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Гент
0:1
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
36' Желтая карточка
Де Паув Нилл
51' Желтая карточка
Бейраванд Алиреза
0:0
52' Не забитый пенальти
Кумс Свен
55' Желтая карточка
Хонгла Мартин
71' Желтая карточка
Букари Осман
0:1
75' Гол
Хонгла Мартин
90'+4
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
20
Букари
Осман
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
14
Кастро-Монтес
Алессио
7
Яремчук
Роман
29
Депуатр
Лоран
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
26
Желен
Жереми
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
94
Лукаку
Джордан
11
Рафаэлов
Лиор
16
Геркенс
Питер
70
Мбокани
Дьёмерси
Гент
3-5-2
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 9 (1) 0.43
2. Букари Осман 3 0.14
3. Дорш Никлас 3 (1) 0.14
4. Кумс Свен 2 (1) 0.1
5. Депуатр Лоран 2 0.1
6. Пластун Игорь 2 0.1
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.1
8. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.05
9. Ньянгбо Догбол 1 0.05
10. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.05
11. Фортуна Нуриу 1 0.05
12. Самуаз Матисс 1 0.05
13. Мохаммади Милад 0 0
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.38
2. Рафаэлов Лиор 6 (1) 0.29
3. Юклеред Симен 3 0.14
4. Хонгла Мартин 3 0.14
5. Сек Абдулай 2 0.1
6. Миёши Коджи 2 0.1
7. Бенавенте Кристиан 2 0.1
8. Пий Джуниор 2 0.1
9. Арун Фарис 1 0.05
10. Геркенс Питер 1 0.05
11. Нана Ампома 1 0.05
12. Батубинсика Дилан 1 0.05
13. Лукаку Джордан 0 0
14. Бута 0 0
15. Ламкель Зе Дидье 0 0
16. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Дорш Никлас 3 0
3. Яремчук Роман 1 1
4. Кумс Свен 2 0
5. Безус Роман 2 0
6. Кляйндинст Тим 2 0
7. Марре Сулейман 2 0
8. Фортуна Нуриу 2 0
9. Мохаммади Милад 2 0
10. Букари Осман 2 0
11. Депуатр Лоран 1 0
12. Болат Синан 1 0
13. Арсланаджич Дино 1 0
14. Ботака Жордан 1 0
15. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
16. Овусу Элиша 1 0
17. Кастро-Монтес Алессио 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Батубинсика Дилан 5 1
3. Бута 5 0
4. Хонгла Мартин 5 0
5. Мбокани Дьёмерси 4 0
6. Де Лат Ричи 4 0
7. Желен Жереми 1 1
8. Де Паув Нилл 2 0
9. Лукаку Джордан 2 0
10. Сек Абдулай 2 0
11. Геркенс Питер 2 0
12. Верстрате Биргер 0 1
13. Рафаэлов Лиор 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
16. Бейраванд Алиреза 1 0
17. Де Сарт Алексис 1 0
18. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 17.86% (5) 21.43% (6) 21.43% (6) 7.14% (2) 17.86% (5) 14.29% (4)
 Антверпен 21.88% (7) 12.5% (4) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен
Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем
Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен

Последние игры между собой

Гент: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Антверпен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Антверпен 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:2 Гент Первый дивизион А Антверпен 1:2 Гент Первый дивизион А
Гент 1:2 Антверпен Первый дивизион А Гент 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:2 Гент Первый дивизион А Антверпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Антверпен Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен Заявка 21 10 4 7 34 - 30 34
4. Шарлеруа Заявка 21 10 3 8 32 - 26 33
5. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
6. Остенде Заявка 21 9 5 7 30 - 26 32
7. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 20 9 3 8 41 - 42 30
9. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
10. Кортрейк Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
11. Стандард Заявка 20 7 7 6 25 - 22 28
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Мехелен Заявка 21 7 5 9 32 - 36 26
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Мускрон-Перювельз Заявка 21 5 5 11 18 - 31 20
17. Серкль Брюгге Заявка 20 6 1 13 27 - 36 19
18. Васланд-Беверен Заявка 21 5 4 12 27 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 6 2 2 25 - 17 20
5. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
6. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
12. Мускрон-Перювельз Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
14. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
15. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
16. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
4. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
5. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
6. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
7. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
8. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
9. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
10. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
11. Васланд-Беверен Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Де Паув Нилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 7.70 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.62 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 9.50 1.04
  4.25 1.53 5.93

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 9.90 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.18 1.76 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.10 1.04 8.10
1.87 1.87 1.27 3.55 1.11 5.80 1.01 12.60 1.14 5.20 1.90 1.90 1.02 11.00 1.72 2.12 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.10 1.01 14.50
1.65 2.29 1.39 3.05 1.14 5.80 1.67 2.26 1.47 2.75 1.40 3.00 1.52 2.59 1.39 3.05 2.16 1.74 1.92 1.95 1.67 2.28 1.52 2.61 1.43 2.92 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.12 5.55 1.08 7.00
1.44 2.81 1.24 4.01 2.28 1.67 1.78 2.12 1.55 2.54 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
3.00 1.36 1.79 1.96 1.33 3.10 1.29 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Гент 0:1 Антверпен онлайн

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