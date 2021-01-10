Арминия
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Шюко-Арена
Герта
16
Кунце
Фабиан
10
Ябо
Рейнольд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|2
|0.13
|2.
|Клос Фабиан
|2
|0.13
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.07
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.07
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Суку Себио
|1
|0.07
|7.
|Ортега Штефан
|0
|0
|8.
|Де Медина Натан
|0
|0
|9.
|Кордова Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.4
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.27
|3.
|Кордоба Джон
|4
|0.27
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.2
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.13
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.13
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.07
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Клос Фабиан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Кунце Фабиан
|2
|0
|8.
|Притль Мануэль
|1
|0
|9.
|Ортега Штефан
|1
|0
|10.
|Суку Себио
|1
|0
|11.
|Доан Рицу
|1
|0
|12.
|Хартель Марсель
|1
|0
|13.
|Пипер Амос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Тусар Люка
|3
|0
|3.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|4.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0
|6.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|7.
|Боята Дедрик
|1
|0
|8.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|9.
|Кордоба Джон
|1
|0
|10.
|Штарк Никлас
|1
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|13.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Герта
|9.09% (2)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +4 =4 -12Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия
Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд
Герта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта
Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Герта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 15
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 19
|28
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 24
|17
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|9 - 24
|11
|16.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 11
|13
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Герта
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арминия 0:0 Герта
Исход игры
Арминия
7.6% (11)
Ничья
29.2% (42)
Герта
63.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:2 Герта
33.3% (48)
1:1 Ничья
25% (36)
0:1 Герта
19.4% (28)
0:2 Герта
5.6% (8)
2:1 Арминия
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:0 Арминия
2.8% (4)
1:3 Герта
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!