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Арис Салоники
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Волос
0'
1:0
18' Гол
Саша Лукас
28' Желтая карточка
Буэно Альберто
35' Желтая карточка
Переа Хуан
49'
30
Буше
Закари
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
29
Беналуань
Йоан
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
17
Силва
Алешандре
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
9
Манос
Димитриос
55
Клейман
Борис
2
Дентакис
Антонис
24
Митоглу
Герасимос
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
19
Переа
Хуан
10
Буэно
Альберто
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
Арис Салоники
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

18'
Саша Лукас
(Ганя Кристиан)
1:0
28'
 
Буэно Альберто
35'
 
Переа Хуан
46'
 
Ренату Сантуш
Буэно Альберто

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.36
2. Бертолио Факундо 2 0.14
3. Саша Лукас 2 0.14
4. Манос Димитриос 2 0.14
5. Лопес Кристиан 2 0.14
6. Матилья Хавьер 2 (1) 0.14
7. Силва Алешандре 1 0.07
8. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.07
9. Беналуань Йоан 1 0.07
10. Каче Эргюс 1 0.07
11. Мансини Даниэль 1 0.07
12. Джегго Джеймс 0 0
13. Сакик Эмануэль 0 0
14. Ганя Кристиан 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 5 0.33
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.2
3. Бартоло Хулиан 2 0.13
4. Варда Амр 2 0.13
5. Переа Хуан 2 0.13
6. Коломбо Родриго 1 0.07
7. Феррари Франко 1 0.07
8. Димопулос Стергиос 1 0.07
9. Мартинес Николас II 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Сакик Эмануэль 4 0
3. Джегго Джеймс 3 0
4. Мансини Даниэль 3 0
5. Беналуань Йоан 2 0
6. Саша Лукас 2 0
7. Бертолио Факундо 2 0
8. Буше Закари 2 0
9. Бруну Гама 2 0
10. Манос Димитриос 2 0
11. Силва Алешандре 2 0
12. Сундгрен Даниэль 0 1
13. Матилья Хавьер 1 0
14. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
15. Сиампанис Мариос 1 0
16. Лопес Кристиан 1 0
17. Матео Гарсия 1 0
18. Багалианис Петрос 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 7 0
2. Коломбо Родриго 4 1
3. Санчес Сальвадор 4 1
4. Феррари Франко 3 1
5. Переа Хуан 4 0
6. Гуаррочена Икер 3 0
7. Текио Серхио 3 0
8. Ринстра Дан 1 1
9. Митоглу Герасимос 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Димопулос Стергиос 2 0
12. Дентакис Антонис 2 0
13. Бартоло Хулиан 2 0
14. Ендришек Эрик 1 0
15. Буэно Альберто 1 0
16. Клейман Борис 1 0
17. Цоканис Тасос 1 0
18. Варда Амр 1 0
19. Дувикас Анастасиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 26.32% (5) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5)
 Волос 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники
Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники
Волос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос
Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Волос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Волос Товарищеские матчи Арис Салоники 4:0 Волос Суперлига Волос 1:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 14 12 2 0 40 - 5 38
2. Арис Салоники 1:0 Заявка 14 10 2 2 21 - 9 32
3. ПАОК Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос 0:1 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
7. ОФИ 1:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 23 18
8. Астерас Заявка 15 4 6 5 14 - 19 18
9. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
10. Атромитос Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 15 2 5 8 8 - 18 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия 0:1 Заявка 12 1 2 9 7 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники 1:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Волос 0:1 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. ОФИ 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
9. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. Олимпиакос Заявка 6 4 2 0 16 - 3 14
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Волос 0:1 Заявка 8 2 4 2 12 - 13 10
8. ОФИ 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Буэно Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Саша Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Волос
1.57
6.30
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 6.30 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.10 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.10 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.00 11.25
6.00 1.10 4.50 1.18 3.75 1.25 2.25 1.60 1.95 1.86 1.52 2.42 1.71 2.14 1.18 4.50 1.13 5.40 1.03 10.00 1.07 7.20 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04
1.92 1.82 1.25 3.75 1.17 4.70 1.08 7.00 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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