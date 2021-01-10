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  3. Германия
Ян
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Бохум
0' 9'
1
Майер
Александер
II
22
Штольце
Себастьян
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
24
Кеннеди
Скотт
5
Гимбер
Бенедикт
9
Джордж
Янн
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
19
Альберс
Андреас
1
Риман
Мануэль
11
Бокхорн
Эберт
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
Ян
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 5 0.36
2. Вренези Альбион 3 0.21
3. Штольце Себастьян 3 (1) 0.21
4. Безушков Макс 3 (1) 0.21
5. Бесте Ян-Никлас 2 0.14
6. Опоку Аарон 1 0.07
7. Векессер Эрик 0 0
8. Хайн Оливер 0 0
9. Калисканер Каан 0 0
10. Саллер Бенедикт 0 0
11. Хайстер Флориан 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 7 0.5
2. Цуль Роберт 7 (2) 0.5
3. Блум Данни 3 (1) 0.21
4. Пантович Милош 2 0.14
5. Ганвула Сильвер 1 0.07
6. Теше Роберт 1 0.07
7. Данило Соарес 1 0.07
8. Чибсах Юссиф 1 0.07
9. Айсфельд Томас 1 0.07
10. Новотны Сома 1 0.07
11. Хольтманн Геррит 0 0
12. Бокхорн Эберт 0 0
13. Лайч Максим 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Векессер Эрик 7 0
2. Нахрайнер Себастьян 6 0
3. Вренези Альбион 5 0
4. Безушков Макс 4 0
5. Хайн Оливер 3 0
6. Гимбер Бенедикт 1 1
7. Саллер Бенедикт 2 0
8. Штольце Себастьян 2 0
9. Калисканер Каан 2 0
10. Мориц Кристоф 1 0
11. Альберс Андреас 1 0
12. Шнайдер Ян-Марк 1 0
13. Эльведи Ян 1 0
14. Хайстер Флориан 1 0
15. Опоку Аарон 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 6 0
2. Гамбоа Кристиан 5 0
3. Данило Соарес 4 0
4. Блум Данни 3 0
5. Ганвула Сильвер 3 0
6. Хольтманн Геррит 1 1
7. Лайч Максим 2 0
8. Лабропулос Василис 2 0
9. Чибсах Юссиф 1 0
10. Цуль Роберт 1 0
11. Айсфельд Томас 1 0
12. Риман Мануэль 1 0
13. Цоллер Симон 1 0
14. Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Бохум 12% (3) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 20% (5) 28% (7)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Гамбург 3:1 Ян Веен Висбаден 0:0 Ян Ян 0:0 Ганновер 96 Хайденхайм 0:0 Ян
Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян
Бохум Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум
Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум

Последние игры между собой

Ян: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Бохум 2:3 Ян Бундеслига 2 Ян 3:1 Бохум Бундеслига 2 Ян 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Ян Бундеслига 2
Бохум 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:2 Ян Бундеслига 2 Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
2. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
3. Бохум 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 15 27
4. Гройтер Фюрт Заявка 15 8 3 4 29 - 19 27
5. Фортуна Заявка 14 8 2 4 21 - 19 26
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Ганновер 96 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 14 21
11. Нюрнберг Заявка 15 5 5 5 22 - 20 20
12. Падерборн 1:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
13. Дармштадт 0:0 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14. Ян 0:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 14 3 3 8 14 - 32 12
17. Санкт-Паули Заявка 15 1 7 7 18 - 28 10
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 15 2 2 11 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
3. Бохум 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Ян 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Падерборн 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Айнтрахт Бр Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Дармштадт 0:0 Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
8. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Падерборн 1:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
15. Санкт-Паули Заявка 8 0 4 4 9 - 14 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 7 0 2 5 6 - 20 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Бохум
3.36
3.47
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.35 2.25
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.40 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.42 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.45 2.25
  3.36 3.47 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.21 2.11 1.65 1.73 2.03 1.45 2.50 1.18 4.50 1.06 7.80
9.60 1.02 8.90 1.04 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.69 2.17 1.44 2.69 1.21 4.05 1.14 4.70 1.04 8.00
10.50 1.02 8.50 1.03 3.55 1.21 2.80 1.31 1.92 1.70 1.93 1.87 1.52 2.42 1.44 2.65 1.21 5.00 1.16 5.55 1.05 8.30 1.04 8.90 0.00 15.00
4.76 1.21 2.90 1.44 2.27 1.68 1.96 1.92 1.74 2.17 1.52 2.62 1.54 2.59 1.44 2.90 1.16 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.20 1.63 1.53 2.41 1.13 5.40
3.04 1.38 2.14 1.71 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.90 1.38 1.90 1.85 1.40 2.80 1.12 5.55 1.08 7.00
2.77 1.47 2.27 1.66 1.76 2.11 1.48 2.71 1.34 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
4.45 1.21 3.15 1.36 1.86 1.94 1.40 2.95 1.26 3.85
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
1.66 2.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
2.85 1.39
Где смотреть матч Ян 0:0 Бохум онлайн

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