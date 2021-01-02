Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|8 (4)
|0.57
|2.
|Эмболо Брель
|3
|0.21
|3.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.14
|4.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.14
|5.
|Плеа Алассан
|2
|0.14
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.14
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.14
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.07
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.07
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.07
|12.
|Херрман Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|19 (3)
|1.36
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.43
|3.
|Сане Лерой
|4
|0.29
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0.29
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.21
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.14
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.14
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.07
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.07
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.07
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0.07
|12.
|Боатенг Жером
|0
|0
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Эмболо Брель
|3
|0
|4.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|5.
|Вендт Оскар
|2
|0
|6.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|7.
|Херрман Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|10.
|Плеа Алассан
|1
|0
|11.
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|12.
|Закария Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|4
|0
|2.
|Боатенг Жером
|3
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Горетцка Леон
|1
|0
|11.
|Коман Кингсли
|1
|0
|12.
|Сане Лерой
|1
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|14.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|20% (5)
|16% (4)
|8% (2)
|24% (6)
|4% (1)
|28% (7)
|Бавария
|9.09% (4)
|9.09% (4)
|25% (11)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М
Бавария Последние 20 матчей: +16 =4 -0Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария
Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бавария 0:3 Боруссия М Бундеслига Бавария 5:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Боруссия М Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Бавария Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Боруссия М Телеком Кап Боруссия М 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:5 Бавария Телеком Кап Боруссия М 3:4 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|44 - 21
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 22
|21
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 24
|20
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|23 - 23
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 21
|18
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 24
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|15.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 24
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|14 - 31
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|8 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|6.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М - Бавария
Исход игры
Боруссия М
3.4% (2)
Ничья
8.6% (5)
Бавария
87.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
87.72% (50)
Меньше
12.28% (7)
Обе команды забьют
Да
94.74% (54)
Нет
5.26% (3)
Популярный счёт
1:2 Бавария
63.8% (37)
1:3 Бавария
13.8% (8)
1:1 Ничья
6.9% (4)
0:2 Бавария
5.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!