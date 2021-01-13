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Аполлон
0:0
Конец матча
Омония
0'
45' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
74' Желтая карточка
Абдуллахи Шеху
90' Желтая карточка
Василиу Гиоргос
90'+3
Аполлон
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 10 (1) 0.53
2. Питтас Яннис 9 0.47
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.26
4. Матей Флорентин 5 (2) 0.26
5. Янниотас Яннис 3 0.16
6. Дабо Багали 2 0.11
7. Салаи Аттила 2 0.11
8. Ларссон Даниэль 1 0.05
9. Маркович Саша 1 0.05
10. Агирре Диего 1 0.05
11. Педру Жоау 1 0.05
12. Денич Джордже 1 0.05
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Асанте Эрнест 6 0.32
2. Папулис Фотис 4 0.21
3. Ционис Маринос 4 0.21
4. Ботеак Эрик 4 (2) 0.21
5. Кусулос Янис 3 0.16
6. Дюриш Михал 2 0.11
7. Сантос Тьяго III 2 0.11
8. Кику Франсишку 1 0.05
9. Люфтнер Михаэл 1 0.05
10. Какулис Андроникос 1 0.05
11. Лойзу Лойзос 1 0.05
12. Сене Кали 1 0.05

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 5 0
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Янниотас Яннис 3 0
4. Матей Флорентин 3 0
5. Салаи Аттила 3 0
6. Дигин Николя 2 0
7. Бенсоп Чарлисон 2 0
8. Кириаку Хараламбос 2 0
9. Юсте Эктор 2 0
10. Питтас Яннис 2 0
11. Денич Джордже 2 0
12. Роберж Валентин 1 0
13. Маркович Саша 1 0
14. Дабо Багали 1 0
15. Агирре Диего 1 0
16. Педру Жоау 1 0
17. Кателарис Фанос 1 0
Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 3 1
2. Гомес Хорди 4 0
3. Лекьякс Ян 3 0
4. Абдуллахи Шеху 3 0
5. Губочан Томаш 2 0
6. Асанте Эрнест 2 0
7. Кику Франсишку 2 0
8. Харис Мавриас 2 0
9. Кусулос Янис 2 0
10. Дюриш Михал 1 0
11. Папулис Фотис 1 0
12. Ционис Маринос 1 0
13. Какулис Андроникос 1 0
14. Лойзу Лойзос 1 0
15. Харалампус Харалампос 1 0
16. Konstantinos Venizelos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 7.32% (3) 12.2% (5) 24.39% (10) 24.39% (10) 12.2% (5) 19.51% (8)
 Омония 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 6.67% (2) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон
Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон
Омония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис
Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Омония: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Омония 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 3:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 19 12 4 3 41 - 16 40
2. АЕЛ Лимаcсол 18 12 2 4 33 - 17 38
3. Омония 19 10 7 2 31 - 12 37
4. Анортосис 19 11 3 5 30 - 19 36
5. АЕК Ларнака 19 9 3 7 26 - 18 30
6. Докса Катокопия 19 6 7 6 21 - 23 25
7. Олимпиакос Никосия 18 7 3 8 16 - 28 24
8. Неа Саламина 19 7 3 9 21 - 27 24
9. Пафос 19 6 6 7 22 - 17 24
10. АПОЭЛ 18 5 5 8 16 - 19 20
11. Эрмис Арадиппу 19 3 8 8 10 - 26 17
12. Кармиотисса 19 3 7 9 19 - 31 16
13. Эносис 18 3 6 9 16 - 31 15
14. Этникос Ахна 19 2 6 11 13 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 9 8 1 0 24 - 6 25
2. Анортосис 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Омония 9 6 3 0 13 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 15 - 8 19
5. Пафос 9 5 3 1 17 - 6 18
6. Аполлон 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Докса Катокопия 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Неа Саламина 10 4 2 4 14 - 16 14
9. АПОЭЛ 10 3 3 4 10 - 11 12
10. Олимпиакос Никосия 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Кармиотисса 10 2 4 4 7 - 12 10
12. Эносис 9 1 4 4 7 - 15 7
13. Этникос Ахна 10 2 1 7 7 - 17 7
14. Эрмис Арадиппу 9 0 5 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 7 2 1 25 - 8 23
2. Омония 10 4 4 2 18 - 9 16
3. Анортосис 10 4 2 4 14 - 12 14
4. АЕЛ Лимаcсол 9 4 1 4 9 - 11 13
5. Олимпиакос Никосия 9 4 1 4 8 - 17 13
6. Эрмис Арадиппу 10 3 3 4 6 - 12 12
7. АЕК Ларнака 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Неа Саламина 9 3 1 5 7 - 11 10
9. Докса Катокопия 10 2 4 4 8 - 13 10
10. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 8 8
11. Эносис 9 2 2 5 9 - 16 8
12. Кармиотисса 9 1 3 5 12 - 19 6
13. Пафос 10 1 3 6 5 - 11 6
14. Этникос Ахна 9 0 5 4 6 - 14 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 1.27 7.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.23 3.25 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.42 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.50 3.25
  2.26 3.22 3.42

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 1.88 1.85 1.51 2.46 1.35 3.05 1.12 5.60
8.70 1.03 3.55 1.25 2.85 1.39 1.99 1.86 1.53 2.40 1.34 2.98 1.14 4.85
1.65 2.20 8.50 1.05 1.08 7.00 2.75 1.42 2.07 1.76 1.05 8.50 1.71 2.14 1.51 2.55 1.20 4.15 1.14 5.20 1.11 5.90 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
3.88 1.26 2.98 1.40 2.31 1.63 1.97 1.86 1.75 2.10 1.53 2.53 1.35 3.20 1.11 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.75 1.10 6.40
3.04 1.35 2.02 1.74 1.45 2.62
1.40 2.85 1.94 1.86 1.03 9.75 1.13 5.60
3.07 1.38 2.53 1.53 1.98 1.86 1.59 2.38 1.43 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.75 1.42 1.73 2.04 1.20 4.30
2.77 1.41 1.71 2.06 1.30 3.32
2.75 1.42 1.70 2.06 1.30 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.10
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
12.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.15 1.33
Где смотреть матч Аполлон 0:0 Омония онлайн

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