Арис Салоники
2:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Волос
1:0
18' ГолСаша Лукас
28' Желтая карточкаБуэно Альберто
35' Желтая карточкаПереа Хуан
56' Желтая карточкаСаша Лукас
59' Желтая карточкаМатео Гарсия
64' Желтая карточкаБаррьентос Жан
2:0
81' ГолБертолио Факундо
30
Буше
Закари
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
18'
1:0
28'
35'
56'
59'
64'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 30
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.36
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.21
|3.
|Саша Лукас
|2
|0.14
|4.
|Манос Димитриос
|2
|0.14
|5.
|Лопес Кристиан
|2
|0.14
|6.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.14
|7.
|Силва Алешандре
|1
|0.07
|8.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.07
|9.
|Беналуань Йоан
|1
|0.07
|10.
|Каче Эргюс
|1
|0.07
|11.
|Мансини Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|13.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|14.
|Ганя Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.33
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.2
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.13
|4.
|Варда Амр
|2
|0.13
|5.
|Переа Хуан
|2
|0.13
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.07
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.07
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.07
|9.
|Мартинес Николас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|3.
|Саша Лукас
|3
|0
|4.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|5.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|6.
|Беналуань Йоан
|2
|0
|7.
|Бертолио Факундо
|2
|0
|8.
|Буше Закари
|2
|0
|9.
|Бруну Гама
|2
|0
|10.
|Манос Димитриос
|2
|0
|11.
|Силва Алешандре
|2
|0
|12.
|Матео Гарсия
|2
|0
|13.
|Сундгрен Даниэль
|0
|1
|14.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|15.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|16.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|17.
|Лопес Кристиан
|1
|0
|18.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|3.
|Санчес Сальвадор
|4
|1
|4.
|Феррари Франко
|3
|1
|5.
|Переа Хуан
|4
|0
|6.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|7.
|Текио Серхио
|3
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|1
|9.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|12.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|13.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|14.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|15.
|Буэно Альберто
|1
|0
|16.
|Клейман Борис
|1
|0
|17.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|18.
|Варда Амр
|1
|0
|19.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|Волос
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|52.94% (9)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники
Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники
Волос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос
Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|40 - 5
|38
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 8
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 21
|19
|7.
|ОФИ
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|8.
|Астерас
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|10.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 18
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 3
|14
|4.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
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