Падерборн
1:1
Первый тайм: 9'
Стадион: Бентелер Арена
Эрцгебирге Ауэ
1:0
4' ГолМихель Свен
1:1
6' ГолКрюгер Флориан
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
26
Гонтер
Сёрен
17
Ризе
Филипп
31
Цолински
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
4'
1:0
6'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Србени Деннис
|6 (4)
|0.43
|2.
|Фюрих Крис
|6
|0.43
|3.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.14
|4.
|Терраццино Марко
|1
|0.07
|5.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.07
|6.
|Михель Свен
|1
|0.07
|7.
|Шалленберг Рон
|1
|0.07
|8.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|9.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.64
|2.
|Крюгер Флориан
|7
|0.5
|3.
|Цолински Бен
|2
|0.14
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.07
|5.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.07
|6.
|Баумгарт Том
|1
|0.07
|7.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.07
|8.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.07
|9.
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|10.
|Ризе Филипп
|0
|0
|11.
|Брайткройц Стив
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шалленберг Рон
|4
|1
|2.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|1
|3.
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|4.
|Дерфлер Йоханнес
|3
|0
|5.
|Терраццино Марко
|2
|0
|6.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|7.
|Србени Деннис
|2
|0
|8.
|Коллинс Джамилу
|2
|0
|9.
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|10.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|11.
|Фюрих Крис
|2
|0
|12.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|13.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|14.
|Окороджи Чима
|1
|0
|15.
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|16.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|17.
|Анану Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|3
|1
|2.
|Цолински Бен
|4
|0
|3.
|Ризе Филипп
|3
|0
|4.
|Риццуто Калоджеро
|1
|1
|5.
|Баумгарт Том
|1
|1
|6.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|7.
|Самсон Луис
|2
|0
|8.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|9.
|Фандрих Клеменс
|1
|0
|10.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0
|11.
|Баллас Флориан
|1
|0
|12.
|Крюгер Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|Эрцгебирге Ауэ
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр
Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Эрцгебирге Ауэ: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Падерборн 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Падерборн 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Падерборн Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Падерборн Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 6:0 Падерборн Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 14
|29
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 15
|27
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 19
|27
|5.
|Фортуна
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 19
|26
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|26 - 23
|22
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 14
|21
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 20
|20
|12.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 20
|18
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 31
|14
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 32
|12
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 28
|10
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Бохум
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|5.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Ян
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|15.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Бохум
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|17 - 17
|10
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 17
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
Победитель
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