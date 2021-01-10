Ян
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Бохум
33
Эльведи
Ян
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|5
|0.36
|2.
|Вренези Альбион
|3
|0.21
|3.
|Штольце Себастьян
|3 (1)
|0.21
|4.
|Безушков Макс
|3 (1)
|0.21
|5.
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.14
|6.
|Опоку Аарон
|1
|0.07
|7.
|Векессер Эрик
|0
|0
|8.
|Хайн Оливер
|0
|0
|9.
|Калисканер Каан
|0
|0
|10.
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|11.
|Хайстер Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|7
|0.5
|2.
|Цуль Роберт
|7 (2)
|0.5
|3.
|Блум Данни
|3 (1)
|0.21
|4.
|Пантович Милош
|2
|0.14
|5.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.07
|6.
|Теше Роберт
|1
|0.07
|7.
|Данило Соарес
|1
|0.07
|8.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.07
|9.
|Айсфельд Томас
|1
|0.07
|10.
|Новотны Сома
|1
|0.07
|11.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|12.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
|13.
|Лайч Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Векессер Эрик
|7
|0
|2.
|Нахрайнер Себастьян
|6
|0
|3.
|Вренези Альбион
|5
|0
|4.
|Безушков Макс
|4
|0
|5.
|Хайн Оливер
|3
|0
|6.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|7.
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|8.
|Штольце Себастьян
|2
|0
|9.
|Калисканер Каан
|2
|0
|10.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|11.
|Альберс Андреас
|1
|0
|12.
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|13.
|Эльведи Ян
|1
|0
|14.
|Хайстер Флориан
|1
|0
|15.
|Опоку Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|6
|0
|2.
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|3.
|Данило Соарес
|4
|0
|4.
|Блум Данни
|3
|0
|5.
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|6.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|7.
|Лайч Максим
|2
|0
|8.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|10.
|Цуль Роберт
|1
|0
|11.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|12.
|Риман Мануэль
|1
|0
|13.
|Цоллер Симон
|1
|0
|14.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Бохум
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|20% (5)
|28% (7)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +7 =7 -6Гамбург 3:1 Ян Веен Висбаден 0:0 Ян Ян 0:0 Ганновер 96 Хайденхайм 0:0 Ян
Бохум Последние 20 матчей: +11 =3 -6Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум
Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум
Последние игры между собой
Ян: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 15
|27
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 19
|27
|5.
|Фортуна
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 19
|26
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 14
|21
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|12.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 32
|12
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 28
|10
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Ян
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
Победитель
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