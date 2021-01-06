АЕК
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Панетоликос
36' Желтая карточкаШахов Евгений
39' Желтая карточкаМалис Александрос
1:0
41' ГолГаланопулос Костас
43' Желтая карточкаЛьявас Георгиос
40
Митай
Марио
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
36'
41'
43'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|7 (1)
|0.5
|2.
|Оливейра Нелсон
|2
|0.14
|3.
|Симоэш Андре
|2
|0.14
|4.
|Гарсия Леви
|2
|0.14
|5.
|Ливайя Марко
|2
|0.14
|6.
|Галанопулос Костас
|2
|0.14
|7.
|Манталос Петрос
|1
|0.07
|8.
|Танкович Муамер
|1
|0.07
|9.
|Шахов Евгений
|1
|0.07
|10.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.07
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.07
|12.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.07
|13.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.07
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.13
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.13
|3.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.07
|4.
|Льявас Георгиос
|1
|0.07
|5.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.07
|6.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.07
|7.
|Массола Николас
|0
|0
|8.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|9.
|Диас Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|8
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|3.
|Шахов Евгений
|2
|1
|4.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|5.
|Манталос Петрос
|2
|1
|6.
|Ливайя Марко
|3
|0
|7.
|Чигринский Дмитрий
|2
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|9.
|Симоэш Андре
|2
|0
|10.
|Танкович Муамер
|2
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|12.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|13.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|14.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|15.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|16.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|5.
|Таар Аймен
|1
|1
|6.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|7.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|8.
|Вергос Николаос
|2
|0
|9.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|10.
|Цигарас Ангелос
|2
|0
|11.
|Массола Николас
|1
|0
|12.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|13.
|Далсью
|1
|0
|14.
|Малис Александрос
|1
|0
|15.
|Перейра Элиас
|1
|0
|16.
|Медина Паоло
|1
|0
|17.
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Панетоликос
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =6 -9Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Панетоликос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:4 АЕК Суперлига Панетоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 5
|35
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 19
|19
|7.
|Астерас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|9.
|ОФИ
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 23
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 18
|11
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|АЕК
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|АЕК
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|3.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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