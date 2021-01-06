0:1
2' ГолДигин Николя
Ход матча
2'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Асанте Эрнест
|6
|0.35
|2.
|Папулис Фотис
|4
|0.24
|3.
|Ционис Маринос
|4
|0.24
|4.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.24
|5.
|Кусулос Янис
|3
|0.18
|6.
|Дюриш Михал
|2
|0.12
|7.
|Кику Франсишку
|1
|0.06
|8.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.06
|9.
|Сантос Тьяго III
|1
|0.06
|10.
|Какулис Андроникос
|1
|0.06
|11.
|Сене Кали
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|10 (1)
|0.59
|2.
|Питтас Яннис
|7
|0.41
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.29
|4.
|Матей Флорентин
|4 (1)
|0.24
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.18
|6.
|Дабо Багали
|2
|0.12
|7.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Маркович Саша
|1
|0.06
|9.
|Агирре Диего
|1
|0.06
|10.
|Педру Жоау
|1
|0.06
|11.
|Денич Джордже
|1
|0.06
|12.
|Салаи Аттила
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|1
|2.
|Гомес Хорди
|3
|0
|3.
|Губочан Томаш
|2
|0
|4.
|Лекьякс Ян
|2
|0
|5.
|Асанте Эрнест
|2
|0
|6.
|Кику Франсишку
|2
|0
|7.
|Харис Мавриас
|2
|0
|8.
|Кусулос Янис
|2
|0
|9.
|Абдуллахи Шеху
|2
|0
|10.
|Дюриш Михал
|1
|0
|11.
|Папулис Фотис
|1
|0
|12.
|Ционис Маринос
|1
|0
|13.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|14.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|15.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|4
|0
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|4.
|Матей Флорентин
|3
|0
|5.
|Салаи Аттила
|3
|0
|6.
|Дигин Николя
|2
|0
|7.
|Юсте Эктор
|2
|0
|8.
|Питтас Яннис
|2
|0
|9.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|10.
|Роберж Валентин
|1
|0
|11.
|Маркович Саша
|1
|0
|12.
|Дабо Багали
|1
|0
|13.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|14.
|Агирре Диего
|1
|0
|15.
|Денич Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|25% (7)
|Аполлон
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|25% (9)
|25% (9)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +8 =5 -7АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос
ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =3 -3Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон
Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Омония: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Аполлон: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Омония 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|17
|12
|3
|2
|37 - 13
|39
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|11
|1
|4
|29 - 15
|34
|3.
|Анортосис
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|4.
|Омония
|0:1
|17
|9
|5
|3
|28 - 11
|32
|5.
|АЕК Ларнака
|16
|9
|2
|5
|23 - 12
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|16
|7
|3
|6
|16 - 20
|24
|7.
|Докса Катокопия
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|8.
|Пафос
|17
|5
|6
|6
|17 - 15
|21
|9.
|Неа Саламина
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|10.
|Эрмис Арадиппу
|18
|3
|8
|7
|10 - 23
|17
|11.
|АПОЭЛ
|16
|4
|4
|8
|12 - 18
|16
|12.
|Кармиотисса
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|13.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|14 - 30
|12
|14.
|Этникос Ахна
|18
|2
|6
|10
|12 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|4.
|Омония
|0:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 3
|18
|5.
|Аполлон
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|6.
|Пафос
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Докса Катокопия
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Кармиотисса
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|11.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Этникос Ахна
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Эносис
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|14.
|Эрмис Арадиппу
|9
|0
|5
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|2.
|Омония
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|3.
|Олимпиакос Никосия
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|5.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|8.
|Неа Саламина
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Докса Катокопия
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|Пафос
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|12.
|Кармиотисса
|9
|1
|3
|5
|12 - 19
|6
|13.
|Эносис
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|14.
|Этникос Ахна
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
Победитель
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