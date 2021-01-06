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АЕК
1:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
36' Желтая карточка
Шахов Евгений
39' Желтая карточка
Малис Александрос
1:0
41' Гол
Галанопулос Костас
43' Желтая карточка
Льявас Георгиос
86' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
89' Желтая карточка
Медина Паоло
90'+5
30
Атанасиадис
Гиоргос
2
Бакакис
Михалис
19
Чигринский
Дмитрий
5
Неделчару
Ионуц
40
Митай
Марио
25
Галанопулос
Костас
28
Шахов
Евгений
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
17
Танкович
Муамер
18
Оливейра
Нелсон
1
Кнетт
Кристофер
27
Цанакакис
Манолис
66
Константопулос
Апостолос
47
Малис
Александрос
21
Перейра
Элиас
54
Льявас
Георгиос
24
Мантатис
Георгиос
6
Таар
Аймен
37
Цигарас
Ангелос
10
Далсью
29
Вергос
Николаос
АЕК
4-2-3-1
Панетоликос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 7 (1) 0.5
2. Оливейра Нелсон 2 0.14
3. Симоэш Андре 2 0.14
4. Гарсия Леви 2 0.14
5. Ливайя Марко 2 0.14
6. Галанопулос Костас 2 0.14
7. Манталос Петрос 1 0.07
8. Танкович Муамер 1 0.07
9. Шахов Евгений 1 0.07
10. Махаирас Теодосиос 1 0.07
11. Крстичич Ненад 1 0.07
12. Неделчару Ионуц 1 0.07
13. Энобахаре Брайт 1 0.07
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.13
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.13
3. Мантатис Георгиос 1 0.07
4. Льявас Георгиос 1 0.07
5. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.07
6. Масурек Франко 1 (1) 0.07
7. Массола Николас 0 0
8. Яколиш Антонио 0 0
9. Диас Хорхе 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 8 0
2. Инсуа Эмануэль 5 0
3. Шахов Евгений 2 1
4. Паулинью Паулу 2 1
5. Манталос Петрос 2 1
6. Ливайя Марко 3 0
7. Чигринский Дмитрий 2 0
8. Оливейра Нелсон 2 0
9. Симоэш Андре 2 0
10. Танкович Муамер 2 0
11. Неделчару Ионуц 2 0
12. Сварнас Эфстратиос 2 0
13. Ансарифард Карим 1 0
14. Цидотас Панайотис 1 0
15. Лопеш Элдер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Скардовелли Вандерсон 1 1
5. Таар Аймен 1 1
6. Яколиш Антонио 2 0
7. Карасалидис Аристотелис 2 0
8. Вергос Николаос 2 0
9. Мелиссас Никос 2 0
10. Цигарас Ангелос 2 0
11. Медина Паоло 2 0
12. Массола Николас 1 0
13. Арийиби Гболи 1 0
14. Далсью 1 0
15. Малис Александрос 1 0
16. Перейра Элиас 1 0
17. Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7)
 Панетоликос 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК
Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК
Панетоликос Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:1 АЕК Кубок АЕК 3:1 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:4 АЕК Суперлига Панетоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 Заявка 14 12 2 0 39 - 5 38
2. Арис Салоники Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 14 4 7 3 17 - 19 19
7. Астерас 0:3 Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
9. ОФИ Заявка 14 4 3 7 16 - 23 15
10. Атромитос Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 15 2 5 8 8 - 18 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 11 1 2 8 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
4. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Астерас 0:3 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
10. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
11. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. Олимпиакос 3:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас 0:3 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.23 5.40 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 5.85 13.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 8.50 26.00
  1.32 4.66 9.86

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.29 2.60 1.45 1.84 1.90 1.46 2.60 1.31 3.25 1.11 6.00
10.00 1.01 9.40 1.03 3.46 1.29 2.95 1.40 1.94 1.91 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.90 1.02 9.50
9.00 1.04 7.00 1.08 1.35 3.05 1.76 2.00 2.17 1.69 1.35 3.05 1.76 2.06 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 9.90 1.02 11.00 0.00 17.00
2.35 1.59 1.93 1.90 1.48 2.65 1.31 3.39 1.68 2.20 1.46 2.71 1.34 3.19 1.45 2.73 1.35 3.22 1.12 6.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.91 1.83 1.41 2.80 1.09 6.60
3.10 1.37 1.98 1.83 1.48 2.65
2.15 1.65 1.38 2.90 1.15 5.00 1.13 5.40 1.09 6.50
1.96 1.85 1.60 2.32 1.24 3.89 1.49 2.57 1.35 3.13 1.32 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.44 1.67 2.13 1.18 4.60
2.88 1.42 1.69 2.17 1.28 3.68
2.60 1.44 1.73 2.03 1.31 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
6.80 1.08
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
4.30 1.19
Где смотреть матч АЕК 1:0 Панетоликос онлайн

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