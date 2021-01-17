24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
26
Желен
Жереми
14
Де
Паув
Нилл
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияс ДаворВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Нана АмпомаНападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|9 (1)
|0.43
|2.
|Букари Осман
|3
|0.14
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.14
|4.
|Кумс Свен
|2 (1)
|0.1
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.1
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.1
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.1
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.05
|9.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.05
|10.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.05
|11.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.05
|12.
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.38
|2.
|Рафаэлов Лиор
|6 (1)
|0.29
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.14
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.1
|5.
|Хонгла Мартин
|2
|0.1
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.1
|7.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.1
|8.
|Пий Джуниор
|2
|0.1
|9.
|Арун Фарис
|1
|0.05
|10.
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|11.
|Нана Ампома
|1
|0.05
|12.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.05
|13.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|16.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Дорш Никлас
|3
|0
|3.
|Яремчук Роман
|1
|1
|4.
|Кумс Свен
|2
|0
|5.
|Безус Роман
|2
|0
|6.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|7.
|Марре Сулейман
|2
|0
|8.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|9.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|10.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|11.
|Болат Синан
|1
|0
|12.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|13.
|Ботака Жордан
|1
|0
|14.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|15.
|Овусу Элиша
|1
|0
|16.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|17.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|18.
|Букари Осман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|3.
|Бута
|5
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0
|5.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|6.
|Хонгла Мартин
|4
|0
|7.
|Желен Жереми
|1
|1
|8.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|9.
|Сек Абдулай
|2
|0
|10.
|Геркенс Питер
|2
|0
|11.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|12.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|13.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|16.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|17.
|Нана Ампома
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|Антверпен
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен
Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем
Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен
Последние игры между собой
Гент: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Антверпен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|32 - 26
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|5.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|6.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|33 - 30
|32
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|11.
|Стандард
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|12.
|Гент
|0:0 Заявка
|21
|8
|3
|10
|29 - 28
|27
|13.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|14.
|Мехелен
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|18 - 31
|20
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|27 - 36
|19
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|27 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Гент
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|12.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|14.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|7.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|8.
|Гент
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров