80
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54
2.15 1.70 1.33 3.15 1.32 3.20 1.17 4.70
3.14 1.33 2.59 1.47 2.03 1.77 1.61 2.27 1.17 4.64 1.50 2.53 1.18 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 2.70 1.42 1.80 1.94 1.22 3.95
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
3.25 1.36 1.84 1.90 1.38 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.44 1.51
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.40 1.27
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