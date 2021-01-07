15' Желтая карточкаКоцопулос Костас
0:0
16' Не забитый пенальтиЦолис Христос
0:1
22' ГолСвидерски Кароль
35' Желтая карточкаВиейринья
41' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
47' Желтая карточкаГалвао Лукас
52' Желтая карточкаЖивкович Андрия
1:1
64' ГолМуньис Хуан
74' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
1:2
82' ГолВарда Амр
83' Желтая карточкаЛампру Лазарос
2:2
85' ГолХарисис Харилаос
3:2
90' ГолНацос Спиридон
90' Желтая карточкаМандас Христос
12
Гало
Родриго
20
Виейринья
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
15'
16'
0:0
22'
35'
41'
47'
52'
64'
1:1
71'
82'
1:2
83'
85'
2:2
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 29
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.36
|2.
|Муньис Хуан
|2
|0.14
|3.
|Гутас Димитрис
|2
|0.14
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.07
|5.
|Харисис Харилаос
|1
|0.07
|6.
|Нацос Спиридон
|1
|0.07
|7.
|Коцопулос Костас
|1
|0.07
|8.
|Матич Боян
|0
|0
|9.
|Гало Родриго
|0
|0
|10.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|7
|0.5
|2.
|Цолис Христос
|3
|0.21
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.14
|4.
|Виейринья
|2 (1)
|0.14
|5.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.14
|6.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|7.
|Нинуа Ника
|1
|0.07
|8.
|Мург Томас
|1
|0.07
|9.
|Ингасон Сверрир
|1
|0.07
|10.
|Варда Амр
|1
|0.07
|11.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.07
|12.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.07
|13.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|14.
|Креспо Хосе
|0
|0
|15.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|16.
|Ваге Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|2.
|Саломон Патрик
|4
|0
|3.
|Томашевич Йосип III
|4
|0
|4.
|Матич Боян
|2
|1
|5.
|Галвао Лукас
|3
|0
|6.
|Муньис Хуан
|1
|1
|7.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|8.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|9.
|Агайев Амир
|2
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|2
|0
|11.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|12.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|13.
|Гало Родриго
|1
|0
|14.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|15.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|16.
|Гутас Димитрис
|1
|0
|17.
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|18.
|Мандас Христос
|1
|0
|19.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|5
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|3.
|Живкович Андрия
|4
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|2
|0
|9.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|10.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|11.
|Ваге Мусса
|2
|0
|12.
|Варела Фернанду
|1
|0
|13.
|Креспо Хосе
|1
|0
|14.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|15.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|16.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|17.
|Нинуа Ника
|1
|0
|18.
|Цолис Христос
|1
|0
|19.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|ПАОК
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|0
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|43.48% (10)
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК
ПАОК Последние 20 матчей: +8 =7 -5Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|40 - 5
|38
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 9
|32
|3.
|ПАОК
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|4.
|АЕК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|6.
|Волос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 21
|19
|7.
|ОФИ
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|8.
|Астерас
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|8 - 18
|11
|13.
|Лариса
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 24
|8
|14.
|Ламия
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 2
|24
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|АЕК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Атромитос
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Астерас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Ламия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 3
|14
|3.
|АЕК
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|ПАОК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|8.
|ОФИ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|Астерас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|11.
|Атромитос
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров