Серкль Брюгге
0:1
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
Стандард
0:1
11' ГолЛестьенн Максим
98
Кануте
Франк
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
12 Денкей КевинНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
11'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|10 (1)
|0.48
|2.
|Мусаба Антони
|5
|0.24
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.19
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.1
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.05
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.05
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.05
|10.
|Сомерс Тибо
|1
|0.05
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|4
|0.19
|2.
|Амалла Селим
|4 (1)
|0.19
|3.
|Бокади Мервей
|2
|0.1
|4.
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.1
|5.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.1
|6.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.1
|7.
|Уларе Обби
|2
|0.1
|8.
|Мулека Джексон
|2
|0.1
|9.
|Раскин Николас
|1
|0.05
|10.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.05
|11.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.05
|12.
|Лайфис Константинос
|1
|0.05
|13.
|Бодар Арно
|1
|0.05
|14.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.05
|15.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|16.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|17.
|Сике Уго
|0
|0
|18.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|3
|1
|3.
|Марселен Жан
|4
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|9.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|10.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|11.
|Кануте Франк
|2
|0
|12.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|13.
|Коррин Александр
|1
|0
|14.
|Угбо Ике
|1
|0
|15.
|Велковски Димитар
|1
|0
|16.
|Оггас Кевин
|1
|0
|17.
|Декостере Роббе
|1
|0
|18.
|Мусаба Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|8.
|Жанс Лоран
|2
|0
|9.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|10.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|11.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|12.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0
|13.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|14.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|15.
|Бастьен Самюэль
|1
|0
|16.
|Бокади Мервей
|1
|0
|17.
|Войвода Мергим
|1
|0
|18.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|19.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|20.
|Мулека Джексон
|1
|0
|21.
|Сике Уго
|1
|0
|22.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|40.74% (11)
|Стандард
|4% (1)
|0
|24% (6)
|8% (2)
|24% (6)
|40% (10)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =2 -12Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа
Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен
Стандард Последние 20 матчей: +5 =6 -9Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард
Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Стандард: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Стандард 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Стандард 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Антверпен
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|34 - 30
|34
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|32 - 26
|33
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|6.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|8.
|Стандард
|1:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|18 - 31
|20
|17.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|21
|6
|1
|14
|27 - 37
|19
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|27 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|12.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|14.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|6.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|7.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|8.
|Стандард
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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