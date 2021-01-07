15' Желтая карточкаКоцопулос Костас
0:0
16' Не забитый пенальтиЦолис Христос
0:1
22' ГолСвидерски Кароль
35' Желтая карточкаВиейринья
41' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
47' Желтая карточкаГалвао Лукас
52' Желтая карточкаЖивкович Андрия
12
Гало
Родриго
20
Виейринья
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
15'
16'
0:0
22'
35'
41'
47'
52'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.36
|2.
|Гутас Димитрис
|2
|0.14
|3.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.07
|4.
|Муньис Хуан
|1
|0.07
|5.
|Коцопулос Костас
|1
|0.07
|6.
|Гало Родриго
|0
|0
|7.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|7
|0.5
|2.
|Цолис Христос
|3
|0.21
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.14
|4.
|Виейринья
|2 (1)
|0.14
|5.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.14
|6.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|7.
|Мург Томас
|1
|0.07
|8.
|Ингасон Сверрир
|1
|0.07
|9.
|Нинуа Ника
|1
|0.07
|10.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.07
|11.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.07
|12.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|13.
|Креспо Хосе
|0
|0
|14.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|15.
|Ваге Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|2.
|Саломон Патрик
|4
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Муньис Хуан
|1
|1
|6.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|7.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|8.
|Агайев Амир
|2
|0
|9.
|Галвао Лукас
|2
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|11.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|12.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|13.
|Гало Родриго
|1
|0
|14.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|15.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|16.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|17.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|5
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|3.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|5.
|Шваб Штефан
|3
|0
|6.
|Живкович Андрия
|3
|0
|7.
|Виейринья
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|2
|0
|9.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|10.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|11.
|Ваге Мусса
|2
|0
|12.
|Варела Фернанду
|1
|0
|13.
|Креспо Хосе
|1
|0
|14.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|15.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|16.
|Нинуа Ника
|1
|0
|17.
|Цолис Христос
|1
|0
|18.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|ПАОК
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|0
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК
ПАОК Последние 20 матчей: +8 =7 -5Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|40 - 5
|38
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 8
|31
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 21
|19
|7.
|ОФИ
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|8.
|Астерас
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|10.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 18
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|8.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|9.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|ПАОК
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 3
|14
|4.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров