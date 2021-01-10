Дармштадт
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Ганновер 96
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
14
Пэк
Сын-Хо
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.6
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.53
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.13
|4.
|Скарке Тим
|2
|0.13
|5.
|Хонзак Матиас
|1
|0.07
|6.
|Платте Феликс
|1
|0.07
|7.
|Рапп Николай
|1
|0.07
|8.
|Хён Иммануэль
|1
|0.07
|9.
|Мелем Марвин
|1
|0.07
|10.
|Берко Эрих
|0
|0
|11.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|12.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|13.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|14.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|6 (2)
|0.4
|2.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.2
|3.
|Твумаси Патрик
|2
|0.13
|4.
|Майна Линтон
|2
|0.13
|5.
|Харагути Генки
|1
|0.07
|6.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.07
|7.
|Хульт Никлас
|1
|0.07
|8.
|Кайзер Доминик
|1
|0.07
|9.
|Муслия Флоран
|1
|0.07
|10.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|11.
|Фалетт Симон
|0
|0
|12.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|4
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Мелем Марвин
|4
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|3
|0
|5.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|6.
|Палссон Виктор
|2
|0
|7.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|8.
|Скарке Тим
|2
|0
|9.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|10.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Дукш Марвин
|3
|0
|3.
|Франке Марсель
|3
|0
|4.
|Фалетт Симон
|1
|1
|5.
|Хульт Никлас
|2
|0
|6.
|Хюберс Тимо
|2
|0
|7.
|Бийол Яка
|2
|0
|8.
|Франц Майк
|1
|0
|9.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|10.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|11.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|12.
|Харагути Генки
|1
|0
|13.
|Муроя Сэй
|1
|0
|14.
|Муслия Флоран
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
|Ганновер 96
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|0
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт
Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум
Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 15
|27
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 19
|27
|5.
|Фортуна
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 19
|26
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 14
|21
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|12.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 32
|12
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 28
|10
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Ян
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
Победитель
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