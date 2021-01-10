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  2. Матчи
  3. Германия
Падерборн
1:1
Первый тайм: 9'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
4' Гол
Михель Свен
1:1
6' Гол
Крюгер Флориан
9'
17
Цингерле
Леопольд
16
Дерфлер
Йоханнес
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
36
Окороджи
Чима
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
23
Тальхаммер
Максимилиан
8
Шалленберг
Рон
11
Михель
Свен
18
Србени
Деннис
1
Меннель
Мартин
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
11
Крюгер
Флориан
7
Хоксхайдт
Ян
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
Падерборн
4-5-1
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

Ход матча

4'
Михель Свен
1:0
6'
1:1
Крюгер Флориан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Србени Деннис 6 (4) 0.43
2. Фюрих Крис 6 0.43
3. Хюнемайер Уве 2 0.14
4. Терраццино Марко 1 0.07
5. Дерфлер Йоханнес 1 0.07
6. Михель Свен 1 0.07
7. Шалленберг Рон 1 0.07
8. Юстван Юлиан 0 0
9. Ингельссон Сванте 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 9 (1) 0.64
2. Крюгер Флориан 7 0.5
3. Цолински Бен 2 0.14
4. Штраус Джон-Патрик 1 0.07
5. Назаров Дмитрий II 1 0.07
6. Баумгарт Том 1 0.07
7. Цулехнер Филипп 1 0.07
8. Какуталуа Малкольм 1 0.07
9. Хоксхайдт Ян 0 0
10. Ризе Филипп 0 0
11. Брайткройц Стив 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Шалленберг Рон 4 1
2. Антви-Аджей Кристофер 2 1
3. Хюнемайер Уве 3 0
4. Дерфлер Йоханнес 3 0
5. Терраццино Марко 2 0
6. Шонлау Себастьян 2 0
7. Србени Деннис 2 0
8. Коллинс Джамилу 2 0
9. Овусу Принс-Осеи 2 0
10. Ингельссон Сванте 2 0
11. Фюрих Крис 2 0
12. Коррейя Марсель 1 0
13. Цингерле Леопольд 1 0
14. Окороджи Чима 1 0
15. Василиадис Себастиан 1 0
16. Тальхаммер Максимилиан 1 0
17. Анану Фредерик 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 3 1
2. Цолински Бен 4 0
3. Ризе Филипп 3 0
4. Риццуто Калоджеро 1 1
5. Баумгарт Том 1 1
6. Гнятич Огнен 2 0
7. Самсон Луис 2 0
8. Гонтер Сёрен 2 0
9. Фандрих Клеменс 1 0
10. Назаров Дмитрий II 1 0
11. Баллас Флориан 1 0
12. Крюгер Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 11.11% (2) 33.33% (6) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2)
 Эрцгебирге Ауэ 17.39% (4) 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр
Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн Виденбрюк 0:5 Падерборн Фортуна 1:0 Падерборн Боруссия Д 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Боруссия М
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Эрцгебирге Ауэ: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Товарищеские матчи Эрцгебирге Ауэ 0:2 Падерборн Бундеслига 2
Падерборн 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Падерборн 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Падерборн Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Падерборн Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 6:0 Падерборн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 15 9 3 3 31 - 19 30
2. Хольштайн Киль Заявка 15 8 5 2 24 - 14 29
3. Бохум 0:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 15 27
4. Гройтер Фюрт Заявка 15 8 3 4 29 - 19 27
5. Фортуна Заявка 14 8 2 4 21 - 19 26
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
7. Карлсруэ Заявка 15 7 1 7 26 - 23 22
8. Оснабрюк Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
9. Хайденхайм Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
10. Ганновер 96 0:0 Заявка 15 6 3 6 19 - 14 21
11. Нюрнберг Заявка 15 5 5 5 22 - 20 20
12. Падерборн 1:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
13. Дармштадт 0:0 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14. Ян 0:0 Заявка 15 4 6 5 18 - 20 18
15. Зандхаузен Заявка 15 4 2 9 16 - 31 14
16. Айнтрахт Бр Заявка 14 3 3 8 14 - 32 12
17. Санкт-Паули Заявка 15 1 7 7 18 - 28 10
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 15 2 2 11 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Хайденхайм Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
3. Бохум 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
5. Гамбург Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
6. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Хольштайн Киль Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Ян 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
10. Падерборн 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Гройтер Фюрт Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Айнтрахт Бр Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
14. Карлсруэ Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
15. Дармштадт 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
16. Оснабрюк Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 2 5 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
2. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
3. Оснабрюк Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Гамбург Заявка 7 4 2 1 13 - 10 14
5. Карлсруэ Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
6. Бохум 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Дармштадт 0:0 Заявка 8 3 1 4 17 - 17 10
8. Эрцгебирге Ауэ 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Нюрнберг Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Падерборн 1:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11. Фортуна Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Ян 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Ганновер 96 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Хайденхайм Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
15. Санкт-Паули Заявка 8 0 4 4 9 - 14 4
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
17. Зандхаузен Заявка 7 1 0 6 4 - 17 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 7 0 2 5 6 - 20 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.93
4.00
4.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.79 3.80 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 4.00 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 4.00 4.40
  1.93 3.82 3.88

Самый высокий коэффициент на матч «Падерборн» – «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Падерборн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Падерборн» – «Эрцгебирге Ауэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 2.25 1.60 1.79 1.95 1.51 2.45 1.20 4.30 1.07 7.40
13.00 1.00 11.75 1.01 4.70 1.18 3.85 1.26 2.41 1.63 1.86 1.94 1.53 2.43 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.75
17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.70 1.25 2.33 1.59 2.08 1.73 1.84 1.97 1.52 2.44 1.27 3.60 1.20 4.20 1.08 7.10 1.06 7.80 1.01 13.00
5.07 1.19 2.34 1.65 2.08 1.81 1.83 2.07 1.64 2.36 1.52 2.65 2.54 1.55 2.14 1.76 1.91 1.97 1.66 2.30 1.52 2.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.35 1.30 2.28 1.59 1.55 2.35 1.14 5.20
3.52 1.30 2.32 1.61 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.35 1.59 1.55 2.35 1.20 4.20
3.01 1.42 2.38 1.63 1.83 2.08 1.57 2.50 1.39 3.17 2.87 1.43 2.36 1.62 1.84 2.02 1.52 2.58 1.37 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.94 1.80 1.28 3.50
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
3.40 1.28 1.91 1.83 1.48 2.55 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.28
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.75 1.42
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