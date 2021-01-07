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ОФИ
2:0
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
22' Желтая карточка
Вурос Праксителис
33' Желтая карточка
Адежо Даниэл
1:0
34' Пенальти
Стаикос Пасхалис
42' Желтая карточка
Ус Абдул Рахман
63' Желтая карточка
Ватерман Бой
2:0
85' Гол
Вафеас Никос
90'+5
24
Ватерман
Бой
2
Ус
Абдул
Рахман
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
34
Коровесис
Никос
7
Стургеон
Фабиу
29
Мельядо
Мигель
26
Стаикос
Пасхалис
16
Балояннис
Константинос
22
Сардинеро
Адриан
1
Эпасси
Дэвис
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
23
Скондрас
Яннис
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
10
Тайрон
Густаво
18
Романич
Лазар
19
Арабули
Бачана
ОФИ
5-4-1
Ламия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.27
2. Стургеон Фабиу 4 0.27
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.2
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.13
5. Де Гузман Джонатан 1 0.07
6. Мельядо Мигель 1 0.07
7. Вафеас Никос 1 0.07
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 2 (1) 0.17
2. Романич Лазар 2 (2) 0.17
3. Цукалос Николаос 1 0.08
4. Бьянкони Мигел 1 0.08
5. Делетич Милош 1 (1) 0.08
6. Караманос Тасос 0 0
7. Хадзистравос Зисис 0 0
8. Баханак Патрик 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 6 1
2. Селимович Вахид 4 1
3. Мельядо Мигель 5 0
4. Вурос Праксителис 4 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Сотириу Димитриос 2 0
8. Стаикос Пасхалис 2 0
9. Ус Абдул Рахман 2 0
10. Диамантис Апостолос 2 0
11. Гривас Фриксос 2 0
12. Яннулис Костас 1 0
13. Ватерман Бой 1 0
14. Сардинеро Адриан 1 0
15. Маринакис Никос 1 0
16. Вафеас Никос 1 0
17. Фигейредо Жоау 1 0
18. Балояннис Константинос 1 0
19. Лимперакис Одиссеас 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 6 0
2. Сарамантас Гиоргос 4 1
3. Бехарано Данни 5 0
4. Адежо Даниэл 2 0
5. Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
6. Булулис Константинос 2 0
7. Романич Лазар 2 0
8. Хадзистравос Зисис 0 1
9. Караманос Тасос 1 0
10. Вильяльба Леонардо 1 0
11. Тайрон Густаво 1 0
12. Бьярнасон Эльмар 1 0
13. Бьянкони Мигел 1 0
14. Палавандишвили Гуга 1 0
15. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Ламия 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис
ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос
Ламия Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК
Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ламия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ламия 1:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Ламия Суперлига Ламия 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 Ламия Суперлига
Ламия 1:1 ОФИ Суперлига Ламия 1:1 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:2 Ламия Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 14 12 2 0 40 - 5 38
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК 1:0 Заявка 14 9 4 1 22 - 8 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 15 4 7 4 17 - 21 19
7. ОФИ Заявка 15 5 3 7 18 - 23 18
8. Астерас Заявка 15 4 6 5 14 - 19 18
9. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
10. Атромитос 0:1 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 15 2 5 8 8 - 18 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
9. Атромитос 0:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. ПАОК 1:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 5 15
3. Олимпиакос Заявка 6 4 2 0 16 - 3 14
4. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Волос Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ус Абдул Рахман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Стаикос Пасхалис из команды ОФИ забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Адежо Даниэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 8.00 41.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.80 3.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.00 38.00
  1.15 5.89 29.95

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.07 2.85 1.39 2.17 1.64 1.64 2.18 1.22 3.95 1.07 7.40
4.90 1.15 3.55 1.27 1.37 2.95 1.04 9.00 1.79 2.02 1.25 3.75 1.70 2.17 1.04 9.00 1.03 10.00 1.07 7.60 1.05 8.40 1.01 15.00 1.01 15.50 0.00 23.00
3.38 1.31 2.27 1.63 2.19 1.68 1.79 2.04 1.37 3.06 1.24 3.92 1.25 3.88 1.44 2.81 1.20 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.66 2.14 1.32 3.20 1.07 7.80
1.72 2.05 1.17 4.70 1.13 5.40 1.07 7.20 1.04 9.00
1.57 2.37 1.33 3.23 1.42 2.79 1.28 3.54 1.33 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.35 1.55 1.55 2.34 1.13 5.40
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
4.10 1.21
Где смотреть матч ОФИ 2:0 Ламия онлайн

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