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Эйпен
2:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
14' Желтая карточка
Влап Михел
39' Красная карточка
Лоуренс Кемар
40' Желтая карточка
Петерс Стеф
41' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
1:0
75' Гол
Превляк Смаил
2:0
86' Гол
Превляк Смаил
90' Желтая карточка
Миазга Мэтт
90' Желтая карточка
Н'Дри Конан
90'+6
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
6
Пулен
Бенуа
11
Баби
Амара
22
Агбаду
Эммануэль
26
Колс
Йенс
21
Адриано
Коррея
7
Нгой
Жульен
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
1
Велленройтер
Тимон
92
Лоуренс
Кемар
42
Делькруа
Ханнес
20
Миазга
Мэтт
54
Сарделла
Киллиан
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
10
Влап
Михел
8
Куллен
Джош
12
Мукайру
Пол
7
Нмеча
Лукас
40
Амузу
Френсис
Эйпен
3-4-3
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 9 (1) 0.43
2. Мусона Ноуледж 4 0.19
3. Нгой Жульен 4 0.19
4. Петерс Стеф 2 0.1
5. Эрис Жонатан 1 0.05
6. Колс Йенс 1 0.05
7. Кох Менно 1 0.05
8. Агбаду Эммануэль 1 0.05
9. Нуху Айзек 1 0.05
10. Адриано Коррея 0 0
11. Н'Дри Конан 0 0
12. Схоутерден Нильс 0 0
13. Коне Мамаду 0 0
14. Каембе Эдо 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 10 (5) 0.48
2. Тау Перси 4 0.19
3. Докю Жереми 2 0.1
4. Мурильо Микаэль 2 0.1
5. Требель Адриен 2 0.1
6. Версхарен Яри 2 0.1
7. Мукайру Пол 2 0.1
8. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.1
9. Димата Ландри 2 (1) 0.1
10. Михайличенко Богдан 1 0.05
11. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 6 0
2. Колс Йенс 6 0
3. Амат Хорди 4 0
4. Кох Менно 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Адриано Коррея 3 0
7. Мусона Ноуледж 3 0
8. Нгой Жульен 3 0
9. Каембе Эдо 3 0
10. Агбаду Эммануэль 1 1
11. Пулен Бенуа 2 0
12. Коне Мамаду 2 0
13. Дефурни Тео 2 0
14. Превляк Смаил 2 0
15. Н'Дри Конан 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Нуху Айзек 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Лоуренс Кемар 2 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Миазга Мэтт 2 0
11. Михайличенко Богдан 2 0
12. Димата Ландри 2 0
13. Амузу Френсис 2 0
14. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
15. Лиссенс Лукас 0 1
16. Враньеш Огнен 1 0
17. Велленройтер Тимон 1 0
18. Куллен Джош 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Докю Жереми 1 0
22. Арнстад Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 27.27% (6) 9.09% (2) 18.18% (4)
 Андерлехт 6.9% (2) 10.34% (3) 27.59% (8) 20.69% (6) 24.14% (7) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем
Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Андерлехт 1:1 Эйпен Первый дивизион А Андерлехт 6:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Эйпен Лига Про Эйпен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 7:0 Эйпен Кубок Бельгии Эйпен 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 4:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк Заявка 20 11 5 4 43 - 25 38
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
5. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
6. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 20 9 3 8 41 - 42 30
8. Остенде Заявка 20 8 5 7 28 - 25 29
9. Кортрейк Заявка 20 8 5 7 26 - 28 29
10. Стандард Заявка 20 7 7 6 25 - 22 28
11. Зульте-Варегем Заявка 20 8 3 9 27 - 34 27
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Серкль Брюгге Заявка 20 6 1 13 27 - 36 19
17. Васланд-Беверен Заявка 20 5 4 11 26 - 42 19
18. Мускрон-Перювельз Заявка 20 4 5 11 16 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 6 2 2 25 - 17 20
4. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
5. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
6. Остенде Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
14. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
15. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Генк Заявка 10 5 2 3 19 - 14 17
3. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
11. Васланд-Беверен Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Влап Михел уходит с поля. Мурильо Микаэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    41'
    Велленройтер Тимон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    УДАЛЕНИЕ! - Лоуренс Кемар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    14'
    Влап Михел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.45 3.55 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.68 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 1.65 4.80
  1.14 6.28 39.14

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.65 1.26 2.85 1.39 1.93 1.81 1.54 2.38 1.36 2.95 1.13 5.40
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 8.90
1.80 1.95 1.22 4.00 1.12 5.55 1.15 5.00 1.10 6.25 1.69 2.17 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 9.70 1.01 10.00 0.00 18.00
2.91 1.41 2.39 1.59 1.86 1.98 1.53 2.54 1.69 2.20 1.41 2.91 1.55 2.50 1.42 2.95 1.62 2.34 1.46 2.79 1.54 2.58 1.49 2.71 1.35 3.29 1.12 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.37 1.96 1.79 1.43 2.70 1.10 6.20
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.85
1.48 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.30 3.50 1.16 5.30 1.38 3.07 1.25 3.91 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.00 1.21 4.20
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.35 3.20 1.19 4.65
2.75 1.42 1.70 2.06 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.07
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.30 1.29
Где смотреть матч Эйпен 2:0 Андерлехт онлайн

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