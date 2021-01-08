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Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
30
Эльведи
Нико
28
Гинтер
Маттиас
25
Бенсебаини
Рами
8
Закария
Денис
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коста
Дуглас
9
Левандовски
Роберт
Боруссия М
4-1-2-1-2
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 8 (4) 0.57
2. Эмболо Брель 3 0.21
3. Хофманн Йонас 2 (2) 0.14
4. Нойхаус Флориан 2 0.14
5. Плеа Алассан 2 0.14
6. Тюрам Маркус 2 0.14
7. Вольф Ханнес 2 0.14
8. Гинтер Маттиас 1 0.07
9. Вендт Оскар 1 0.07
10. Лайнер Штефан 1 0.07
11. Лазаро Валентино 1 0.07
12. Херрман Патрик 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 19 (3) 1.36
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.43
3. Сане Лерой 4 0.29
4. Гнабри Серж 4 0.29
5. Мусиала Джамал 3 0.21
6. Коман Кингсли 2 0.14
7. Киммих Йозуа 2 0.14
8. Горетцка Леон 1 0.07
9. Коста Дуглас 1 0.07
10. Алаба Давид 1 0.07
11. Зюле Никлас 1 0.07
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Эмболо Брель 3 0
4. Бенсебаини Рами 3 0
5. Вендт Оскар 2 0
6. Штиндль Ларс 2 0
7. Херрман Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Лазаро Валентино 2 0
10. Плеа Алассан 1 0
11. Гинтер Маттиас 1 0
12. Закария Денис 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Боатенг Жером 3 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Левандовски Роберт 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Горетцка Леон 1 0
11. Коман Кингсли 1 0
12. Сане Лерой 1 0
13. Эрнандес Люка 1 0
14. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 20% (5) 16% (4) 8% (2) 24% (6) 4% (1) 28% (7)
 Бавария 9.09% (4) 9.09% (4) 25% (11) 20.45% (9) 15.91% (7) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария
Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бавария 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Боруссия М Телеком Кап
Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 3 1 44 - 21 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Байер Л Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 28 - 18 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 6 2 29 - 18 24
6. Вольфсбург Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
7. Боруссия М Заявка 14 5 6 3 25 - 22 21
8. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 23 - 24 20
9. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 8 2 23 - 23 20
10. Аугсбург Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 26 - 21 18
12. Герта Заявка 14 4 4 6 23 - 24 16
13. Хоффенхайм Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
14. Вердер Заявка 14 3 5 6 16 - 23 14
15. Кёльн Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
16. Арминия Заявка 14 3 1 10 9 - 24 10
17. Майнц Заявка 14 1 3 10 14 - 31 6
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 8 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
6. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
8. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 4.75 1.63
Бонус: 10 000 ₽ 4.70 4.70 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 5.20 1.61
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 5.00 1.57
  4.97 4.83 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.40 1.09 3.35 1.33 2.01 1.81 1.63 2.29 1.44 2.80 1.19 4.70
7.10 1.06 6.40 1.09 3.40 1.30 2.79 1.44 2.05 1.89 1.60 2.34 1.41 2.82 1.20 4.20 1.14 4.70 1.04 7.70
15.00 0.00 6.90 1.07 6.00 1.09 3.45 1.29 2.80 1.40 2.08 1.75 2.06 1.80 1.87 1.99 1.67 2.26 1.45 2.60 1.27 3.95 1.20 4.70 1.09 7.70 1.07 7.80 1.01 12.00
8.38 1.10 3.46 1.34 2.77 1.50 2.28 1.69 2.01 1.90 1.80 2.11 1.61 2.46 1.54 2.62 1.42 3.03 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.85 1.89 1.25 3.70
5.20 1.17 3.45 1.31 1.97 1.83 1.47 2.68 1.28 3.68
3.30 1.32 1.88 1.92 1.44 2.85
3.46 1.35 2.35 1.66 1.93 1.98 1.66 2.33 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.60 1.09 2.49 1.50 1.85 1.89 1.48 2.55
5.15 1.17 2.48 1.57 1.80 2.01 1.49 2.62 1.19 4.65
2.46 1.51 1.85 1.89 1.48 2.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.27 1.59
2.35 1.64
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Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария

Исход игры
Боруссия М
3.5% (5)
Ничья
6.9% (10)
Бавария
89.6% (129)
Тотал 2.5
Больше
90.21% (129)
Меньше
9.79% (14)
Обе команды забьют
Да
93.01% (133)
Нет
6.99% (10)
Популярный счёт
1:2 Бавария
60.4% (87)
1:3 Бавария
17.4% (25)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:2 Бавария
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:1 Бавария
2.8% (4)
2:4 Бавария
2.8% (4)
2:1 Боруссия М
2.1% (3)
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