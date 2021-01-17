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Серкль Брюгге
0:1
Перерыв

Стадион:
Стандард
0'
0:1
11' Гол
Лестьенн Максим
1
Дидийон
Томас
41
Бьянкон
Жулиан
3
Бейтс
Дэвид
4
Таравель
Жереми
2
Витиньо
Виктор
II
98
Кануте
Франк
14
Ванхутт
Шарль
11
Мусаба
Антони
10
Хотич
Дино
7
Азар
Килиан
9
Угбо
Ике
16
Бодар
Арно
24
Николя
Гавори
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
41
Сике
Уго
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
22
Лестьенн
Максим
19
Амалла
Селим
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
17
Мулека
Джексон
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Стандард
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 10 (1) 0.48
2. Мусаба Антони 5 0.24
3. Хотич Дино 4 (1) 0.19
4. Мбенза Гай 2 0.1
5. Оггас Кевин 1 0.05
6. Азар Килиан 1 0.05
7. Витиньо Виктор II 1 0.05
8. Кануте Франк 1 0.05
9. Марселен Жан 1 0.05
10. Сомерс Тибо 1 0.05
11. Таравель Жереми 0 0
12. Велковски Димитар 0 0
13. Ванхутт Шарль 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 4 0.19
2. Амалла Селим 4 (1) 0.19
3. Бокади Мервей 2 0.1
4. Баликвиша Мишель-Анже 2 0.1
5. Дюссенн Ноэ 2 0.1
6. Бастьен Самюэль 2 0.1
7. Уларе Обби 2 0.1
8. Мулека Джексон 2 0.1
9. Раскин Николас 1 0.05
10. Николя Гавори 1 (1) 0.05
11. Авенатти Фелипе 1 0.05
12. Лайфис Константинос 1 0.05
13. Бодар Арно 1 0.05
14. Баликвиша Вильям 1 0.05
15. Фаи Коллинс 0 0
16. Чоп Дуйе 0 0
17. Сике Уго 0 0
18. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 3 1
3. Марселен Жан 4 0
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Ванхутт Шарль 3 0
9. Бьянкон Жулиан 3 0
10. Витиньо Виктор II 2 0
11. Кануте Франк 2 0
12. Сомерс Тибо 2 0
13. Коррин Александр 1 0
14. Угбо Ике 1 0
15. Велковски Димитар 1 0
16. Оггас Кевин 1 0
17. Декостере Роббе 1 0
18. Мусаба Антони 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Уларе Обби 3 0
7. Дюссенн Ноэ 2 0
8. Жанс Лоран 2 0
9. Цимирот Гойко 2 0
10. Лайфис Константинос 2 0
11. Тапсоба Абдул 2 0
12. Карсела-Гонсалес Мехди 1 0
13. Лестьенн Максим 1 0
14. Авенатти Фелипе 1 0
15. Бастьен Самюэль 1 0
16. Бокади Мервей 1 0
17. Войвода Мергим 1 0
18. Ванхесден Зиньо 1 0
19. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
20. Мулека Джексон 1 0
21. Сике Уго 1 0
22. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 40.74% (11)
 Стандард 4% (1) 0 24% (6) 8% (2) 24% (6) 40% (10)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа
Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен
Стандард Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард
Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Стандард: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Стандард 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Стандард Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Стандард Первый дивизион А
Стандард 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Стандард 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Стандард Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:5 Стандард Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Стандард Премьер-лига Стандард 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:0 Стандард Премьер-лига Стандард 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:1 Стандард Премьер-лига Стандард 4:0 Серкль Брюгге Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен Заявка 21 10 4 7 34 - 30 34
4. Шарлеруа Заявка 21 10 3 8 32 - 26 33
5. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
6. Остенде Заявка 21 9 5 7 30 - 26 32
7. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
8. Стандард 1:0 Заявка 21 8 7 6 26 - 22 31
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 20 9 3 8 41 - 42 30
10. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
11. Кортрейк Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Мехелен Заявка 21 7 5 9 32 - 36 26
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Мускрон-Перювельз Заявка 21 5 5 11 18 - 31 20
17. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 21 6 1 14 27 - 37 19
18. Васланд-Беверен Заявка 21 5 4 12 27 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 6 2 2 25 - 17 20
5. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
6. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард 1:0 Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
12. Мускрон-Перювельз Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
14. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
15. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
16. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
17. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
4. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
5. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
6. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
7. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
8. Стандард 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
9. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
10. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
11. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
12. Васланд-Беверен Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге 0:1 Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Лестьенн Максим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Стандард
9.50
4.80
2.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 4.50 1.38
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.45 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.58 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 4.70 1.31
  10.71 4.80 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.36 1.37 2.95 1.13 5.40
9.70 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.52 2.53 1.36 3.04 1.14 5.15 1.10 5.55 1.01 9.90
12.50 1.02 8.80 1.05 4.90 1.15 3.55 1.27 2.01 1.75 1.75 2.08 2.15 1.65 1.30 3.30 1.10 6.25 1.08 7.00 1.08 7.00 1.07 7.50 0.00 15.50
4.96 1.18 3.46 1.32 2.33 1.63 1.92 1.94 1.66 2.28 1.40 3.00 1.65 2.29 1.25 4.01 1.16 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
3.10 1.37 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
2.01 1.82 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.15 1.39 2.59 1.53 2.03 1.85 1.62 2.37 1.21 4.59 1.10 7.29 1.23 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
4.05 1.24 2.75 1.45 1.73 2.11 1.30 3.52 1.19 4.65
2.80 1.40 1.73 2.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.10 1.33
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