Эйпен
2:0
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Андерлехт
14' Желтая карточкаВлап Михел
39' Красная карточкаЛоуренс Кемар
40' Желтая карточкаПетерс Стеф
41' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
1:0
75' ГолПревляк Смаил
2:0
86' ГолПревляк Смаил
90' Желтая карточкаМиазга Мэтт
90' Желтая карточкаН'Дри Конан
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
11
Баби
Амара
26
Колс
Йенс
20
Миазга
Мэтт
10
Влап
Михел
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Баби АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
14'
39'
40'
75'
1:0
86'
2:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|9 (1)
|0.43
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.19
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.19
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.1
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.05
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.05
|7.
|Кох Менно
|1
|0.05
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.05
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|10 (5)
|0.48
|2.
|Тау Перси
|4
|0.19
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.1
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.1
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.1
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.1
|7.
|Мукайру Пол
|2
|0.1
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.1
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.1
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.05
|11.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Адриано Коррея
|3
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|8.
|Нгой Жульен
|3
|0
|9.
|Каембе Эдо
|3
|0
|10.
|Агбаду Эммануэль
|1
|1
|11.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|12.
|Коне Мамаду
|2
|0
|13.
|Дефурни Тео
|2
|0
|14.
|Превляк Смаил
|2
|0
|15.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|11.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|12.
|Димата Ландри
|2
|0
|13.
|Амузу Френсис
|2
|0
|14.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|15.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|16.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|17.
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|18.
|Куллен Джош
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Докю Жереми
|1
|0
|22.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|Андерлехт
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =8 -5Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем
Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|6.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|8.
|Остенде
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 25
|29
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 28
|29
|10.
|Стандард
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 34
|27
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|27 - 36
|19
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 42
|19
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|5.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|6.
|Остенде
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 14
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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