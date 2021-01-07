  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Атромитос
3:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
15' Желтая карточка
Коцопулос Костас
0:0
16' Не забитый пенальти
Цолис Христос
0:1
22' Гол
Свидерски Кароль
35' Желтая карточка
Виейринья
41' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
47' Желтая карточка
Галвао Лукас
52' Желтая карточка
Живкович Андрия
1:1
64' Гол
Муньис Хуан
74' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
1:2
82' Гол
Варда Амр
83' Желтая карточка
Лампру Лазарос
2:2
85' Гол
Харисис Харилаос
3:2
90' Гол
Нацос Спиридон
90' Желтая карточка
Мандас Христос
90'+6
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Гутас
Димитрис
3
Галвао
Лукас
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
16
Нацос
Спиридон
27
Нтавиотис
Георгиос
9
Манусос
Йоргос
23
Коцопулос
Костас
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
23
Яннулис
Димитрис
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
Атромитос
3-4-2-1
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.36
2. Муньис Хуан 2 0.14
3. Гутас Димитрис 2 0.14
4. Христодулопулос Лазарос 1 0.07
5. Харисис Харилаос 1 0.07
6. Нацос Спиридон 1 0.07
7. Коцопулос Костас 1 0.07
8. Матич Боян 0 0
9. Гало Родриго 0 0
10. Н'Сикулу Кларк 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 7 0.5
2. Цолис Христос 3 0.21
3. Эль-Каддури Омар 2 0.14
4. Виейринья 2 (1) 0.14
5. Живкович Андрия 2 (1) 0.14
6. Шваб Штефан 1 (1) 0.07
7. Нинуа Ника 1 0.07
8. Мург Томас 1 0.07
9. Ингасон Сверрир 1 0.07
10. Варда Амр 1 0.07
11. Дуглас Гомес 1 (1) 0.07
12. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.07
13. Яннулис Димитрис 0 0
14. Креспо Хосе 0 0
15. Бисесвар Диего 0 0
16. Ваге Мусса 0 0

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 3 1
2. Саломон Патрик 4 0
3. Томашевич Йосип III 4 0
4. Матич Боян 2 1
5. Галвао Лукас 3 0
6. Муньис Хуан 1 1
7. Рабельо Бриан 2 0
8. Харисис Харилаос 2 0
9. Агайев Амир 2 0
10. Коцопулос Костас 2 0
11. Христодулопулос Лазарос 1 0
12. Бусуладжич Азер 1 0
13. Гало Родриго 1 0
14. Янниотис Андреас 1 0
15. Кивракидис Кириакос 1 0
16. Гутас Димитрис 1 0
17. Струнгис Стефанос 1 0
18. Мандас Христос 1 0
19. Нтавиотис Георгиос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 5 0
2. Эль-Каддури Омар 3 1
3. Живкович Андрия 4 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 2 0
8. Мург Томас 2 0
9. Эсити Андерсон 2 0
10. Свидерски Кароль 2 0
11. Ваге Мусса 2 0
12. Варела Фернанду 1 0
13. Креспо Хосе 1 0
14. Пелкас Димитрис 1 0
15. Лампру Лазарос 1 0
16. Дуглас Гомес 1 0
17. Нинуа Ника 1 0
18. Цолис Христос 1 0
19. Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)
 ПАОК 17.39% (4) 13.04% (3) 0 8.7% (2) 17.39% (4) 43.48% (10)

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК
ПАОК Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада
ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ПАОК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 ПАОК Товарищеские матчи ПАОК 5:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:3 ПАОК Суперлига
ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 14 12 2 0 40 - 5 38
2. Арис Салоники Заявка 14 10 2 2 22 - 9 32
3. ПАОК Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
4. АЕК Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
5. Панатинаикос Заявка 15 6 4 5 15 - 12 22
6. Волос Заявка 15 4 7 4 17 - 21 19
7. ОФИ Заявка 15 5 3 7 18 - 23 18
8. Астерас Заявка 15 4 6 5 14 - 19 18
9. Атромитос Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
10. Аполлон Смирнис Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
11. ПАС Янина Заявка 15 3 5 7 16 - 20 14
12. Панетоликос Заявка 15 2 5 8 8 - 18 11
13. Лариса Заявка 14 1 5 8 9 - 24 8
14. Ламия Заявка 12 1 2 9 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 8 8 0 0 24 - 2 24
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4. АЕК Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
5. Панатинаикос Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Атромитос Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Астерас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
8. Волос Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. ОФИ Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
10. Панетоликос Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11. ПАС Янина Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
12. Ламия Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
14. Лариса Заявка 7 0 4 3 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
2. Олимпиакос Заявка 6 4 2 0 16 - 3 14
3. АЕК Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
4. ПАОК Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5. Панатинаикос Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
6. Аполлон Смирнис Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7. Волос Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
8. ОФИ Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
9. ПАС Янина Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
10. Астерас Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
11. Атромитос Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
14. Ламия Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Виейринья получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Янниотис Андреас уходит с поля. Мандас Христос выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Христос Цолис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    15'
    Коцопулос Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 1.30 5.40
Бонус: 10 000 ₽ 5.00 3.60 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 7.70 4.33 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.15 5.70
  7.56 1.96 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Атромитос» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атромитос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атромитос» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.80 1.07 3.05 1.37 2.23 1.61 1.66 2.14 1.26 3.85 1.07 6.80
9.00 1.02 7.60 1.06 3.14 1.34 2.45 1.55 1.81 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.10 6.10 1.07 6.65
8.50 1.05 6.50 1.09 3.60 1.25 2.55 1.52 2.02 1.87 2.20 1.62 1.40 2.80 1.20 4.20 1.03 10.00 1.17 4.70 1.01 12.00 0.00 20.00
3.28 1.34 3.15 1.35 2.43 1.55 1.79 2.04 2.10 1.74 1.70 2.16 1.29 3.55 1.38 3.01 1.25 3.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.70 2.08 1.33 3.15 1.07 7.20
2.83 1.43 1.87 1.93 1.36 3.12
2.62 1.45 1.82 1.99 1.65 2.15 1.15 5.00 1.08 7.00
2.47 1.53 2.03 1.79 1.56 2.39 1.36 3.07 1.37 2.99 1.20 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.36 1.55 1.57 2.32 1.15 5.00
3.45 1.31 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05
2.44 1.52 1.58 2.25 1.22 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.69
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.40 1.19
Где смотреть матч Атромитос 3:2 ПАОК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный