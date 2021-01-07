ОФИ
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Ламия
22' Желтая карточкаВурос Праксителис
33' Желтая карточкаАдежо Даниэл
1:0
34' ПенальтиСтаикос Пасхалис
42' Желтая карточкаУс Абдул Рахман
24
Ватерман
Бой
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
Ход матча
33'
34'
1:0
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.27
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.27
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.2
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.07
|7.
|Яннулис Костас
|0
|0
|8.
|Наби Адил
|0
|0
|9.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|10.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|2 (1)
|0.17
|2.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.17
|3.
|Цукалос Николаос
|1
|0.08
|4.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.08
|5.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.08
|6.
|Караманос Тасос
|0
|0
|7.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|8.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|6
|1
|2.
|Селимович Вахид
|4
|1
|3.
|Мельядо Мигель
|5
|0
|4.
|Вурос Праксителис
|4
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|8.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|9.
|Ус Абдул Рахман
|2
|0
|10.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|11.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|12.
|Яннулис Костас
|1
|0
|13.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|14.
|Маринакис Никос
|1
|0
|15.
|Вафеас Никос
|1
|0
|16.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|17.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|18.
|Лимперакис Одиссеас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|6
|0
|2.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|3.
|Бехарано Данни
|5
|0
|4.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|5.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|6.
|Булулис Константинос
|2
|0
|7.
|Романич Лазар
|2
|0
|8.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|9.
|Караманос Тасос
|1
|0
|10.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|11.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|12.
|Бьярнасон Эльмар
|1
|0
|13.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|14.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|15.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Ламия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис
Ламия Последние 20 матчей: +3 =8 -9Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ламия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|40 - 5
|38
|2.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|21 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|0:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|7.
|ОФИ
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|8.
|Астерас
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|10.
|Атромитос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 18
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Волос
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|ОФИ
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|9.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 3
|14
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Волос
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|8.
|ОФИ
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Победитель
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