  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Атромитос
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
ПАОК
0'
15' Желтая карточка
Коцопулос Костас
0:0
16' Не забитый пенальти
Цолис Христос
0:1
22' Гол
Свидерски Кароль
35' Желтая карточка
Виейринья
41' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
47' Желтая карточка
Галвао Лукас
52' Желтая карточка
Живкович Андрия
60'
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Гутас
Димитрис
3
Галвао
Лукас
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
16
Нацос
Спиридон
27
Нтавиотис
Георгиос
9
Манусос
Йоргос
23
Коцопулос
Костас
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
23
Яннулис
Димитрис
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
Атромитос
3-4-2-1
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

15'
Коцопулос Костас
 
16'
0:0
Цолис Христос
22'
0:1
Свидерски Кароль
(Цолис Христос)
32'
Мандас Христос
Янниотис Андреас
 
35'
 
Виейринья
41'
 
Михаилидис Яннис
47'
Галвао Лукас
 
52'
 
Живкович Андрия

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.36
2. Гутас Димитрис 2 0.14
3. Христодулопулос Лазарос 1 0.07
4. Муньис Хуан 1 0.07
5. Коцопулос Костас 1 0.07
6. Гало Родриго 0 0
7. Н'Сикулу Кларк 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 7 0.5
2. Цолис Христос 3 0.21
3. Эль-Каддури Омар 2 0.14
4. Виейринья 2 (1) 0.14
5. Живкович Андрия 2 (1) 0.14
6. Шваб Штефан 1 (1) 0.07
7. Мург Томас 1 0.07
8. Ингасон Сверрир 1 0.07
9. Нинуа Ника 1 0.07
10. Дуглас Гомес 1 (1) 0.07
11. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.07
12. Яннулис Димитрис 0 0
13. Креспо Хосе 0 0
14. Бисесвар Диего 0 0
15. Ваге Мусса 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 3 1
2. Саломон Патрик 4 0
3. Томашевич Йосип III 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Муньис Хуан 1 1
6. Рабельо Бриан 2 0
7. Харисис Харилаос 2 0
8. Агайев Амир 2 0
9. Галвао Лукас 2 0
10. Коцопулос Костас 2 0
11. Христодулопулос Лазарос 1 0
12. Бусуладжич Азер 1 0
13. Гало Родриго 1 0
14. Янниотис Андреас 1 0
15. Гутас Димитрис 1 0
16. Струнгис Стефанос 1 0
17. Нтавиотис Георгиос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 5 0
2. Эль-Каддури Омар 3 1
3. Яннулис Димитрис 4 0
4. Михаилидис Яннис 4 0
5. Шваб Штефан 3 0
6. Живкович Андрия 3 0
7. Виейринья 2 0
8. Мург Томас 2 0
9. Эсити Андерсон 2 0
10. Свидерски Кароль 2 0
11. Ваге Мусса 2 0
12. Варела Фернанду 1 0
13. Креспо Хосе 1 0
14. Пелкас Димитрис 1 0
15. Дуглас Гомес 1 0
16. Нинуа Ника 1 0
17. Цолис Христос 1 0
18. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 ПАОК 19.05% (4) 9.52% (2) 0 9.52% (2) 19.05% (4) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК
ПАОК Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада
ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАОК Товарищеские матчи ПАОК 5:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:3 ПАОК Суперлига
ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 14 12 2 0 40 - 5 38
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК 1:0 Заявка 14 9 4 1 22 - 8 31
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 15 4 7 4 17 - 21 19
7. ОФИ Заявка 15 5 3 7 18 - 23 18
8. Астерас Заявка 15 4 6 5 14 - 19 18
9. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
10. Атромитос 0:1 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 15 2 5 8 8 - 18 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
9. Атромитос 0:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. ПАОК 1:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 5 15
3. Олимпиакос Заявка 6 4 2 0 16 - 3 14
4. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
6. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Волос Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Виейринья получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Янниотис Андреас уходит с поля. Мандас Христос выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Христос Цолис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    15'
    Коцопулос Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАОК
7.70
8.50
1.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 49.00 8.50 1.10
Бонус: 10 000 ₽ 5.00 3.60 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.33 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 7.50 1.08
  31.40 7.62 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.80 1.07 3.05 1.37 2.23 1.61 1.66 2.14 1.26 3.85 1.07 6.80
9.00 1.02 7.60 1.06 3.14 1.34 2.45 1.55 1.81 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.10 6.10 1.07 6.65
8.50 1.05 6.50 1.09 3.60 1.25 2.55 1.52 2.02 1.87 1.62 2.20 1.25 3.75 1.17 4.70 1.03 10.00 1.12 5.55 1.01 12.00 0.00 20.00
3.28 1.34 3.15 1.35 2.43 1.55 1.79 2.04 1.53 2.50 1.35 3.17 1.50 2.57 1.38 3.01 1.25 3.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.70 2.08 1.33 3.15 1.07 7.20
2.83 1.43 1.87 1.93 1.36 3.12
2.62 1.45 1.82 1.99 1.65 2.15 1.15 5.00 1.08 7.00
2.47 1.53 2.03 1.79 1.56 2.39 1.36 3.07 1.37 2.99 1.20 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.36 1.55 1.57 2.32 1.15 5.00
3.45 1.31 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05
2.44 1.52 1.58 2.25 1.22 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.69
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.40 1.19
Где смотреть матч Атромитос 0:1 ПАОК онлайн

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