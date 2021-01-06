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Омония
1:1
Первый тайм: 26'
Аполлон
0'
0:1
2' Гол
Дигин Николя
26'

Ход матча

2'
0:1
Дигин Николя

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Асанте Эрнест 6 0.35
2. Папулис Фотис 4 0.24
3. Ционис Маринос 4 0.24
4. Ботеак Эрик 4 (2) 0.24
5. Кусулос Янис 3 0.18
6. Дюриш Михал 2 0.12
7. Кику Франсишку 1 0.06
8. Люфтнер Михаэл 1 0.06
9. Сантос Тьяго III 1 0.06
10. Какулис Андроникос 1 0.06
11. Сене Кали 1 0.06
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 10 (1) 0.59
2. Питтас Яннис 7 0.41
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.29
4. Матей Флорентин 4 (1) 0.24
5. Янниотас Яннис 3 0.18
6. Дабо Багали 2 0.12
7. Ларссон Даниэль 1 0.06
8. Маркович Саша 1 0.06
9. Агирре Диего 1 0.06
10. Педру Жоау 1 0.06
11. Денич Джордже 1 0.06
12. Салаи Аттила 1 0.06

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 1
2. Гомес Хорди 3 0
3. Губочан Томаш 2 0
4. Лекьякс Ян 2 0
5. Асанте Эрнест 2 0
6. Кику Франсишку 2 0
7. Харис Мавриас 2 0
8. Кусулос Янис 2 0
9. Абдуллахи Шеху 2 0
10. Дюриш Михал 1 0
11. Папулис Фотис 1 0
12. Ционис Маринос 1 0
13. Лойзу Лойзос 1 0
14. Харалампус Харалампос 1 0
15. Konstantinos Venizelos 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 4 0
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Янниотас Яннис 3 0
4. Матей Флорентин 3 0
5. Салаи Аттила 3 0
6. Дигин Николя 2 0
7. Юсте Эктор 2 0
8. Питтас Яннис 2 0
9. Бенсоп Чарлисон 1 0
10. Роберж Валентин 1 0
11. Маркович Саша 1 0
12. Дабо Багали 1 0
13. Кириаку Хараламбос 1 0
14. Агирре Диего 1 0
15. Денич Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 7.14% (2) 25% (7)
 Аполлон 5.56% (2) 13.89% (5) 25% (9) 25% (9) 13.89% (5) 16.67% (6)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос
ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон
Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Омония: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Аполлон: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Омония Первый дивизион
Омония 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 17 12 3 2 37 - 13 39
2. АЕЛ Лимаcсол 16 11 1 4 29 - 15 34
3. Анортосис 18 10 3 5 27 - 19 33
4. Омония 0:1 17 9 5 3 28 - 11 32
5. АЕК Ларнака 16 9 2 5 23 - 12 29
6. Олимпиакос Никосия 16 7 3 6 16 - 20 24
7. Докса Катокопия 18 6 6 6 20 - 22 24
8. Пафос 17 5 6 6 17 - 15 21
9. Неа Саламина 18 6 3 9 19 - 27 21
10. Эрмис Арадиппу 18 3 8 7 10 - 23 17
11. АПОЭЛ 16 4 4 8 12 - 18 16
12. Кармиотисса 18 3 6 9 18 - 30 15
13. Эносис 17 2 6 9 14 - 30 12
14. Этникос Ахна 18 2 6 10 12 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 9 7 1 1 16 - 7 22
2. АЕЛ Лимаcсол 7 7 0 0 20 - 4 21
3. АЕК Ларнака 9 6 1 2 14 - 6 19
4. Омония 0:1 9 5 3 1 11 - 3 18
5. Аполлон 1:0 8 5 1 2 16 - 8 16
6. Пафос 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Докса Катокопия 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Неа Саламина 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Кармиотисса 9 2 3 4 6 - 11 9
11. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Этникос Ахна 9 2 1 6 6 - 13 7
13. Эносис 9 1 4 4 7 - 15 7
14. Эрмис Арадиппу 9 0 5 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 9 7 2 0 21 - 5 23
2. Омония 0:1 8 4 2 2 17 - 8 14
3. Олимпиакос Никосия 8 4 1 3 8 - 12 13
4. АЕЛ Лимаcсол 9 4 1 4 9 - 11 13
5. Эрмис Арадиппу 9 3 3 3 6 - 9 12
6. Анортосис 9 3 2 4 11 - 12 11
7. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Неа Саламина 9 3 1 5 7 - 11 10
9. Докса Катокопия 9 2 3 4 7 - 12 9
10. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 8 8
11. Пафос 9 1 3 5 5 - 9 6
12. Кармиотисса 9 1 3 5 12 - 19 6
13. Эносис 8 1 2 5 7 - 15 5
14. Этникос Ахна 9 0 5 4 6 - 14 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Дигин Николя бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Аполлон
5.70
3.65
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 3.55 1.65
Бонус: 10 000 ₽ 2.32 3.10 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.12 2.98
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.45 1.57
  5.60 3.65 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.05 1.35 2.31 1.57 1.69 2.10 1.26 3.65 1.08 7.00
6.65 1.07 2.98 1.34 2.31 1.57 1.75 2.13 1.36 2.99 1.25 3.55 1.08 6.25
9.70 1.03 7.10 1.08 3.05 1.35 2.39 1.58 1.97 1.84 2.65 1.45 1.37 2.95 1.57 2.30 1.10 6.40 1.20 4.35 1.01 12.50 0.00 15.50 0.00 20.00
3.26 1.34 2.76 1.44 2.36 1.59 1.95 1.88 2.61 1.49 2.27 1.64 1.93 1.91 1.65 2.24 1.50 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.63 1.45 1.77 1.98 1.36 2.99
1.74 2.10 2.05 1.75 1.09 6.80 1.18 4.50
2.70 1.45 2.22 1.65 1.72 2.10 1.45 2.69 1.85 1.97 1.52 2.49 1.21 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.26 1.15 5.00
3.40 1.29 2.36 1.55 1.58 2.29 1.22 4.00
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
2.70 1.42
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
3.40 1.29
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