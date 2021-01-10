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  2. Матчи
  3. Германия
Арминия
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Герта
0' 15'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Доан
Рицу
16
Кунце
Фабиан
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
14
Альдерете
Омар
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
8
Гендузи
Маттео
11
Лукебакио
Доди
15
Кордоба
Джон
17
Миттельштедт
Максимилиан
Арминия
4-4-2
Герта
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.13
2. Клос Фабиан 2 0.13
3. Шипплок Свен 1 0.07
4. Эдмундссон Йохан 1 0.07
5. Притль Мануэль 1 0.07
6. Суку Себио 1 0.07
7. Ортега Штефан 0 0
8. Де Медина Натан 0 0
9. Кордова Серхио 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.4
2. Пёнтек Кшиштоф 4 0.27
3. Кордоба Джон 4 0.27
4. Лукебакио Доди 3 0.2
5. Пекарик Петер 2 0.13
6. Гендузи Маттео 2 0.13
7. Нганкам Жессик 1 0.07
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Клос Фабиан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Притль Мануэль 1 0
9. Ортега Штефан 1 0
10. Суку Себио 1 0
11. Доан Рицу 1 0
12. Хартель Марсель 1 0
13. Пипер Амос 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 6 0
2. Тусар Люка 3 0
3. Гендузи Маттео 3 0
4. Зефёйк Дейовайсио 1 1
5. Пекарик Петер 2 0
6. Пёнтек Кшиштоф 2 0
7. Боята Дедрик 1 0
8. Платтенхардт Марвин 1 0
9. Кордоба Джон 1 0
10. Штарк Никлас 1 0
11. Миттельштедт Максимилиан 1 0
12. Торунарига Джордан 1 0
13. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)
 Герта 9.09% (2) 0 22.73% (5) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия
Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд
Герта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта
Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Герта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Герта 4:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 0:2 Герта Кубок Арминия 0:0 Герта Кубок Арминия 1:3 Герта Бундеслига 2
Герта 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:1 Арминия Бундеслига Герта 1:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
3. Байер Л Заявка 15 8 5 2 30 - 15 29
4. Боруссия Д Заявка 15 9 1 5 31 - 19 28
5. Унион Берлин Заявка 15 6 7 2 31 - 20 25
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
12. Герта 0:0 Заявка 15 4 5 6 23 - 24 17
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Арминия 0:0 Заявка 15 3 2 10 9 - 24 11
16. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 8 3 4 1 19 - 11 13
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Герта 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
12. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
13. Арминия 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта 0:0 Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Арминия 7.6% (11)
X 29.2% (42)
Герта 63.2% (91)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Герта
4.50
3.82
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.75 1.80
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.60 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.82 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.75 1.83
  4.31 3.63 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.70 1.29 2.85 1.44 1.92 1.89 1.52 2.55 1.36 3.20 1.13 6.00
9.30 1.02 8.40 1.05 3.18 1.33 2.45 1.55 1.96 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.14 5.20 1.09 5.80 1.01 11.25
11.50 1.04 8.40 1.08 3.60 1.29 2.85 1.44 2.20 1.84 1.93 1.89 1.73 2.18 1.52 2.60 1.36 3.25 1.16 5.40 1.11 5.90 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.00
3.77 1.30 2.97 1.44 2.89 1.46 2.27 1.69 1.96 1.94 1.74 2.20 1.53 2.66 1.36 3.36 1.13 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.75 1.09 6.40
2.79 1.44 1.86 1.94 1.38 3.04 1.14 5.65 1.10 6.95
2.90 1.40 1.94 1.85 1.41 3.15 1.12 5.43 1.08 6.51
3.08 1.42 2.53 1.58 1.97 1.93 1.60 2.47 1.43 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
3.52 1.30 2.48 1.54 1.62 2.30 1.29 3.60 1.20 4.70
3.90 1.25 2.85 1.39 1.75 2.03 1.26 3.25 1.17 4.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.73 2.04
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
3.25 1.32
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Герта

Исход игры
Арминия
7.6% (11)
Ничья
29.2% (42)
Герта
63.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:2 Герта
33.3% (48)
1:1 Ничья
25% (36)
0:1 Герта
19.4% (28)
0:2 Герта
5.6% (8)
2:1 Арминия
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:0 Арминия
2.8% (4)
1:3 Герта
2.1% (3)
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