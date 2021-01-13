Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|10 (1)
|0.53
|2.
|Питтас Яннис
|9
|0.47
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.26
|4.
|Матей Флорентин
|5 (2)
|0.26
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.16
|6.
|Дабо Багали
|2
|0.11
|7.
|Салаи Аттила
|2
|0.11
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.05
|9.
|Маркович Саша
|1
|0.05
|10.
|Агирре Диего
|1
|0.05
|11.
|Педру Жоау
|1
|0.05
|12.
|Денич Джордже
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Асанте Эрнест
|6
|0.32
|2.
|Папулис Фотис
|4
|0.21
|3.
|Ционис Маринос
|4
|0.21
|4.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.21
|5.
|Кусулос Янис
|3
|0.16
|6.
|Дюриш Михал
|2
|0.11
|7.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.11
|8.
|Кику Франсишку
|1
|0.05
|9.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.05
|10.
|Какулис Андроникос
|1
|0.05
|11.
|Лойзу Лойзос
|1
|0.05
|12.
|Сене Кали
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|4
|0
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|4.
|Матей Флорентин
|3
|0
|5.
|Салаи Аттила
|3
|0
|6.
|Дигин Николя
|2
|0
|7.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|8.
|Юсте Эктор
|2
|0
|9.
|Питтас Яннис
|2
|0
|10.
|Денич Джордже
|2
|0
|11.
|Роберж Валентин
|1
|0
|12.
|Маркович Саша
|1
|0
|13.
|Дабо Багали
|1
|0
|14.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|15.
|Агирре Диего
|1
|0
|16.
|Педру Жоау
|1
|0
|17.
|Кателарис Фанос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|3
|1
|2.
|Гомес Хорди
|4
|0
|3.
|Лекьякс Ян
|3
|0
|4.
|Губочан Томаш
|2
|0
|5.
|Асанте Эрнест
|2
|0
|6.
|Кику Франсишку
|2
|0
|7.
|Харис Мавриас
|2
|0
|8.
|Кусулос Янис
|2
|0
|9.
|Абдуллахи Шеху
|2
|0
|10.
|Дюриш Михал
|1
|0
|11.
|Папулис Фотис
|1
|0
|12.
|Ционис Маринос
|1
|0
|13.
|Какулис Андроникос
|1
|0
|14.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|15.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|16.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|7.32% (3)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|Омония
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон
Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон
Омония Последние 20 матчей: +9 =5 -6АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис
Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Омония: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Аполлон 3:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|19
|12
|4
|3
|41 - 16
|40
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|18
|12
|2
|4
|33 - 17
|38
|3.
|Омония
|0:0
|19
|10
|7
|2
|31 - 12
|37
|4.
|Анортосис
|19
|11
|3
|5
|30 - 19
|36
|5.
|АЕК Ларнака
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|6.
|Докса Катокопия
|19
|6
|7
|6
|21 - 23
|25
|7.
|Олимпиакос Никосия
|18
|7
|3
|8
|16 - 28
|24
|8.
|Неа Саламина
|19
|7
|3
|9
|21 - 27
|24
|9.
|Пафос
|19
|6
|6
|7
|22 - 17
|24
|10.
|АПОЭЛ
|18
|5
|5
|8
|16 - 19
|20
|11.
|Эрмис Арадиппу
|19
|3
|8
|8
|10 - 26
|17
|12.
|Кармиотисса
|19
|3
|7
|9
|19 - 31
|16
|13.
|Эносис
|18
|3
|6
|9
|16 - 31
|15
|14.
|Этникос Ахна
|19
|2
|6
|11
|13 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|8
|1
|0
|24 - 6
|25
|2.
|Анортосис
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Омония
|0:0
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|5.
|Пафос
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|6.
|Аполлон
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Докса Катокопия
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|9.
|АПОЭЛ
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|10.
|Олимпиакос Никосия
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|12.
|Эносис
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|14.
|Эрмис Арадиппу
|9
|0
|5
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|2.
|Омония
|0:0
|10
|4
|4
|2
|18 - 9
|16
|3.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|9
|4
|1
|4
|8 - 17
|13
|6.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|3
|4
|6 - 12
|12
|7.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Неа Саламина
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Докса Катокопия
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|Эносис
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|12.
|Кармиотисса
|9
|1
|3
|5
|12 - 19
|6
|13.
|Пафос
|10
|1
|3
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Этникос Ахна
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
Победитель
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