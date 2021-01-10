  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Дармштадт
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Ганновер 96
0' 8'
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
27
Скарке
Тим
8
Шнелльхардт
Фабиан
26
Бадер
Маттиас
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
14
Пэк
Сын-Хо
19
Дурсун
Сердар
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
27
Шиндлер
Кингсли
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
19
Сулеймани
Вальмир
17
Дукш
Марвин
Дармштадт
3-3-3-1
Ганновер 96
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.6
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.53
3. Палссон Виктор 2 0.13
4. Скарке Тим 2 0.13
5. Хонзак Матиас 1 0.07
6. Платте Феликс 1 0.07
7. Рапп Николай 1 0.07
8. Хён Иммануэль 1 0.07
9. Мелем Марвин 1 0.07
10. Берко Эрих 0 0
11. Пэк Сын-Хо 0 0
12. Херрман Патрик II 0 0
13. Май Ларс-Лукас 0 0
14. Пфайффер Патрик 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 6 (2) 0.4
2. Вайдандт Хендрик 3 0.2
3. Твумаси Патрик 2 0.13
4. Майна Линтон 2 0.13
5. Харагути Генки 1 0.07
6. Сулеймани Вальмир 1 0.07
7. Хульт Никлас 1 0.07
8. Кайзер Доминик 1 0.07
9. Муслия Флоран 1 0.07
10. Башдаш Барыш 0 0
11. Фалетт Симон 0 0
12. Шиндлер Кингсли 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 4 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Мелем Марвин 4 0
4. Холланд Фабиан 3 0
5. Херрман Патрик II 1 1
6. Палссон Виктор 2 0
7. Шнелльхардт Фабиан 2 0
8. Скарке Тим 2 0
9. Бадер Маттиас 1 0
10. Станилевич Адриан 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Дукш Марвин 3 0
3. Франке Марсель 3 0
4. Фалетт Симон 1 1
5. Хульт Никлас 2 0
6. Хюберс Тимо 2 0
7. Бийол Яка 2 0
8. Франц Майк 1 0
9. Башдаш Барыш 1 0
10. Твумаси Патрик 1 0
11. Сулеймани Вальмир 1 0
12. Харагути Генки 1 0
13. Муроя Сэй 1 0
14. Муслия Флоран 1 0
15. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5) 15.38% (4) 7.69% (2) 38.46% (10)
 Ганновер 96 11.11% (2) 16.67% (3) 0 33.33% (6) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт
Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум
Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Бундеслига 2 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 2:1 Ганновер 96 Кубок
Дармштадт 2:2 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
2. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
3. Бохум 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 15 27
4. Гройтер Фюрт Заявка 15 8 3 4 29 - 19 27
5. Фортуна Заявка 14 8 2 4 21 - 19 26
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Ганновер 96 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 14 21
11. Нюрнберг Заявка 15 5 5 5 22 - 20 20
12. Падерборн 1:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
13. Дармштадт 0:0 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14. Ян 0:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 14 3 3 8 14 - 32 12
17. Санкт-Паули Заявка 15 1 7 7 18 - 28 10
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 15 2 2 11 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
3. Бохум 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Ян 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Падерборн 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Айнтрахт Бр Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Дармштадт 0:0 Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
8. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Падерборн 1:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
15. Санкт-Паули Заявка 8 0 4 4 9 - 14 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 7 0 2 5 6 - 20 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Ганновер 96
2.84
3.55
2.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.55 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.30 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.55 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.35 2.50
  2.84 3.21 2.66

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 2.95 1.37 1.97 1.78 1.57 2.31 1.39 2.85 1.14 5.20 1.05 8.40
10.75 1.01 10.50 1.02 3.98 1.22 3.32 1.33 2.19 1.75 1.68 2.19 1.37 2.99 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
11.00 1.02 8.50 1.05 3.80 1.22 2.90 1.36 1.95 1.78 1.82 2.03 1.52 2.42 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.55 1.03 9.70 1.04 9.10 0.00 17.00
4.14 1.25 2.58 1.54 2.09 1.80 1.83 2.06 1.62 2.37 1.43 2.94 1.49 2.75 1.39 3.13 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.99 1.76 1.45 2.65 1.11 6.00
3.30 1.33 2.09 1.74 1.48 2.65 1.19 4.75 1.13 6.00
3.05 1.35 2.03 1.75 1.42 2.75 1.13 5.30 1.09 6.50
2.66 1.50 2.18 1.71 1.69 2.22 1.44 2.86 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.21 4.10
4.25 1.22 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.21 4.40
2.85 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.10 1.39
Где смотреть матч Дармштадт 0:0 Ганновер 96 онлайн

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